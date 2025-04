Tin sáng 29/4: Thông tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp lễ 30/4 và 1/5; Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm vụ 'người nhà tấn công bác sĩ khi đang cấp cứu người bệnh tại Phú Thọ'

Thông tin mới nhất thời tiết dịp lễ 30/4 và 1/5 trên phạm vi cả nước

-Tình hình thời tiết từ đêm 28/4-29/4:

Đêm 28/4: Phía Tây Bắc Bộ và khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 29/4: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ: Tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C; Khu vực Trung Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đêm 28/4: Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc: 28-31°C; Phía Nam: 31-34°C; Tây Nguyên: Có nơi nắng nóng, nhiệt độ 31-34°C, có nơi trên 35°;. Nam Bộ: Nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4-04/5/2025:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ ngày 30/4-01/5 có mưa rào và dông, trời mát. Từ 2/5: Giảm mưa, trời nắng, chưa có dấu hiệu nắng nóng; Trung và Nam Trung Bộ: Ít mưa, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; Chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4

Theo báo Đại biểu Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp lễ 30/4- 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025. Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện tốt nhất hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch của từng Bộ, ngành, địa phương trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng rà soát kế hoạch của địa phương, bảo đảm bám sát kế hoạch và định hướng của bộ, ngành trung ương; có phân công đơn vị cụ thể thực hiện; chú trọng quản lý và kiểm soát tốt các hành vi vi phạm có tính phổ biến vào dịp nghỉ lễ, các tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong dịp nghỉ lễ; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh minh họa

Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm vụ 'người nhà tấn công bác sĩ khi đang cấp cứu người bệnh tại Phú Thọ'

Theo Báo SKĐS, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế ngày 28/4 đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, vụ việc hành hung nhân viên y tế khi đang thực hiện cấp cứu người bệnh tại đơn vị cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã gây mất an ninh, trật tự. Ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế, đây là hành vi "vô đạo đức" xã hội lên án và cần xử lý nghiêm minh. Được biết, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đã gửi tài liệu đến cơ quan công an.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ tập trung chỉ đạo tiếp tục, chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung trên; kịp thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.

Bệnh nhân được kíp bác sĩ nỗ lực cứu chữa vượt qua nguy hiểm do sốc phản vệ. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ cung cấp.

3,41 triệu người hưởng cơ bản đã nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5

Theo báo Nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ tháng 5/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung nguồn lực triển khai công tác chi trả tới người thụ hưởng trong toàn quốc sớm nhất, kịp thời nhất theo quy định.

Tính đến 15 giờ ngày 28/4/2025, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cơ bản hoàn thành chi trả đối với 3,41 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của kỳ chi trả tháng 5/2025, bảo đảm nhanh gọn, thuận lợi và an toàn đúng quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chi trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân trong ngày 25 và 26/4/2025 cho 2,74 triệu người hưởng với tổng số tiền 17.763 tỷ đồng. Chi trả bằng tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ ngày 25 đến ngày 28/4/2025 bằng tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả) cho 671 nghìn người hưởng với tổng số tiền 3.536 tỷ đồng.

Cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 3,41 triệu người. Công tác chi trả tại Thành phố Đà Nẵng

Vụ sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả: Khởi tố thêm 4 bị can về tội 'lừa đảo, đưa và môi giới hối lộ'

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Tội đưa hối lộ" và "Tội môi giới hối lộ".

Cụ thể, sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và bị can Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách "chạy" vụ việc để không bị xử lý nặng, được xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự. Cường đã chuẩn bị 150.000USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải (SN 1971, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội nguyên là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam) đưa 150.000 USD cho Nguyễn Văn Quân (SN 1977, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, làm nghề kinh doanh tự do) để Quân "lo chạy" cho hai công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả. Sau khi nhận được 150.000USD, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can, gồm: Nguyễn Văn Quân về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về "Tội đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải về "Tội môi giới hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 365, Bộ luật Hình sự.