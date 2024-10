Tin sáng 9/10: 11 tờ vé số giải đặc biệt 22 tỷ đồng có thể đã thuộc về người khác; thông tin gây bất ngờ vụ nhiều học sinh mầm non bị đánh bầm tím

Tin sáng 8/10: Cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ còn 3 ngày; Công an thông tin về 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường ở Đắk Lắk GĐXH - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp còn 3 ngày với trường hợp thông thường; Công an tỉnh Đắk Lắk sau xác minh khẳng định, nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang, tạo dáng chụp hình, quay clip trên đường không phải ở địa phương.

Vụ nhiều học sinh mầm non bị đánh bầm tím: Đánh các bạn là bé gái 5 tuổi

Hình ảnh các em bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội





Chiều 8-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn làm việc trực tiếp với nhà trường. Trong đó, yêu cầu nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe để các cháu sớm trở lại trường học. Phối hợp với địa phương để làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh, mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia của phụ huynh với nhà trường về vụ việc đáng tiếc xảy ra. Sở cũng yêu cầu nhà trường phải tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân theo quy định nếu có.

Chiều 8-10, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã yêu cầu Trường Mầm non Nghĩa Lộc tạm đình chỉ công tác cô giáo Đ.T.S., người được phân công giữ các cháu lớp 5 tuổi A2.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lại Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, cho biết công an xã này đang điều tra, xác minh làm rõ vụ 6 cháu bé lớp mầm non 5 tuổi của Trường mầm non trung tâm xã Nghĩa Lộc bị bạn đánh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Theo ông Dương, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 14 đến 16 giờ ngày 7-10 tại lớp mầm non 5 tuổi do 2 giáo viên phụ trách. Thời điểm trên, 2 giáo viên lớp mầm non 5 tuổi xin tổ trưởng đi làm dụng cụ học tập để chuẩn bị cho buổi thao giảng. Tổ trưởng đã điều 1 giáo viên khác đến trông coi lớp học. Khoảng 1 giờ đầu, giáo viên vẫn trông coi lớp. Tuy nhiên khoảng 1 giờ đồng hồ sau, cô này báo xin đi vệ sinh và giải quyết vấn đề cá nhân. Khi cô giáo chủ nhiệm làm xong dụng cụ học tập trở về lớp thì phát hiện nhiều cháu bé có vết bầm tím trên cơ thể nên gọi điện báo cho phụ huynh và đưa các cháu đi bệnh viện.

Qua xác minh, người đánh 6 cháu bé là một bé gái 5 tuổi học trong lớp. Cháu bé dùng một ống nhựa đồ chơi màu đỏ đánh các bạn. Sau khi gãy ống thì tiếp tục dùng sợi keo nến (nhựa dẻo đặc tròn bằng cây bút, dài khoảng 30 cm) đánh các bạn. Được biết, trong 6 em bị đánh, có 2 cháu bị đánh nặng nhất phải nhập viện. Hiện, cả 2 cháu này qua chụp chiếu, điều trị, vết thương đã đỡ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

11 tờ vé số giải đặc biệt 22 tỷ đồng đã thuộc về người khác nếu… vợ người đó không can ngăn

Những tờ vé số trúng giải đặc biệt với dãy số là 934750.





Sự may mắn đến với anh N. (SN 1983, quê Long An) cũng là khá tình cờ. Do hôm đó đi bán dạo bị ế mất 15 vé, anh đã quyết định giữ lại hết thay vì đem trả. Kết quả đã có 11 tờ vé số trúng giải đặc biệt thuộc đài Đà Lạt, mở thường ngày 6/10 với dãy số là 934750 và 4 tờ trúng giải phụ đặc biệt. Tổng giải thưởng được nhận là hơn 22 tỷ đồng.

Một điều tình cờ hơn nữa đến với anh N. Là theo chia sẻ của anh Sang, chủ đại lý vé số Lý Sang ở H.Hóc Môn, TP.HCM, thì trước đó ngày nào cũng có người mua giúp số vé ế.

Anh N. kể với anh Sang, trước đó có một gia đình ngày nào cũng mua toàn bộ số vé còn lại của anh mỗi ngày. Song đúng trước ngày trúng số, anh N. có qua nhờ mua giúp nhưng vợ chủ nhà lại can ngăn và có những lời động chạm đến lòng tự ái. Anh N. thấy buồn nên đã quyết định giữ lại toàn bộ vé còn thừa ngày 6/10. Không ngờ chính việc đó đã mang lại may mắn.

Anh Sang tiết lộ, ngay hôm đến so thấy trúng 11 tờ giải đặc biệt, anh N. đã tặng luôn cho người bạn hay đi bán cùng 1 tờ. Ngoài ra anh tặng thêm 2 tờ giải phụ đặc biệt cho người cung cấp vé số trực tiếp cho mình.

Sau khi nhận hơn 17 tỷ đồng (đã trừ thuế), anh N. dùng vài trăm triệu chia cho những người quen trong xóm trọ và vài đồng nghiệp khác. Sau đó anh N. đã về quê để ăn mừng cùng gia đình và họ hàng.

Theo chia sẻ của anh Sang, cuộc sống của anh N. trước đó rất khó khăn. Anh bị khuyết tật ở chân, mẹ đã mất và anh hiện chỉ còn cha. Anh N. không có vợ con, đang ở trọ và hàng ngày bán vé số dạo quanh khu vực cầu Đức Hòa (Long An).

ĐH Bách khoa đổi đơn vị cung cấp suất ăn sau phản ánh sinh viên phải ăn đồ thừa

Sinh viên phản ánh phải ăn cơm canh thừa. (Ảnh cắt từ clip của VTV24).





Ban lãnh đạo ĐH Bách khoa quyết định dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại và chuyển sang đơn vị khác để bữa ăn của tân sinh viên đang học Giáo dục quốc phòng đảm bảo định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi ĐH Bách khoa Hà Nội tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh. Trước đó, trường nhận được phản ánh của các tân sinh viên về việc nhiều lần phát hiện có dị vật như gián trong thức ăn, đồng thời phải ăn lại cơm canh dồn lại từ những người ăn trước.

Kết quả kiểm tra cho thấy những thông tin sinh viên phản ánh là đúng sự thật. Mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn giải thích như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của sinh viên về vệ sinh thực phẩm và chưa ghi nhận ca ngộ độc thức ăn nào, nhân viên mới vào không nắm được quy định...

Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn quyết định chấm dứt ngay hợp đồng với đơn vị này. Trong đêm 7/10, Trường đã liên hệ tìm đơn vị uy tín khác để cung cấp suất ăn cho sinh viên.

Trường cũng đồng thời họp các bên liên quan để làm rõ thông tin về phản ánh của sinh viên. "Tinh thần của Đại học Bách khoa Hà Nội là trực tiếp, trách nhiệm, công khai và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan, đảm bảo quyền lợi của người học", Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.

Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội giao đơn vị phụ trách Công tác sinh viên tăng cường tìm hiểu, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; giải quyết kịp thời các thắc mắc, đề nghị về ăn uống của các em; chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng hằng ngày theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo trang thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội, từ năm 2022, nhà trường đã tự chủ đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh là đơn vị chuyên môn cấp 2 thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong một tháng liên tục học Giáo dục quốc phòng an ninh (165 tiết), sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội ăn ở tập trung, thực hiện công tác quản lý, duy trì kỷ luật và chấp hành nền nếp chế độ theo mô hình đơn vị quân đội; mỗi năm chia thành 9 đợt chính và 1 đợt bổ sung (đợt hè); số lượng từ 850-950 sinh viên/1 đợt.

"Khu nhà ăn phục vụ gồm 750 chỗ ngồi đạt tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm để sinh viên ăn ở và học tập chung như một chiến sĩ", trang thông tin của trường ghi.

Phát hiện thêm hồ nước bí ẩn trong hang động tại Quảng Bình

Hồ nước vừa được phát hiện trong hang Thung (Ảnh: Jungle Boss).

Ông Lê Lưu Dũng, đại diện một đơn vị du lịch, cho hay đoàn thám hiểm mới đây đã phát hiện thêm một hồ nước bí ẩn trong hang Thung, thuộc hệ thống hang động Hung Thoòng, trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).

Theo ông Dũng, hồ nước mới được phát hiện có diện tích khá nhỏ, khoảng 10m2, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều bùn đất, tuy nhiên, nước trong hồ trong xanh và yên tĩnh.

Hồ nước bí ẩn này sâu hơn rất nhiều so với lòng suối chính chảy ra từ hang Thung, xung quanh hồ còn có dòng sông ngầm.

Đoàn thám hiểm đã thử đo và kết quả thực sự bất ngờ với độ sâu của hồ gần 18m. Đây là một độ sâu không tưởng đối với một hồ nước có diện tích mặt nước chỉ khoảng 10m2.

Theo lực lượng thám hiểm, một điều kỳ lạ nữa là hồ có mực nước ổn định và nhiệt độ thấp hơn nhiều so với các hồ nước khác ở hang Thung.

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đây có thể là hồ nước nối đến một hệ thống hang động ngầm và mở ra một hang động rất lớn ở tầng đáy của hang Thung.

Trước đó, tại hang Thung, đoàn thám hiểm cũng đã tìm được một hồ nước bí ẩn khác, cách hồ nước vừa phát hiện khoảng 1km. Hồ có diện tích bề mặt khoảng 100m2, bao quanh là các cột thạch nhũ.

Điều đặc biệt, hồ nước này nằm cao hơn sông ngầm trong hang khoảng 15m, nên nhìn như đang "treo" lơ lửng trên vách hang đá. Cũng vì điều này, nhóm khảo sát tạm thời đặt tên cho hồ nước là hồ Lơ Lửng.

TP HCM: Sức khoẻ nạn nhân bị cây sao đè trúng ở quận 1 ra sao?

Ngày 8-10, liên quan vụ cây xanh bật gốc ở quận 1 (TP HCM), Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết tại đây tiếp nhận bệnh nhi L.B.Y (6 tuổi, ngụ quận 4) trong tình trạng môi tái, gãy 1/3 xương quay cẳng tay phải vì cây ngã đè. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốc - đa chấn thương, dập phổi, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều; tụ dịch dưới bao lách, bao gan; dịch ổ bụng lượng nhiều... theo dõi tràn máu ổ bụng.

Bệnh nhi được dẫn lưu màng phổi phải, cấp cứu tại giường ra dịch xanh lẫn máu. Bé phải thở máy thông số cao, vận mạch liều cao, sinh hiệu chưa ổn định, tiếp tục chống sốc, truyền chế phẩm máu. Bệnh viện đã hội chẩn toàn viện và quyết định phẫu thuật ngực, bụng thám sát để đánh giá về đề thủng tạng rỗng, cầm máu cho bệnh nhi.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, ThS-BS Vũ Đức Nhân, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết tại đây tiếp nhận 3 bệnh nhân, trong đó, 1 bệnh nhân tình trạng nhẹ đã xin về trước đó. 2 bệnh nhi còn lại gồm bệnh nhân nam (47 tuổi) nhập viện vì gãy kín mỏm cùng vai trái, tăng huyết áp. Hiện bệnh nhân ổn định, tỉnh táo tiếp tục theo dõi nhưng bệnh nhân xin xuất này đã xin xuất viện để qua Bệnh viện Nhi đồng 2 chăm con gái cũng là nạn nhân trong vụ ngã cây. Bệnh nhân được đeo đai cố định vai trái, đồng thời được dặn dò phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm để tái khám sớm tại cơ sở y tế gần nhất.

Bệnh nhân thứ 2 là nữ (45 tuổi) nhập viện vì đa chấn thương, dập - rách gan hạ phân thùy VI, gãy xương sườn 4-12 kèm tràn dịch màng phổi bên trái lượng ít. Hiện bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, đã được chuyển viện an toàn tới Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu thêm.

Nhiều người bật khóc nghe chia sẻ của 'ông nội 22 trẻ em Làng Nủ'

Sáng 8/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024.

Là một trong những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được vinh danh tại chương trình có nhà giáo Nguyễn Xuân Khang , Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie - người nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (tỉnh Lào Cai).

Thầy Khang cũng được biết đến với những dự án thiện nguyện có giá trị hàng tỷ đồng gửi đến thầy và trò vùng cao, như: chương trình "Một vạn cây xanh cho Mèo Vạc", "Dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc"…

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang được các em học sinh trìu mến gọi là "ông nội". Sau khi cơn bão số 3 và tàn dư sau bão tàn phá toàn bộ thôn Làng Nủ, khiến nhiều trẻ em nơi đây thành trẻ mồ côi, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cũng trở thành "Ông nội của 22 bé làng Nủ".

Trong phần giao lưu xúc động tại chương trình, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang khẳng định, các việc làm thiện nguyện của ông và các trường học ở Thủ đô hướng tới những nơi còn khó khăn thể hiện tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước". Có những chương trình của trường đã kéo dài 6 - 7 năm.

"Về vấn đề tài chính, chúng tôi không lo bởi có đủ nguồn lực thực hiện các dự án đang làm. Còn về công sức, thực sự một mình tôi không thể nào kham hết, phải có sự chung tay, cố gắng của nhiều đồng nghiệp trong trường và trên huyện Mèo Vạc, thì mới phát triển được", thầy Khang nói.

Nói về việc các học sinh gọi là "ông nội", thầy Khang nhấn mạnh, đó là cách gọi thân thương, gần gũi của tình cảm thầy trò.

"Cơn bão số 3 gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nhân dân, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có thôn Làng Nủ . Một cơn lũ quét qua gần như xoá sổ cả thôn. Có nhiều người chỉ vài giây thôi đã mất hết người thân. Ai cũng đau lòng", thầy Khang chia sẻ.

Thầy Khang nói, rất cảm động trước hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tận thôn Làng Nủ, xắn quần lội giữa bùn lầy, đến tận nơi để chia sẻ với mất mát, đau thương của đồng bào, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân; chỉ đạo phải khôi phục thôn Làng Nủ, ổn định đời sống bà con.

"Chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi là thầy giáo, trước tình cảnh của bà con bị như vậy, tôi nghĩ đến việc làm sao để các con tiếp tục được đi học. Tôi có ý định nuôi tất cả các con. Chúng tôi đã đến tận nơi, đến từng nhà, trường học đến cả bệnh viện để động viên", thầy Khang nói.

Thầy Khang bùi ngùi chia sẻ, có nhiều cháu học sinh đã mất trong trận lũ quét, chỉ còn 22 cháu gồm 12 bé gái, 10 bé trai. Cháu bé nhất đang học mẫu giáo và lớn nhất đang học lớp 12.

"Tôi quyết định nuôi tất cả các con. Chỉ còn 22 cháu thôi", thầy Khang nói trong tiếng khóc.

Thầy Khang bảo, tuổi ông đã cao, chỉ mong sống được nhiều hơn một chút để chứng kiến các con có thể trưởng thành. Nếu không được như vậy, ông mong muốn, kỳ vọng các đồng nghiệp, con cháu của ông sẽ tiếp tục thực hiện ước nguyện của ông, tiếp tục chăm sóc các con cho đến khi trưởng thành và ông tin tưởng điều này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Chia sẻ chân thành của thầy Nguyễn Xuân Khang về những việc làm thiện nguyện dành cho người dân thôn Làng Nủ đã khiến nhiều khán giả trực tiếp tham gia lễ tuyên dương rất xúc động, nhiều người bật khóc.

