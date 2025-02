Tin sáng 3/2: 'Mr Cần Trô' ăn chay trường, tìm tới Phật pháp sau biến cố; Dự báo thời tiết xấu sau Tết

Diễn viên Xuân Nghị sau biến cố

Thời gian gặp biến cố, Xuân Nghị may mắn nhận được sẻ chia của những người bạn đồng cảnh, đồng đạo. Ảnh: Vietnamnet

Xuân Nghị là diễn viên của sân khấu kịch Phú Nhuận (TPHCM) nhưng vụt sáng với vai Mr Cần Trô trong phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu và Cao Minh Bách trong Nhà trọ Balanha...

Sau những ồn ào vì lời lẽ tục tĩu, xúc phạm một nhân vật tai tiếng trên mạng năm 2021, Xuân Nghị lên tiếng xin lỗi và nhận sai vì không kiềm chế được bản thân. Anh cũng ít xuất hiện tại các sự kiện cũng như đóng phim.

Dịp ra Hà Nội đóng phim Tết, Xuân Nghị trông gầy sọp và e dè với truyền thông. Anh chia sẻ trên Vietnamnet, thời gian qua gặp nhiều biến cố xảy ra cùng một lúc, cả công việc lẫn tình cảm và chuyện gia đình. Mọi thứ đổ ập một lúc khiến Xuân Nghị không kịp trở tay và cố gắng sống chậm để nhịn nhận rõ "tại sao mình lại gặp phải những điều như vậy".

Thời gian tĩnh tâm, Xuân Nghị quyết phải thay đổi và trưởng thành hơn. Một năm qua anh ăn chay trường, đọc sách về Phật pháp của thầy Thích Nhất Hạnh, không dùng mạng xã hội.

Những ngày tháng ngộ đạo, chiêm nghiệm về biến cố đến với mình, anh nhận ra làm nghề cần có lòng biết ơn.

"Trước đây, tôi làm nghề theo kiểu thích thì làm, hơi thiên về chủ nghĩa cá nhân. Nhiều lúc tôi không nghĩ cho đồng nghiệp, khán giả và những người yêu mến. Giờ tôi ngộ ra, làm nghề không chỉ để thỏa thích đam mê cá nhân mà phải vì nghệ thuật và khán giả - những người đã yêu mến mình.

Lâu nay tôi sống thiếu lòng biết ơn. Biết ơn không chỉ với con người, gia đình, đồng nghiệp mà với vạn loài, cả nắng, gió, cỏ cây, muông thú… những thứ đã giúp mình được tồn tại", Xuân Nghị nói.

Không nói cụ thể về biến cố ập tới nhưng Xuân Nghị cho biết "đó là bài học tuy đau thương nhưng rất quý giá".

"Có kể những thứ tôi trải qua, bạn cũng không thể mường tượng được. Giống như tôi ăn xoài chua lắm nhưng mọi người chưa ăn không thể biết nó chua cỡ nào. Tôi đã qua biến cố do bản thân tạo ra và cả yếu tố bên ngoài tác động. Tôi chứng thực nó, như bị lao thẳng vào 'cơn bão' nên cảm nhận rõ ràng sự đau đớn. Khi chịu đựng sự đau đớn đó thành công, tôi vỡ oà trong hạnh phúc vì biết mình cần phải thay đổi điều gì", Xuân Nghị tâm sự.

Hai năm qua, Xuân Nghị tách mình ra khỏi thế giới của những người làm nghệ thuật và gần như không tiếp xúc với ai. Anh tự chữa lành bằng cách đọc sách, nghe pháp thoại của thầy Thích Minh Niệm và tìm những triết lý cuộc sống.

Không khí lạnh tác động, dự báo thời tiết sau Tết

Dự báo do tác động của không khí lạnh, ngày và đêm 3/2, Bắc Trung Bộ, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét. Ảnh: Tô Thế



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2/2, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ngày và đêm 3/2, Bắc Trung Bộ, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét.

Khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 15 - 17 độ C; vùng núi 13 - 15 độ C; Lai Châu, Điện Biên khoảng 17 - 19 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 16 độ C; nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C.

Khu vực Quảng Bình đến Huế nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; nhiệt độ trung bình 20 - 22 độ C.

Về những hình thế đáng chú ý do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 3/2, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ gần sáng ngày 3 - 4.2, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Làm rõ clip 16 giây bên trong chiếc xe khách ở Cà Mau

Người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin xe D.T. Cà Mau nhồi nhét hành khách. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Người lao động, hai ngày qua, tài khoản facebook H.A. đã đăng tải thông tin "Mùng 4 D.T. Cà Mau nhồi nhét cỡ này" kèm theo đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh nhiều hành khách phải ngồi và nằm trên lối đi của xe khách.

Thông tin trên ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Tài khoản D.K. bình luận "nhồi nhét còn đỡ hơn bà con không có xe đi", "D.T. đi Châu Đốc mà đông vậy, chắc đi vía bà"...

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo xác minh làm rõ thông tin xe D.T. Cà Mau nhồi nhét hành khách mà mạng xã hội lan truyền.

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu kết quả xác minh đúng như nội dung mà mạng xã hội đăng tải" – lãnh đạo này khẳng định.

Vụ tai nạn ô tô 7 người tử vong ở Nam Định: Bé gái sống sót tiến triển khả quan

Hiện trường vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Nam Định chiều mùng 2 Tết khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: Trọng Tùng

Ngày 2/2, trao đổi trên Vietnamnet, Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi N.N.D (sinh năm 2018, học sinh lớp 1 ở Hà Nội) được chuyển từ Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định lên Hà Nội ngay trong tối mùng 2 Tết - ngày xảy ra tai nạn.

"Lúc nhập viện, thầy thuốc đánh giá bệnh nhi tổn thương phổi chủ yếu do hít phải nước khi xe ô tô lao xuống mương; không ghi nhận các vấn đề về tổn thương thần kinh, sọ não hay chấn thương khác", bác sĩ Tùng nói.

Ngay khi tiếp nhận, thầy thuốc đã chuyển bệnh nhi lên khu vực hồi sức, đánh giá tiên lượng sức khỏe ổn. Diễn biến trong đêm mùng 2 Tết và các ngày sau không có vấn đề đặc biệt.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, bé D. được các bác sĩ quan tâm, chăm sóc tâm lý. Cán bộ của bệnh viện tiếp xúc, trò chuyện, động viên, hỗ trợ tinh thần cho trẻ. Theo đánh giá, đây không thể là vấn đề trong "ngày một ngày hai", do đó, cần có thời gian can thiệp dần để bé ổn định hơn. Cùng với các thầy thuốc, ông bà ngoại là những người cận kề, chăm sóc bé D. những ngày ở viện.

"Tới ngày mùng 5 Tết, sức khỏe bệnh nhi ổn định, ngày mai, thầy thuốc tiếp tục đánh giá kỹ để có thể cho bé xuất viện", bác sĩ Tùng thông tin.

Khoảng 15h ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), ô tô mang BKS 30G 156xx do bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1964, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển lưu thông trên QL21 địa phận phường Nam Vân hướng Cầu Vòi đi TP.Nam Định bất ngờ mất lái lao xuống dòng nước bên đường.

Thời điểm gặp tai nạn, trên xe có 9 người. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 2 người còn lại bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cơ quan chức năng xác định do tài xế điều khiển ô tô chuyển hướng sang bên phải, đâm vào lan can đường rồi lao xuống mương nước cạnh đó, không xảy ra va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Hơn 17.000 người vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết

Ngoài đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc còn xử lý xuyên Tết tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: A.Nhật

Chiều 2/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người.

So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ (-36,69%), giảm 126 người chết (-37,61%), giảm 232 người bị thương (-38,34%). Trong đó:

Trên đường bộ xảy ra 442 vụ tai nạn, làm chết 207 người, bị thương 372 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 257 vụ (-36,76%), giảm 124 người chết (-37,46%), giảm 232 người bị thương (-38,41%).

Trong đó, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 2 người bị thương (tại Nam Định).

Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn, làm chết 1 người, bị thương 1 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết. Trên đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (số vụ, số người chết không tăng, không giảm so với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý 55.842 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.985 trường hợp, 7.035 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 428 ôtô, 20.782 mô tô.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, xử phạt giảm 40.261 trường hợp (-41,89%), tiền phạt giảm 72,510 tỉ đồng (-29,64%).

Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng xử lý 17.149 trường hợp (chiếm 30,71% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 giảm 20.365 trường hợp (-54,29%);

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ, xử lý 13.296 trường hợp (chiếm 23,81% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 10.905 trường hợp (-45,6%).

Diễn biến không khí lạnh tăng cường và dự báo thời tiết 10 ngày tới GĐXH - Không khí lạnh tăng cường sẽ khiến nền nhiệt giảm sâu ở các tỉnh miền Bắc, trời mưa rào rải rác, riêng vùng núi, trung du có rét đậm, rét hại từ đêm 2/2.

Nam Định: Danh tính các đối tượng tấn công tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất GĐXH - Cơ quan Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 2 đối tượng tấn công tài xế tại bến phà Cồn Nhất (thị trấn Giao Thủy) vào ngày 1/2.