Tin sáng 6/7: 'Bay' gần 1 tỷ đồng trong tài khoản vì cài nhầm phần mềm giả mạo; Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong: Nghi phạm thứ 2 ra đầu thú

Một người phụ nữ ở Hà Nội có trình độ về công nghệ thông tin tuy nhiên vẫn bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi cài phần mềm bảo hiểm xã hội giả mạo. Thông tin trên Tiền Phong.

Ngày 5/7, cơ quan công an đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản sau khi cài ứng dụng bảo hiểm xã hội giả mạo. Nạn nhân là chị T. (trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Trước đó, chị T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này tự xưng ở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình hỗ trợ kiểm tra hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Đối tượng yêu cầu chị T. sử dụng điện thoại Samsung để thực hiện cài đặt phần mềm hỗ trợ xử lý từ xa.

Do giao diện của phần mềm giống với giao diện chị đã cài đặt trên điện thoại iPhone nên chị hoàn toàn tin tưởng và thực hiện các thao tác.

Sau đó, chị T. kiểm tra thì phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút hết tiền nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, chị T. cho biết bản thân là người có trình độ về công nghệ thông tin, đã thực hiện bảo mật các thông tin về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi nghe điện thoại của đối tượng, thấy sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo nên chị đã chủ quan, sập bẫy các đối tượng.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ, nhân viên của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gọi điện hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bảo hiểm xã hội VssID giả mạo.

Phần mềm Bảo hiểm xã hội VssID giả mạo - chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại, thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện.

Chỉ cài những phần mềm đã được cơ quan chức năng đã công bố trên website chính thức của đơn vị. Tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Apk.

Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cho người thân, mọi người xung quanh.

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong, tối ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, một trong hai nghi phạm bỏ trốn đã ra đầu thú vào lúc 18h00 cùng ngày. Tờ Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Đối tượng Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nghi phạm ra đầu thú là Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn còn lại là Đinh Xuân Sáng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h30 ngày 02/7, chị T.Q.H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ). Đến khoảng 01h00 ngày 03/7, cả nhóm di chuyển về nhà 01 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên).

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Đối tượng Đinh Xuân Sáng (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h00 ngày 03/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nếu biết thông tin về đối tượng trên và ô tô Huyndai Aceent màu trắng BKS: 90A-18039 do đối tượng sử dụng, đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (Đ/c Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.