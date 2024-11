Tin sáng 3/11: Đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ có thể tặng cho con không? Trường hợp người lao động được lựa chọn về hưu hoặc rút BHXH một lần

Đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ có thể tặng cho con không?

Theo luật sư, vẫn có trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con, thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, muốn chuyển nhượng, tặng cho nhà đất điều kiện là phải có sổ đỏ, sổ hồng. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đất đai 2024 quy định, trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài, hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều này.

Với trường hợp này, người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhưng được chuyển nhượng, hoặc được tặng, cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:

Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là người nhận thừa kế;

Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng, cho phải là đối tượng được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng, cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng, cho;

Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng, cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính.

Theo đó, nếu cha mẹ là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn tặng, cho quyền sử dụng đất không có Giấy chứng nhận cho con phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

Cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ của người nhận tặng, cho là người thừa kế duy nhất;

Đều là người nước ngoài hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Theo Điều 8 Luật Nhà ở 2023, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở là người phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Trường hợp người lao động được lựa chọn về hưu hoặc rút BHXH một lần

Từ 1/7/2025, sẽ có 6 trường hợp người lao động đủ điều kiện được lựa chọn hưởng lương hưu hoặc rút BHXH một lần. Thông tin trên VietnamNet.

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 70 Luật BHXH 2024, những trường hợp sau đây người lao động vừa đủ điều kiện hưởng lương hưu vừa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được lựa chọn hưởng lương hưu hằng tháng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Người lao động là công dân Việt Nam ra nước ngoài để định cư; người lao động là công dân Việt Nam đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Người lao động là công dân Việt Nam có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Người lao động là người nước ngoài đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; Người lao động là người nước ngoài có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Người lao động là người nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Một chuyên gia lao động - tiền lương đánh giá, việc quy định các trường hợp được lựa chọn rút BHXH một lần hoặc về hưu nhằm tạo điều kiện cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, người suy giảm khả năng lao động hoặc định cư ở nước ngoài có thể lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện của bản thân. Quy định này giúp người lao động có thể chủ động lựa chọn phương án để giải quyết chế độ thuận tiện khi có yêu cầu.

Truy nã khẩn cấp phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ công an

Ngày 2/11, Đại tá Vũ Văn Chung, Giám thị Trại Giam Thạnh Hòa (Cục C10, Bộ Công an, đóng tại huyện Thạnh Hóa, Long An) ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tín (sinh năm 1992, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Sài Gòn Giảỉ Phóng đưa tin.

Tín là đối tượng trốn khỏi cơ sở giam giữ khi đang chấp hành án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản" với mức án 11 năm 3 tháng.

Trại giam Thạnh Hòa thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Nguyễn Văn Tín đang bị truy nã đến cơ quan công an gần nhất.

Sau khi bắt, hoặc tiếp nhận đối tượng, phải báo ngay cho Trại Giam Thạnh Hòa theo số điện thoại 0906485679.

Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời hỗ trợ cháu bé 10 tuổi đi lạc về với gia đình

Chiều 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Đ.T.H.H (sinh năm 1982, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong thư gia đình chị bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị tìm thấy con trai 10 tuổi đi lạc từ sáng. An Ninh Thủ Đô thông tin.

Theo đó, sáng 2/11, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 gồm các đồng chí: Đại úy Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá Nguyễn Triệu Hải làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Giải Phóng.

Khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một cháu nhỏ khoảng 9-10 tuổi đang đi bộ dọc theo đường sắt gần khu vực bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Thấy dấu hiệu bất thường tổ công tác lập tức tiếp cận, đưa cháu ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt đồng thời hỏi han về gia đình người thân.

Khi trao đổi với cháu, tổ công tác phát hiện cháu không nói được, do đó không thể xác định được người thân hoặc địa chỉ ở đâu. Trước tình hình đó, tổ công tác đã báo cáo với ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, đồng thời đưa cháu về trụ sở đơn vị để chăm sóc.

Tại trụ sở, tổ công tác đã chụp hình cháu nhỏ đồng thời gửi đến các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn để kiểm tra rà soát các tin báo liên quan đến trẻ nhỏ đi lạc.

Sau nhiều giờ nỗ lực, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nhân thân của cháu đồng thời liên hệ với mẹ cháu là chị H mời đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 để đón cháu về.

Thay mặt gia đình chị H đã viết thư cảm ơn Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 4.

Tại cơ quan công an, chị H không giấu được niềm vui mừng vì đã tìm thấy con, chị cho biết cháu P.N.K, sinh năm 2014 có bệnh lý từ nhỏ nên hạn chế về khả năng nói. Sáng sớm cùng ngày đã bỏ nhà đi đâu không rõ, cả gia đình đang hết sức lo lắng tỏa đi các hướng để tìm cháu đồng thời báo Công an phường Tương Mai để hỗ trợ. Khi nhận được điện thoại của các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số bốn chị đã hết sức vui mừng và ngay lập tức đến cơ quan công an để đón cháu về.

Thay mặt gia đình chị đã viết thư cảm ơn Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã nỗ lực hỗ trợ gia đình tìm được con. Hành động của các đồng chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Miền Trung đối mặt đợt mưa lũ đỉnh điểm, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục phát bản tin cảnh báo về đợt mưa lớn ở Trung Bộ trong những ngày tới. VietnamNet đưa tin.

Theo đó, ngày và đêm 4/11, mưa mở rộng ra khu vực Thanh Hóa với lượng mưa đến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày và khả năng mở rộng xuống đến Bình Định.

Nhận định về đợt mưa lớn này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 3-4/11, trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp, không loại trừ khả năng có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng trong những ngày đầu tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta khoảng từ 4-7/11.

Sự kết hợp của xoáy thuận, không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ tạo ra một đợt mưa lớn dữ dội ở các tỉnh miền Trung. Dự báo, mưa từ khoảng ngày 3-10/11.

“Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ; ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi", ông Khiêm nhấn mạnh.

Đáng lưu ý, vùng mưa lớn không chỉ tập trung ở chính các tỉnh đã có mưa rất lớn trong những ngày qua (Hà Tĩnh đến Đà Nẵng), và còn mở rộng ra phần phía Nam, cụ thể các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng đưa ra nhận định, hình thái mưa lớn trong giai đoạn từ 3-10/11 (có thể lâu hơn) ở miền Trung tương đối giống với hình thái mưa lụt trong tháng 10/2020.

Mưa theo kiểu cuốn chiếu từ phía Nam Trung Bộ ra Bắc Trung Bộ do vùng thấp gây nên trong khoảng từ 3-5/11 ở khu vực Quảng Ngãi tới Hà Tĩnh. Sau đó từ 6-10/11 có gió Đông Bắc ẩm mạnh thổi từ eo biển Đài Loan (Trung Quốc) qua và gây mưa ngược trở lại từ Bắc Trung Bộ vào Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

"Giai đoạn này là lo nhất vì sóng biển sẽ cao khoảng 2,5-3m ven bờ theo hướng Đông Bắc khiến nước khó thoát ra ngoài", ông Huy lưu ý.

Ngoài ra, ông Khiêm cho biết thêm, sau ngày 10/11, mưa lớn ở miền Trung còn có diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn, trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 dồn vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Đợt mưa lớn đầu tháng 11 gây ra nhiều lo ngại. Đây cũng là giai đoạn mưa lũ đỉnh điểm ở miền Trung trong năm nay. “Chúng tôi cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, kèm theo đó là tình trạng ngập úng diện rộng”, ông Khiêm lưu ý.