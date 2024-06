Tin sáng 30/6: Mất 1,2 tỷ đồng sau khi cài ứng dụng dịch vụ công giả; Chính thức quyết định đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu

Một phụ nữ ở Hà Nội mất 1,2 tỷ đồng sau khi cài ứng dụng dịch vụ công giả

Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin trên VTC.

Theo đó, ngày 11/6, chị T. (SN 1983; trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị T. cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, chị T. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an TP Hà Nội cảnh báo lừa đảo từ ứng dụng dịch vụ công giả mạo.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an gọi điện cho người dân thông báo căn cước công dân bị lỗi hoặc phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan công an để làm việc.

Sau đó, đối tượng sẽ thúc ép con mồi với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ, từ đó yêu cầu người dân tải phần mềm dịch vụ công giả mạo theo đường dẫn mà chúng cung cấp.

Khi cài đặt phần mềm giả mạo này, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính thức quyết định đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu

Sáng 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật BHXH (sửa đổi) với 454/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 93,42% tổng số đại biểu Quốc hội. So với Luật BHXH 2014, Luật BHXH sửa đổi có nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn. VietnamNet đưa tin.

Theo đó, Nghị quyết số 28 đã đặt ra nhiệm vụ cải cách với nội dung: Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

BHXH Việt Nam cho biết, qua khảo sát thực tiễn, một trong những nguyên nhân được chỉ ra đối với việc nhiều người hưởng BHXH một lần là do số năm tích lũy hưởng lương hưu (20 năm) quá dài, làm giảm động lực tham gia, gắn bó lâu dài để hưởng lương hưu của người lao động.

Do vậy, Luật BHXH sửa đổi quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hằng tháng. Quy định này nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc tham gia không liên tục có cơ hội tích lũy đủ 15 năm đóng để hưởng lương hưu hằng tháng. Quy định về số năm đóng tối thiểu này không áp dụng với người hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Luật BHXH sửa đổi cũng quy định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam và lao động nữ có 15 năm đóng BHXH, quy định mức tối đa là 75%, đồng thời quy định việc tính mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng BHXH ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25%.

Với mức lương hưu hằng tháng ổn định, định kỳ được Nhà nước điều chỉnh mức hưởng và trong thời gian hưởng lương hưu được quỹ BHXH mua thẻ BHYT thì sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn cuộc sống của người lao động, sẽ có thêm nhiều người được đảm bảo lương hưu và được hưởng BHYT khi về già.

Chuyên gia cảnh báo tình trạng dụ nạn nhân "chat sex" rồi tống tiền

Những ngày gần đây, công an một số tỉnh, thành phố liên tục phát đi cảnh báo người dùng mạng xã hội cần cảnh giác trước chiêu trò nhắn tin tán tỉnh, dụ dỗ chat sex của các đối tượng nhằm thực hiện hành vi tống tiền, cưỡng đoạt tài sản. Thông tin trên VOV.

Theo nhận định của chuyên gia tội phạm học, đây là hình thức không mới, nhưng vẫn có rất nhiều người mắc bẫy. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn lấy hình ảnh thật, thông tin thật của diễn viên hay người mẫu chia sẻ trên mạng xã hội,….Sau đó, sử dụng công nghệ AI deepfake (một phương thức tạo ra các sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video bởi trí tuệ nhân tạo) để tạo cuộc gọi video call theo thời gian thật, tương tác thật với nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo chiêu thức lừa đảo tinh vi dùng AI deepfake. Ảnh: CA

Khi đã tạo được lòng tin và kết bạn với nạn nhân, các đối tượng sẽ tìm cách khai thác thông tin đời tư, cá nhân, các mối quan hệ, các tài khoản mạng xã hội… thu thập các thông tin của nạn nhân rồi tìm cách khống chế, cưỡng đoạt tài sản.

Gần đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Công Toàn (SN 1995), trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 3, Lê Công Toàn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook lấy hình đại diện là phụ nữ gửi lời mời kết bạn đến tài khoản Facebook của anh L.X.H (SN 2003), trú huyện Krông Nô. Trong quá trình nhắn tin, Toàn đề nghị anh H. nhắn tin và quay video có nội dung khiêu dâm để gửi qua messenger cho Toàn. Sau đó, Toàn dùng những hình ảnh khỏa thân của anh H. để đe dọa và yêu cầu anh H. chuyển tiền cho Toàn. Lo sợ các hình ảnh, clip trên bị phát tán nên H. đã 2 lần chuyển cho Toàn tổng cộng 2,4 triệu đồng.

Trước đó, công an tỉnh Thanh Hoá đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Hiền (SN 2002, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cũng với thủ đoạn như trên, Hiền đã khống chế và cưỡng đoạt tài sản của gần 30 người với số tiền gần 300 triệu đồng.

Qua qua sát các vụ việc nêu trên, Thiếu tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh, giảng viên khoa Cảnh sát hình sự, Học Viện Cảnh sát nhân dân khẳng định, việc các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia chát sex, sau đó thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là tình trạng này bắt đầu gia tăng trong những năm trở lại đây với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng này, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Oanh, nguyên nhân đầu tiên đến từ sự thiếu kỹ năng và thiếu hiểu biết về sử dụng mạng xã hội an toàn của chính người dân.

“Ước tính tại Việt Nam có 75,5% người sử dụng mạng xã hội. Nhưng việc thiếu kỹ năng, thiếu hiểu biết trong quá trình sử dụng mạng xã hội, qua đó, tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi dụ dỗ họ tham gia chát sex. Từ đó mới dẫn đến tình trạng họ bị cưỡng đoạt tài sản sau này”- Thiếu tá Oanh nói.

Một nguyên nhân nữa đáng chú ý được Thiếu tá Oanh nhấn mạnh, liên quan đến tâm lý của người sử dụng mạng xã hội. Cụ thể, sau khi bị các đối tượng quay clip liên quan việc “chat sex”, lo sợ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, nhiều bị hại không trình báo, không tố giác với cơ quan chức năng. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, khi các vụ việc không được phát hiện, đối tượng gây án lại nhởn nhơ tiếp tục thực hiện hành vi này với nhiều nạn nhân khác.

“Sự chủ quan này, có thể xuất phát từ việc, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, người sử dụng thường xuyên post những hình ảnh, clip có liên quan đến đời sống cá nhân của mình lên trên đó. Nhưng họ lại không hiểu đây là cơ hội cho nhiều đối tượng có ý đồ xấu tập hợp lại các thông tin, các hình ảnh, clip để biên tập, cắt ghép gắn liền với các video hoặc clip liên quan đến 18+. Qua đó, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”- Thiếu tá Oanh phân tích.

Ông Oanh cũng khẳng định, thực tế hiện nay, các đối tượng lừa đảo rất thông minh. Chúng tạo ra các trang mạng xã hội giả, rồi sử dụng các kỹ năng tạo sự tương tác, tăng uy tín, tạo niềm tin với người bị hại. Ngay chính bản thân bị hại cũng không phân biệt được, từ đó chúng dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo. Trong đó, có hành vi cưỡng đoạt tài sản, hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp này, theo ông Oanh, người sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra các thông tin có liên quan. Thậm chí, đặt ngược lại câu hỏi đối với người muốn kết bạn với mình. Qua đó, giúp đảm bảo uy tín, chính xác đối với những người mà chúng ta thực hiện hoạt động kết bạn trên facebook. Trong trường hợp, người dùng mạng thấy các đối tượng liên tiếp gửi lời mời kết bạn, thậm chí đường link, mã độc, hình ảnh mang tính chất gợi dục thì người dùng mạng cần có hành động ngăn chặn hành vi này.

Nếu người dân bị rơi vào trường hợp này, ông Oanh cho rằng, họ cần tỉnh táo, và có biện pháp trì hoãn, nhận diện, "câu giờ" việc chuyển tiền. Trong thời gian đó, cần thông báo với cơ quan chức năng, bố mẹ, thầy cô để giải quyết. Đặc biệt, cần phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng này, không để các đối tượng thực hiện hành vi tiếp theo. Trong những trường hợp nguy hiểm, người dùng mạng cần tạm thời khoá luôn tài khoản đó, tránh việc làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của chính bản thân mình.

Từ ngày 1/7, không được yêu cầu người dân xuất trình xác nhận CMND 9 số

Từ ngày 1/7, cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước và sử dụng thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR. Thông tin trên Báo điện tử Đảng Cộng sản.

Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Đáng chú ý, theo quy định tại Nghị định 70/2024, thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước và sử dụng thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

"Không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy", nghị định nêu rõ.

Lực lượng Công an tổ chức cấp Thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Ảnh: Bộ Công an

Trường hợp thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy khi công dân yêu cầu.

Công dân nộp hồ sơ đề nghị cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã gồm: Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước; Giấy CMND 9 số (nếu có).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã nơi tiếp nhận đề nghị có trách nhiệm xác nhận thông tin về số định danh cá nhân đã hủy; số CMND 9 số đối với trường hợp thông tin số CMND 9 số đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin số CMND 9 số chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã nơi tiếp nhận đề nghị có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và xác nhận thông tin về số CMND 9 số.

Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân được cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã trả cho công dân bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử theo nhu cầu của công dân.

Trường hợp từ chối cấp xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hàng loạt khoản phí, lệ phí được giảm 10-50% từ ngày 1/7

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. VOV, Công Thương cho hay.

Theo đó, Thông tư quy định: Kể từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau: Giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng (mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC uy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng).

Giảm 50% đối với: Lệ phí cấp Căn cước công dân; Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp; Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản; Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh...

Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 10-50% cho 36 khoản phí, lệ phí (Ảnh minh họa: KT)

Ngoài ra, giảm 50% đối với: Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy; Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Lệ phí sở hữu công nghiệp; Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch…

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính còn giảm từ 10-30% nhiều khoản phí, lệ phí, như: Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam; Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, giản 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 2 khoản phí, lệ phí đó là: Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán...

Kể từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc, Thông tư số 63/2023/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Đây là lần thứ 4, thuộc thẩm quyền của mình, Bộ đã ban hành Thông tư quy định giảm mức thu phí, lệ phí từ 10% đến 50%. Dự kiến tác động giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.

Trong suốt 4 năm qua, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về chính sách tài khóa, có tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân được trở lại bình thường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.