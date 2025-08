Tin sáng 3/8: Dừng xe quá vạch chờ đèn đỏ có bị xử phạt không? Hà Nội ghi nhận một ổ dịch dại trên chó cảnh tại phường Bồ Đề

Dừng xe quá vạch chờ đèn đỏ có bị xử phạt không?

Nhiều người tham gia giao thông cho rằng khi dừng chờ đèn đỏ, xe đè vạch hoặc dừng chờ quá vạch nhưng chưa vượt qua cột đèn tín hiệu thì không thể bị coi là vượt đèn đỏ. Nhưng đây vẫn là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. VOV đưa tin.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT về Báo hiệu đường bộ, tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi, báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng. Nếu không có vạch dừng thì phương tiện phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Trường hợp không có vạch dừng thì vị trí đặt đèn tín hiệu gần nhất theo chiều đi mới được coi như là vạch dừng.

Với trường hợp vạch kẻ để dừng trước đèn tín hiệu, cần hiểu vạch ở đây có ý nghĩa như một hàng đinh, vượt qua là không tuân thủ đèn.

Như vậy theo đúng quy định thì khi tín hiệu đèn màu vàng, xe phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Theo quy định tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ thì việc dừng xe đè vạch hoặc phía trên vạch dừng, dù trước vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông sẽ vẫn bị coi là vượt đèn đỏ và bị phạt như hành vi vượt đèn đỏ, với mức phạt là 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển mô tô, xe máy, và 18-20 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Hà Nội ghi nhận một ổ dịch dại trên chó cảnh tại phường Bồ Đề, 5 người bị cắn

Sáng 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần này (tính từ ngày 25-7 đến ngày 1-8), thành phố ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó cảnh tại phường Bồ Đề, kết quả điều tra dịch tễ có 5 người bị chó dại cắn và 1 người tiếp xúc khác. Các trường hợp này đã được tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại theo quy định. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 4 ổ dịch dại trên chó, chưa có trường hợp người tử vong do dại. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.

Bắt giữ tội phạm người nước ngoài bị Interpol truy nã đỏ

Chiều 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã bắt giữ và chuyển giao Huang Yue (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng đang bị Interpol truy nã về hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia - cho lực lượng chức năng Trung Quốc. VietnamNet đưa tin.

Khi bị bắt, đối tượng này ẩn mình dưới vỏ bọc du khách, lưu trú dài hạn tại một căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa (Khánh Hòa).

Theo cơ quan công an, Huang Yue là thành viên một tổ chức lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia. Năm 2021, Trung Quốc ra quyết định bắt giữ Huang Yue với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng phát hiện đối tượng đã trốn ra khỏi lãnh thổ quốc gia này.

Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đặt phòng khách sạn qua mạng

Ngày 25/7, chị L (SN 1974; trú tại Hà Nội) đến Công an phường Đống Đa trình báo về việc bị lừa đảo khi đặt phòng du lịch. Chị L cho biết, có lên mạng tìm đặt phòng du lịch. Khi thoả thuận xong giá thuê phòng, đối tượng yêu cầu chị đặt cọc trước 2 triệu tiền phòng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, đối tượng báo chị chuyển sai nội dung và yêu cầu chị chuyển lại.

Chị L đã nhiều lần chuyển tiền nhưng đối tượng vẫn báo không đúng và tiếp tục yêu cầu chuyển thêm mới được hoàn trả lại số tiền đã chuyển trước đó. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền bị lừa là hơn 600 triệu đồng. VTC News đưa tin.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn. Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ. Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.

Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Chiều 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên Báo Pháp luật TPHCM về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn giáp ranh Hà Tĩnh là giả.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tài khoản Facebook Tam Nguyen đăng tải nội dung chia sẻ về vụ bắt cóc trẻ em, đồng thời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho trường hợp cháu NBTN (sinh sống tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Nội dung mô tả việc cháu N bị các đối tượng bắt cóc đẩy ngã xuống đường và vô tình bị xe máy cán qua làm mất một cánh tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, gia đình em có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không đủ điều kiện để trang trải chi phí... Trên Facebook này cũng để số tài khoản để mọi người chuyển tiền.

Công an xã Kỳ Thượng xác định trên địa bàn xã không có cháu bé nào tên NBTN như thông tin đăng tải. Tại địa bàn các xã thuộc Quảng Trị giáp ranh với Hà Tĩnh thời gian gần đây không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết không có trường hợp cháu bé có thông tin như bài viết đăng tải điều trị tại phòng 102, tầng 5, Khoa Nhi.

Anh NTT (SN 1980, quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) - từng là chủ tài khoản Facebook “Tam Nguyen” cho biết tài khoản của anh đã bị “hack” vào cuối tháng 5. Hiện, anh T không còn sử dụng được tài khoản này.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, kẻ lừa đảo đã chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook Tam Nguyen để thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan này khuyến cáo người dân không chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản lợi dụng kêu gọi quyên góp nhằm chiếm đoạt tiền từ thiện.

Diễn biến nắng nóng gay gắt những ngày tới ở miền Bắc

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Cụ thể, ngày 3-4/8, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Huế và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ ngày 5/8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.