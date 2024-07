Tin sáng 3/7: Nghi án bố sát hại con trai nhỏ tuổi ở Hà Nội có diễn biến mới; mưa lớn trút xuống miền Bắc

Tin sáng 2/7: Miền Bắc sắp mưa rất to; chi tiết áp dụng lương tối thiểu vùng tăng từ 1/7 GĐXH - Cơ quan khí tượng cho biết nền nhiệt miền Bắc sắp thay đổi do sự xuất hiện của một đợt mưa rào và dông; Mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc theo hợp đồng được áp dụng từ 1/7/2024 tăng bình quân từ 200.000 - 280.000 đồng so với mức lương đang áp dụng...

Diễn biến mới nghi án bố sát hại con trai nhỏ tuổi ở Hà Nội

Chiều 2/7, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với N.X.T. (SN 1983; quê ở Bắc Ninh; đăng ký thường trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.Q.N. (SN 2023) - con trai của N.X.T. và chị N.T.N. (SN 2000, quê ở tỉnh Điện Biên). Khi xảy ra vụ án, chị N.T.N. cũng mặt tại căn hộ chung cư.

Căn hộ xảy ra vụ án thuộc tầng 14 của tòa nhà. Ảnh: T. D.

Theo đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, ban đầu N.X.T. đã khai nhận hành vi sát hại cháu N.Q.N. Đồng thời cũng khai nhận bản thân làm việc ở một cơ quan nhưng đã xin nghỉ việc mấy tháng nay.

Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm bác bỏ thông tin đồn đoán về việc nghi phạm làm xét nghiệm ADN và cho biết nghi phạm có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Về tình trạng sức khỏe của chị N.T.N., chị bị thương nhẹ và đang rất hoảng loạn, chưa làm việc được với cơ quan công an.

Chiều 2/7, tại khu chung cư, nhiều người bày tỏ đau lòng về vụ việc đã xảy ra. Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc đã giải cứu được người mẹ, còn cháu nhỏ không qua khỏi. Khi đó, nhiều cư dân đã lập tức báo cho ban quản lý tòa nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Hai cháu bé sống sót sau hơn 3 ngày mắc kẹt trên tầng thượng trường học

Báo VOV cập nhật theo thông tin sơ bộ từ chính quyền địa phương, 2 cháu bé được tìm thấy trên mái tầng 3 khu phòng học của Trường Tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, Lào Cai.

Theo lời kể của cháu Lý.A.P, trưa 29/6, cháu và S. rủ nhau đi ra suối bắt cá. Đến chiều muộn cùng ngày, cả 2 cháu trở về Trường Tiểu học Lao Chải để bắt chim. Sau khi leo lên tầng thượng của khu phòng học, cả 2 bị mắc kẹt không xuống được.

Hình ảnh hai cháu bé sống sót sau hơn 3 ngày mắc kẹt trên tầng thượng trường học.

Do đang trong thời gian nghỉ hè, quanh khu vực trường ít người qua lại, nên dù 2 cháu đã kêu cứu nhưng không ai phát hiện sự việc.

Không thấy 2 cháu về nhà, nghi ngờ các cháu ra suối bắt cá bị lũ cuốn, gia đình đã thông báo tới chính quyền địa phương để được hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 150 người được huy động tìm kiếm 2 cháu. Tuy nhiên, sau nhiều giờ vẫn không thấy tung tích P. và S.

Tới sáng 2/7, các giáo viên và nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Lao Chải đến mở cửa kho nhà trường để lấy đồ phục vụ nấu ăn cho lực lượng tìm kiếm của xã, bất ngờ nghe tiếng trẻ kêu cứu phía trên nên lập tức kiểm tra và phát hiện 2 cháu nhỏ.

Sau khi được đưa về nhà và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa chăm sóc y tế, sức khỏe 2 cháu đã ổn định, đã ăn uống và trò chuyện cùng mọi người.

Được biết, các cháu bình an sau hơn 3 ngày không có đồ ăn là nhờ có bể nước để uống tại khu vực các cháu bị mắc kẹt.

Mưa lớn trút xuống miền Bắc, có nơi trên 150mm

Báo VTCnews cập nhật từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 2/7 đến sáng 4/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, chiều tối và đêm 2/7, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15- 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ chiều 4/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 3/7, Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 4/7, nắng nóng suy ở khu vực này có thể giảm dần.

Bắc Bộ vào cao điểm mưa lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được chủ quan

Tin từ báo Lao động cập nhật, công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Từ chiều tối ngày 2 đến ngày 4/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Ảnh: VGP

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa trên 80 mm; thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô khả năng xuất hiện một đợt nước lên. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hiện nay đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chỉ đạo cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường truyền thông, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt.

Tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di dời người và phương tiện, tài sản ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo vận hành an toàn các công trình, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du; triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo quy định, hạn chế tối đa thiệt hại.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống; chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó mưa lũ theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo phối hợp với địa phương bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo quy định.

14 giờ ngày 3/7, TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10

Báo Người lao động đưa tin, theo kế hoạch, vào 14 giờ ngày 3/7 Sở Giáo dục - Đào tạo TP. HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10, kế hoạch công bố điểm chuẩn sớm hơn 1 tuần so với dự kiến ban đầu

Được biết, vào trưa 3/7, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ tổ chức họp hội đồng duyệt điểm chuẩn lớp 10, sau đó công bố điểm chuẩn. Kế hoạch công bố điểm chuẩn này sớm hơn 1 tuần so với dự kiến ban đầu.

Ảnh minh họa

Ngay khi có điểm chuẩn lớp 10, báo Người Lao Động sẽ cập nhật điểm chuẩn của từng trường THPT tại TP HCM. Trước đó, vào ngày 19/6, Sở GD-ĐT TP HCM đã chính thức công bố điểm thi lớp 10 của hơn 98.000 thí sinh. Phổ điểm thi năm nay có nhiều biến động cho dù đề thi được đánh giá có độ phân hóa sâu sắc.