Tin sáng 8/10: Cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ còn 3 ngày; Công an thông tin về 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường ở Đắk Lắk

Công an Đắk Lắk thông tin về 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường

Nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Trên VietNamNet, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn (Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có kết quả xác minh nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh, quay clip.

Theo ông Tuấn, nhóm 9 người phụ nữ này không phải quay clip ở đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Đoạn đường trên nghi ở tỉnh Gia Lai và chúng tôi đã trao đổi với lực lượng CSGT của tỉnh Gia Lai để xác minh làm rõ. Hành vi này đã vi phạm pháp luật về an toàn giao thông", ông Tuấn nói.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một nhóm 9 phụ nữ mặc áo quần sặc sỡ, dàn hàng ngang trên đường rồi tạo dáng chụp hình, quay clip.

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội, nhóm người này nắm tay nhau đi từ dưới dốc lên đỉnh dốc của con đường để quay clip. Sau khi đăng tải, clip đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.

Sạt lở đất, cầu Móng Sến ở Lào Cai tê liệt

Đất đá từ trên cao sạt xuống choán hết lòng đường tỉnh lộ 155 vào sáng 6/10.

VTC News dẫn tin từ Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cho biết, sáng 7/10, tại Km12+600 Tỉnh lộ 155, đoạn qua địa phận xã Trung Chải xảy ra sạt lở taluy dương.

Vị trí sạt lở ở trước trạm thu phí cầu Móng Sến, khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt. Ước tính ban đầu, khu vực sạt lở dài khoảng 60m, với khối lượng đất đá khoảng 20.000m3 tràn ra lòng Tỉnh lộ 155.

Theo phương án phân luồng, các phương tiện đi theo hướng từ TP Lào Cai đến thị xã Sa Pa và ngược lại không qua cầu Móng Sến, mà đi theo Quốc lộ 4D (dốc 3 tầng).

Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cho biết, khu vực này có dấu hiệu sạt lở taluy dương từ 4/10. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo và hướng dẫn giao thông để người dân đi lại an toàn.

Công ty này đã huy động nhân lực, máy móc dọn đất đá sạt lở, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.

Cầu Móng Sến được thông xe cuối tháng 9/2023, rút ngắn hành trình từ TP Lào Cai đi Sa Pa khoảng 7km, thời gian 20 phút, tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm, nhất là đoạn qua dốc 3 tầng.

Công trình nằm trong dự án xây dựng tuyến đường mới kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thay cho Quốc lộ 4D hiện có.

Lần đầu tiên ghép tủy đồng loại thành công ở miền Trung - Tây Nguyên

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật ghép tủy. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ vừa thực hiện thành công 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên ở bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Trường hợp thứ nhất, cháu T.V.T (42 tháng tuổi, quê ở Đà Nẵng) từ năm 2 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh và phải truyền máu hàng tháng.

Qua xét nghiệm, cháu T được xác nhận phù hợp hoàn toàn với chị gái ruột. Lúc này, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cùng sự phối hợp của một chuyên gia nước ngoài thực hiện ca ghép tủy.

Mặc dù gặp biến chứng xuất huyết phế nang lan tỏa hiếm gặp, tuy nhiên nhờ sự chăm sóc và phát hiện, điều trị kịp thời của đội ngũ y tế, cháu bé hồi phục và được xuất viện.

Trường hợp thứ hai được ghép tủy thành công và ra viện là cháu P.L.H.V (8 tuổi). Cháu V được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 17 tháng tuổi, phải thường xuyên vào viện để truyền máu.

Sau khi kiểm tra, cháu V phù hợp hoàn toàn với chị ruột nên được tiến hành ghép tủy đồng loại. Quá trình ghép diễn ra thành công, mặc dù cháu gặp biến chứng sốt giảm bạch cầu hạt nhẹ nhưng nhanh chóng hồi phục.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền gây thiếu máu hồng cầu nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Việc điều trị thành công hai ca ghép tủy đồng loại đầu tiên trên bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh là bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại. Đánh dấu thành công quan trọng trong việc điều trị bệnh lý này, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhi mắc bệnh di truyền và hiểm nghèo.

Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp xuống còn 3 ngày

Theo đại diện Bộ Tư pháp, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường. Ảnh minh họa: TL

Theo VietnamNet, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2024 của Bộ Tư pháp, thông tin về hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ông Đỗ Xuân Quý (Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an ban hành quy trình thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thực hiện thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1/10/2024 tới ngày 30/6/2025.

Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh.

Bộ cũng phối hợp hướng dẫn địa phương để kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh/thành phố với ứng dụng VNeID và phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.

Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, trong đó, có 48/63 tỉnh/thành phố đã thử nghiệm thành công về kỹ thuật, trong đó có 5 địa phương đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID, các tỉnh đã thử nghiệm thành công, còn lại đang thực hiện kiểm thử toàn trình, chuẩn bị đánh giá an toàn thông tin…

Kon Tum xảy ra 8 trận động đất liên tiếp trong ngày

Vị trí xảy ra động đất tại Kon Tum.

Từ rạng sáng đến 14h ngày 7/10, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 trận động đất với độ lớn từ 2,6 - 3,5 độ.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 00 giờ 45 phút ngày 7/10 có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.907 độ vĩ Bắc, 108.181 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Các trận động đất tiếp theo xảy ra vào lúc 1 giờ 19 phút, 1 giờ 37 phút 06 giây, 1 giờ 37 phút 40 giây, 1 giờ 38 phút, 1 giờ 39 phút, 12 giờ 08 phút, 12 giờ 35 phút cùng ngày. Độ lớn của các trận động đất lần lượt là 3,5 - 3,2 - 3,1 - 2,7 - 2,6 - 2,9 - 2,9.

Tất cả 8 trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trong đó, có tới 6 trận động đất liên tiếp chỉ trong chưa đầy 1 giờ, có những trận động đất chỉ diễn ra cách nhau khoảng hơn 30 giây. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Động đất tại khu vực huyện Kon Plông được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy sâu trong lòng đất.

Gần đây nhất, ngày 5/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,1 độ, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ vĩ Bắc, 108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.