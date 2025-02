Tin sáng 9/2: Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, miền Bắc có nơi dưới 3 độ C; Giữ khẩn cấp tài xế lái xe khách làm 3 người chết ở Phú Yên

Miền Bắc rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết ngày 9/2 tại các khu vực.

Theo đó, do tác động của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 9/2 cho các vùng:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc trời rét đậm; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lật xe khách làm 3 người chết ở Phú Yên: Giữ khẩn cấp tài xế

Tài xế Phạm Quốc Huy. Ảnh: CACC

Chiều 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), thông tin trên Vietnamnet.

Ông Huy là người điều khiển xe khách 54 chỗ bị lật ở Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Sông Cầu, khiến 3 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Qua kiểm tra, nam tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Lái xe Phạm Quốc Huy khai nhận có GPLX hạng C. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, tài xế điều khiển xe khách từ 10 - 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng D. Điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng E.

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/2, xe khách loại xe 54 chỗ, biển số TPHCM chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, do tài xế Phạm Quốc Huy điều khiển trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km1249+250m thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, xe khách tự đâm vào giải phân cách và bị lật. Tai nạn khiến 3 người tử vong, hàng chục người khác bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, mặt đường êm thuận, có 4 làn xe. Hệ thống an toàn giao thông tại khu vực này đảm bảo. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, đường trơn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, xe khách gặp nạn thuộc Công ty TNHH MTV CTTC NHSG Thương Tín (địa chỉ tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) cho Công ty TNHH Tân Kim Chi (địa chỉ tại Lô 25B Thanh Tịnh, phường Hòa Minh, quận Liên, Chiểu TP Đà Nẵng) thuê. Xe đăng ký lần đầu vào ngày 25/12/2023, thời hạn kiểm định đến ngày 25/12/2025.

Một thành phố muốn học sinh THCS chỉ học 5 ngày/tuần

Nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh học 5 ngày/tuần. Ảnh: NLĐ

Theo Người lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản gửi Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa về việc xin ý kiến cho phép triển khai dạy và học 5 ngày/tuần đối với các trường Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn.

Theo Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa, sau khi xem xét các điều kiện để thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày đối với các trường THCS trên địa bàn TP theo Thông tư 36 (ngày 27-9-1999) của Bộ GD-ĐT, Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa báo cáo và xin ý kiến của Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho phép các trường THCS được thực hiện dạy và học 5 ngày/tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.

Việc tổ chức dạy và học 5 ngày/tuần nhằm tạo điều kiện để các trường có thời gian vào thứ Bảy, Chủ nhật tổ chức các hoạt động giáo dục khác như: Giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động thể dục thể thao, phụ đạo học sinh có học lực chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho đội ngũ giáo viên...

Từ đó, giúp các trường nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển toàn diện cho học sinh và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Dự kiến, học sinh khối THCS sẽ bắt đầu học 5 ngày/tuần bắt đầu từ ngày 17-2.

Được biết, hiện nay khối THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện dạy và học 6 ngày/tuần. Trong khi, trên địa bàn cả nước có 7 địa phương là Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Vinh (Nghệ An) thí điểm dạy học 5 ngày/tuần.

Diễn biến lạ của giá vàng sau ngày vía Thần Tài

Giá vàng sau ngày Thần Tài duy trì ở mốc cao. Ảnh: Khương Duy

Theo báo Lao Động, thông thường, trong những năm trước, giá vàng trong nước thường lao dốc ngay trong chiều ngày Thần Tài và tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh trong những ngày sau đó.

Tuy nhiên, năm nay, giá vàng không giảm như những năm trước. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sau ngày vía Thần Tài vẫn duy trì ở mức rất cao.

Tính đến 17h00 ngày 8/2 giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 86,8-90,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không có biến động so với chốt phiên giao dịch ngày vía Thần Tài. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 86,8-90,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không có biến động so với chốt phiên giao dịch ngày vía Thần Tài. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Tập đoàn DOJI ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 86,6-90,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không có biến động so với chốt phiên giao dịch ngày vía Thần Tài.

PNJ tại TP Hồ Chí Minh công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 86,7 - 90,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá bán không đổi so với ngày hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu công bố giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn ở mức 86,8 - 90,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá bán không đổi so với ngày hôm qua.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế - giá vàng thế giới vẫn đang trên đà đi lên. Trong năm 2025, kịch bản giá vàng thế giới đạt 3.000 USD/ounce là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo ông, đà tăng này chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước những biến động kinh tế toàn cầu. Khi căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng càng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư như một kênh trú ẩn an toàn.

Chính vì thế thị trường vàng trong nước tiếp tục đối mặt với hai yếu tố quan trọng: Giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng và nguồn cung trong nước vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Nếu các chính sách về nhập khẩu vàng không thay đổi, giá vàng trong nước có thể vẫn duy trì mức chênh lệch cao so với thế giới.

Nữ sinh mất liên lạc ở TPHCM chính thức lên tiếng

Nữ sinh Lìu Ngọc Hằng lên tiếng trấn an gia đình, bạn bè. Ảnh chụp màn hình

Chiều 8/2, Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê Đồng Nai) – nữ sinh năm 4 mất liên lạc tại TPHCM xác nhận mình đang ở Trung Quốc và rất an toàn, thông tin trên Vietnamnet.

Hằng đã đăng tải thông tin trên trang cá nhân để trấn an gia đình, bạn bè cùng cộng đồng mạng.

"Tôi chính là người liên quan đến sự cố dư luận gần đây. Tôi hiện tại ở Trung Quốc rất an toàn. Xin mọi người đừng tin vào những tin đồn không chính thống," nữ sinh chia sẻ.

Cô cũng kêu gọi mọi người không tiếp tục lan truyền các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình: "Xin mọi người không tiếp tục lan truyền cũng như chia sẻ những tin đồn nữa. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."

Cuối lời, nữ sinh gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm tới mình trong thời gian qua...

Gia đình cho biết, tối 8/2 Hằng lên máy bay về Việt Nam từ TP Quảng Châu. Dự kiến, 10h35 ngày 9/2, cô sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, gia đình Hằng đã trình báo cơ quan chức năng về việc nữ sinh này mất liên lạc sau khi ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy con gái tại Trung Quốc nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng.

Vụ việc thu hút sự quan tâm từ dư luận, đồng thời xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

