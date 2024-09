Tin sáng 29/9: Miền Bắc có nơi lạnh 16 độ khi không khí lạnh tràn về; Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình bị cách chức

Miền Bắc giảm nhiệt mạnh khi không khí lạnh về

Thời tiết miền Bắc mưa giông trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 29/9-7/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối 29/9-4/10, khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi.

Trong đó, từ khoảng chiều tối 29/9 đến hết đêm 30/9, khu vực này có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; từ 1-4/10, không mưa, ngày nắng, riêng từ 3-4/10, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng 1-2/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lan vào Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Từ khoảng 3-7/10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Cũng thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng 30/9-3/10 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cơ quan khí tượng thông tin thêm, vào khoảng ngày 1-5/10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động khoảng 27-28 độ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 3-4/10 giảm còn 20-21 độ. Tại Lạng Sơn, một trong những tỉnh thường chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất cũng giảm còn 27-28 độ và thấp nhất còn 16 độ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình bị cách chức

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Ảnh: NLĐ

Ngày 28/9, UBND tỉnh Thái Bình cho biết trên Người lao động, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT, đã bị cách chức sau sự cố nhầm phách, làm sai lệch điểm của gần 1.600 học sinh thi vào lớp 10.

Theo đó, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị kỷ luật cách chức. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc, bị khiển trách. Ông Đặng Xuân Phong, Phó giám đốc, bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó giám đốc, kiểm điểm rút kinh nghiệm tại Hội nghị kiểm điểm đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở.

Đối với những tập thể, cá nhân thuộc, trực thuộc Sở có hành vi vi phạm đã được nêu trong các kết luận thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan này xem xét, xử lý theo trình tự, thủ tục, phân theo cấp và thẩm quyền để đảm bảo khách quan, công bằng và đúng pháp luật.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vừa qua dư luận tỉnh Thái Bình xôn xao khi gần 1.600 học sinh bị sai điểm thi lớp 10 do ghép phách nhầm. Tổng điểm xét tuyển của 1.589 em bị sai. Trong đó, 252 em từ trượt thành đỗ công lập, số ngược lại cũng tương tự.

Sau thanh tra, Sở công bố lại điểm thi của các thí sinh và tổ chức xét tuyển theo quy định. Tổng số thí sinh được phê duyệt trúng tuyển là 16.287. Trong 260 thí sinh từ đỗ thành trượt, 141 em nhập học lớp 10 trường tư, 73 em học GDTX. Với 16 em còn lại, 3 em không nhập học, 13 em không đăng ký trường nào, từ trước khi thanh tra.

Sự cố được phát hiện sau khi một số phụ huynh tố cáo kỳ thi có "bất thường" cuối tháng 7/2024. Nhiều thí sinh được tăng điểm sau phúc khảo, với mức tăng khoảng 1,25-5,75.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Thái Bình diễn ra ngày 6 và ngày 7/6 với 20.500 thí sinh. Các môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Khoảng 1.100 em thi thêm môn chuyên để lấy điểm xét tuyển vào trường chuyên Thái Bình. Trong đợt đầu, hơn 16.300 em trúng tuyển, đạt 90% chỉ tiêu.

Hiện trạng phần còn lại của cầu Phong Châu trước nguy cơ đổ sập

Nhịp dàn thép còn lại của cầu Phong Châu phía bờ xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao). Ảnh: Đức Hoàng

Thông tin trên Vietnamnet, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ đổ trụ cầu T7 và 2 nhịp N6 và N7 của cầu Phong Châu, đơn vị nhận thấy mặt cầu nhịp số 5 (phần cầu nối với huyện Lâm Thao) đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng và có nguy cơ đổ sập cao.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân quanh khu vực cầu Phong Châu, ngày 27/9, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho ý kiến về phương án xử lý các nhịp cầu và các trụ cầu còn lại của cầu Phong Châu.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 28/9, sau sự cố sập cầu Phong Châu, phía bờ huyện Lâm Thao còn lại trụ cầu T5, T6 và nhịp dàn thép 66m nối giữa 2 trụ trên. Phía bờ huyện Tam Nông còn lại trụ cầu T8.

Đông Triều là thành phố thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh

Cổng tại thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Đông Triều

Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng 28/9. Thành phố Đông Triều sẽ giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên 395,95km2 và quy mô dân số 248.896 người của thị xã Đông Triều hiện nay.

Đồng thời, nhập nguyên trạng xã Tân Việt vào xã Việt Dân và nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính của thị xã Đông Triều. Thành lập các phường (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức).

Thành phố Đông Triều được thành lập có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 13 phường: Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế, Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức và 6 xã: Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh, Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Về địa giới hành chính, phía Đông thành phố Đông Triều giáp thành phố Uông Bí; phía Tây giáp thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương và huyện Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng; phía Bắc giáp huyện Sơn Động và Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang.

Việc thành lập 4 phường trên và thành lập thành phố Đông Triều có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư xây dựng trên các tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển thành phố trẻ Đông Triều ngày càng giàu đẹp.

Cháy lớn ở Hà Nội, 1 người tử vong

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: Lao Động

Chiều 28/9, Công an Thành phố Hà Nội đã có thông tin chi tiết về vụ cháy xảy ra vào sáng 28/9, tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo đó, vào hồi 4h25 ngày 28/9, Tổng đài 114 - Trung tâm chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy khu xưởng sản xuất tại địa chỉ Đội 12, khu chùa Rừng, Miền Bãi, xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an Thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an huyện Hoài Đức, Đan Phượng và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thành phố đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đồng thời, Công an huyện Hoài Đức cũng huy động Công an xã Dương Liễu và Công an các xã lân cận phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức, quần chúng nhân dân hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, khu vực xảy ra cháy là xưởng tái chế nhựa, có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn với diện tích khoảng 500m2, tình hình đám cháy phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy, phát sinh khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận…

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi chiến đấu, chữa cháy, ngăn cháy lan; tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 5h05 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 6h18, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các xưởng lân cận.

Hậu quả, vụ cháy làm 1 người tử vong và thiệt hại một phần xưởng tái chế nhựa với diện tích khoảng 500m2, một phần xưởng giặt là với diện tích khoảng 100m2.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định pháp luật.