Tin sáng 4/11: Không khí lạnh bổ sung, Hà Nội chuyển rét nhất 18 độ; mẹ bị tai nạn trong lũ, nữ sinh viên thủ khoa lên Facebook xin giúp đỡ

Phát hiện trường hợp chở học sinh bằng xe ba bánh tự chế tại Hà Nội

SKĐS đưa tin, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phát hiện và tiến hành xử lý, tịch thu 2 phương tiện là xe ba bánh tự chế được dùng để đưa, đón học sinh.

Phát hiện trường hợp chở học sinh bằng xe 3 bánh tự chế tại Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát vi phạm từ đầu tháng 11, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Mỹ Đức phát hiện 2 trường hợp xe ba bánh hoạt động trên địa bàn. Đáng chú ý, 2 phương tiện này lại được sử dụng để đưa đón học sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho nhiều người.

Đại diện chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Mỹ Đức cho biết: "Ngay sau khi phát hiện 2 phương tiện này, chúng tôi tiến hành lập biên bản, tịch thu xe. Loại hình phương tiện này hoạt động ngoài đường đã nguy hiểm, chở học sinh lại càng nguy hiểm hơn".

Theo vị đại diện này, việc sớm phát hiện và ngăn chặn những phương tiện này giúp đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như nâng cao ý thức của phụ huynh cũng như người vi phạm.

Được biết, 2 lái xe là Nguyễn văn C. và Bùi Văn H. đều trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức. Bên cạnh việc xử nghiêm vi phạm, lực lượng chức năng cũng tiến hành tuyên truyền, yêu cầu các tài xế ký cam kết không tái phạm.

Bắt giữ nhóm 'quái xế' phóng xe bạt mạng khiến một phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Tối 3/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Hình ảnh người phụ nữ đang dừng đèn đỏ thì nhóm "quái xế" lao đến gây tai nạn.

Cụ thể, vào đêm hôm trước, chị N.H.Q. (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo thì có một nhóm "quái xế" với hàng chục xe phóng với tốc độ cao lao đến.

Trong đó, có 1 xe chở 2 người đâm trực diện vào xe máy của chị N.H.Q., khiến chị Q. ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, các "quái xế" không dừng xe để cấp cứu người bị nạn mà tiếp tục điều khiển xe phóng đi với tốc độ cao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra truy xét. Kết quả đến chiều 3/11, công an đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi rất trẻ từ 16 - 17 tuổi, hầu hết đều là học sinh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Không khí lạnh mạnh bổ sung, Hà Nội chuyển rét nhất 18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng nay (4/11), không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ; sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Không khí lạnh mạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội chuyển rét. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ ngày 4/1, ở khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời lạnh. Đáng lưu ý, từ 5-6/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm mai có mưa, mưa rào; ngày trời lạnh với nhiệt độ cao nhất 21-23, đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ gần sáng mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và giông; ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, làm tăng cảm giác rét buốt.

Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng dự báo, từ chiều tối 3-9/11, tại địa phương này có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500-850mm, có nơi trên 1.000mm. Đồng thời, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phát đi công điện về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m.

Người phụ nữ gây rối khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

Ngày 3/11, PNO đưa tin, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng CSGT phối hợp với công an các huyện, thành phố đã đồng loạt ra quân xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

CSGT Công an tỉnh Đắk Nông lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: MQ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 3, là mức cao nhất; 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 2; một trường hợp vi phạm mức 1.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT còn xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với một trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm ở mức 2 là cán bộ, đảng viên của một đơn vị đóng chân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và đã được lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, CSGT Đắk Nông đã kiểm tra, phát hiện chị VTTT (30 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.008 miligam/lít khí thở.

Khi làm việc với CSGT, chị T đã không còn kiểm soát hành vi. Người này liên tục khóc, rồi lấy điện thoại ra quay phim ghi hình, gây rối trật tự và đòi điều khiển xe máy về nhà sau khi đã ký biên bản vi phạm.

Mặc cho cán bộ giải thích theo quy định đối với vi phạm nồng độ cồn bắt buộc phải tạm giữ phương tiện để bảo đảm tính mạng cho người vi phạm, chị T vẫn không chịu hiểu cố tình gây rối.

Chỉ đến khi có công an phường ra để hỗ trợ mời lên phường làm việc, lúc này chị T mới chịu hợp tác.

Mẹ bị tai nạn trong lũ dữ, nữ sinh viên thủ khoa lên Facebook xin giúp đỡ

Ngày 3/11, thầy Trương Thế Quý, Phó Phòng Đào tạo ĐH và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế cho biết đã cùng với các giảng viên và sinh viên trường này đến Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên Lê Ngọc Trâm - thủ khoa hệ chính quy tuyển sinh năm 2024 của ngành sư phạm Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế với 25,95 điểm với số tiền là 17 triệu đồng.

Thầy Trương Thế Quý (bìa phải) đến thăm và trao tặng số tiền 17 triệu đồng.

Số tiền này giúp Trâm có kinh phí chữa trị bệnh cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lâm (SN 1973) đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - lồng ngực, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế.

Vào ngày 1/11, nữ sinh viên Lê Ngọc Trâm lên Facebook cá nhân của mình kể về tình hình gia đình khó khăn, mẹ bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu, mong mọi người giúp đỡ.

"Do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trami) vừa qua nên nhà em bị lụt khá nghiêm trọng. Nước lên, trong lúc bố đang dọn đồ lên cao thì mẹ em bị sàn kê đồ sập, đè trúng người. Mẹ em bị gãy 2 xương chậu, trật khớp xương chậu, gãy 3 xương sườn, tràn dịch màng phổi. Sau khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, mẹ em được chuyển vào Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế để điều trị.

Ba mẹ em đều là nông dân, có 4 người con, hiện 3 người đang học ĐH, người em sau cùng đang học lớp 11. Gia đình em khó khăn nhưng chi phí nằm viện và điều trị thì vô cùng lớn. Em viết bài này xin được kêu gọi sự giúp đỡ của các anh, chị, cô, chú, các mạnh thường quân để mẹ em có thể được mổ kịp thời, vượt qua hoạn nạn này ạ" – bài viết của Trâm trên trang cá nhân Facebook của mình gây xúc động cho mọi người.

Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã An Thủy xác nhận, bà Lâm bị tai nạn vào ngày 29/10, vào thời điểm nước lũ ở địa phương vẫn còn khá cao, có nơi sâu đến 1,7-1,8 m.

"Sàn kê đồ trong nhà bị sập đè trúng bà Lâm. Nhận được tin báo, lực lượng của xã đưa ghe đến vận chuyển nạn nhân lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thuỷ" – ông Quyết nói thêm.

Theo ông Quyết, vợ chồng bà Lâm ngoài bán đồ ăn sáng thì cũng nhận trông coi cụm trường mầm non ở thôn Thạch Bàn để có thêm nguồn thu nuôi con cái ăn học. Gia đình họ sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng đã lâu, ở vùng thấp trũng.

