Tin tối 14/12: Công an Hà Nội chỉ rõ các thủ đoạn lừa đảo dịp cuối năm; Hàng chục người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động sang Dubai

Công an Hà Nội chỉ rõ các thủ đoạn lừa đảo dịp cuối năm

Ngày 14/12, Công an Hà Nội khuyến cáo, cuối năm là thời điểm nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng bày nhiều chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Một số kịch bản các đối tượng có thể sử dụng trong thời điểm cuối năm đã được Công an Hà Nội làm rõ như: Lợi dụng nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa trong dịp cuối năm tăng cao, các đối tượng giả mạo thương hiệu, doanh nghiệp trong và ngoài nước đưa ra chương trình trúng thưởng Tết, sự kiện tri ân khách hàng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn; mua bán các loại vé tàu hỏa, máy bay, xe khách... giá rẻ.

Giả mạo các công ty, doanh nghiệp tổ chức sự kiện để thông báo tuyển chọn người mẫu, diễn viên...; mua bán vé tham dự các lễ hội, sự kiện lớn nhân dịp cuối năm...

Lợi dụng "nhu cầu kiếm tiền, vay tiền", các đối tượng giả mạo công ty tuyển dụng việc làm, đầu tư tài chính trực tuyến và cho vay tiền trực tuyến với "lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản" nhằm dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có khả năng gia tăng hoạt động vào thời điểm cuối năm, như mua bán hàng giả, hàng cấm; tội phạm liên quan tín dụng đen; tội phạm và tệ nạn cờ bạc...

Ảnh minh họa

Do vậy, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên tham gia các sàn giao dịch tài chính chính thống được cấp phép, tuyệt đối không tin vào những lời mời chào đầu tư hay vay vốn với "lãi suất thấp, thủ tục đơn giản" trên mạng xã hội.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên liên hệ trực tiếp Ngân hàng Chính sách tại địa phương để được tư vấn và hỗ trợ đúng quy định.

Để cập nhật các thông tin liên quan đến các hành vi lừa đảo, hiện tại Công an thành phố đã có các trang Facebook, zalo của đơn vị và công an các quận, huyện, thị xã để nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như công tác phòng ngừa của lực lượng chức năng để người người dân được biết nắm rõ và phối hợp cùng lực lượng công an.

Hàng chục người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động sang Dubai

Ngày 13/12, Công an huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh ) có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú tỉnh Bến Tre) và Trần Hữu Đạt (SN 1991, trú tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiền Phong online hôm nay đưa tin.

Theo công an, dù hành nghề lao động tự do, không có khả năng đưa người khác sang lao động tại Dubai nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thúy đã đưa ra thông tin giả mạo rằng bản thân đang ở Dubai làm quản lý một siêu thị kinh doanh trái cây.

Thúy và Đạt tại cơ quan điều tra.

Siêu thị nơi Thúy làm việc cần tuyển công nhân, Thúy có khả năng làm hồ sơ thủ tục để đưa công nhân người Việt Nam sang Dubai làm việc với mức lương trung bình từ 3.500 - 4.000 USD/tháng (khoảng 80 triệu đồng).

Tin lời, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc cho Thúy để xin làm thủ tục xuất cảnh. Bằng thủ đoạn trên, Thúy đã chiếm đoạt của 25 người với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Cũng bằng hình thức đó, Trần Hữu Đạt dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài nhưng khi có người liên hệ nhờ làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động Hungary, Đạt vẫn đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền rồi chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của các bị hại.

Công an huyện Kỳ Anh khuyến cáo người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ dễ “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng.

Từ 2025, xe đưa đón học sinh phải sơn màu vàng đậm

Từ ngày 1/1/2025, xe kinh doanh vận tải đưa đón trẻ mầm non và học sinh các cấp phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 151/2024 của Chính phủ. VTC News đưa tin.

Ngoài quy định sơn màu vàng đậm, mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Với xe kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh được yêu cầu phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, xe chở học sinh thường được sơn màu vàng đậm vì màu sắc này có khả năng thu hút sự chú ý mạnh mẽ, tăng nhận diện phương tiện ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp ngăn ngừa tai nạn.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, xe chở học sinh thường được sơn màu vàng đậm vì khả năng thu hút sự chú ý. (Ảnh minh hoạ)

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ với ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh, điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng nhiều yêu cầu: Có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm.

Ô tô chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phải bố trí tối thiểu 1 người quản lý trên mỗi ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trong suốt chuyến đi.

Trường hợp xe từ 29 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) mà chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên, phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý trên mỗi xe.

Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe; không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe. Về phía người lái xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

Cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh; hướng dẫn cho lái xe và người quản lý trẻ em mầm non, học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình; chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi tổ chức đưa đón trẻ em mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục đó.

Tìm cách cứu 4 người ở Quảng Nam bị mắc kẹt giữa sông

Đến trưa nay (14/12), lực lượng chức năng huyện Phước Sơn vẫn đang tìm cách cứu 4 người dân bị mắc kẹt giữa sông Đăk Mi từ chiều 13/12. VTC New đưa tin.

Đây là những người sống ở thôn 3, xã Phước Chánh. Sau khi làm rẫy xong, họ di chuyển qua suối Đăk Se giao với sông Đăk Mi để về nhà. Khi qua được suối Đăk Se và đến cồn đất nằm ở hạ nguồn lòng hồ thủy điện Đăk Mi 3, họ bất ngờ gặp mưa lớn. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây chia cắt khiến cả 4 người bị mắc kẹt ở cồn đất giữa sông.

Sáng nay, nhân viên nhà máy thủy điện Đăk Mi 3 phát hiện những người đang gặp nạn. Do nước chảy về mạnh nên nhân viên thủy điện chỉ có thể cùng lực lượng chức năng dùng dây ném qua sông dài hơn 10m, tạo thành ròng rọc để đưa lương thực, nước uống qua tiếp tế.

Khu vực 4 người dân bị mắc kẹt do lũ dâng cao. (Ảnh: P.S)

Chính quyền huyện Phước Sơn đang lên phương án đưa những người gặp nạn vào bờ khi nước lũ xuống thấp. Theo nhà máy thủy điện Đăk Mi 3, trong sáng nay, lượng nước về lòng hồ khoảng 370 m3/s, đến trưa nay giảm xuống còn 300 m3/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc của tỉnh có lượng mưa phổ biến từ 20-80mm; phía Nam từ 80-150mm, một số nơi có mưa lớn như xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) 223mm, thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) 190mm.

Dự báo từ ngày 14/12 đến 16/12, tổng lượng mưa tại các địa phương phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn 120mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng núi phía Nam phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ năm 2025: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe máy đấu giá mỗi phiên

Nghị định 156/2024/NĐ-CP về đấu giá biển số xe quy định, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên, bao gồm cả biển số xe máy và ô tô… An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Điều 5 Nghị định 156/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025 nêu rõ, biển số xe đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 36 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, đó là: Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải;

Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 36 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, gồm: Biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cấp cho xe của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; Biển số xe nền màu đỏ, chữ và số màu trắng cấp cho xe quân sự; Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải;

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị định 156/2024/NĐ-CP đã bổ sung thêm về đấu giá biển số xe máy thay vì chỉ có đấu giá biển số xe ô tô như tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP.

Về các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe, theo Điều 14 Nghị định 156/2024/NĐ-CP, việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến; người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tỉnh trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe theo nhu cầu trong danh sách biển số xe đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá;

Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định;

Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo Quy chế đấu giá.

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giả, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Khi hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì người đó được xác định là người trúng đấu giá biển số xe, người trúng đấu giá sẽ nhận được thông báo và biên bản trúng đấu giá của biển số đó trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

7 đại học lớn công bố phương án tuyển sinh 2025, nhiều trường bỏ xét học bạ

7 đại học lớn ở phía Nam gồm các trường ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Kinh tế - Luật; ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Công thương TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Nha Trang công bố phương án tuyển sinh 2025, nhiều trường bỏ xét tuyển học bạ. Thông tin trên VietnamNet.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành so với năm 2024 như Y học cổ truyền tăng 20%; Điều dưỡng tăng 10%. Dược học tăng 30%. Các ngành còn lại không tăng chỉ tiêu.

Nhà trường thực hiện 6 phương thức xét tuyển trong năm 2025, bao gồm: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; Tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Sử dụng phương thức khác.

Trường ĐH Công nghệ TPHCM không sử dụng phương thức xét tuyển học bạ theo 3 học kỳ, nhưng vẫn giữ phương thức xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn năm lớp 12.

Đồng thời, Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng bổ sung phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi V-SAT) để xét tuyển.

Năm 2025, trường có 4 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 với điều kiện nộp hồ sơ là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi VSAT); Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức. Phương thức 1 là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng (tối đa 20% tổng chỉ tiêu). Phương thức 2 là xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 (khoảng 40-60% tổng chỉ tiêu). Phương thức 3 là xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (khoảng 30-50% tổng chỉ tiêu). 4 tổ hợp môn xét tuyển, bao gồm: Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn; Toán - Tiếng Anh - Vật lý; Toán - Tiếng Anh - Tin học; Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Trường ĐH Công Thương TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt với Trường Đại học Sư phạm TPHCM để tuyển sinh. Cả 2 trường sử dụng chung kết quả kỳ thi để phục vụ cho công tác tuyển sinh. Sau khi có kết quả, thí sinh sử dụng điểm của 1 môn để gắn với kết quả 2 môn học bạ trong tổ hợp xét tuyển. Ngoài ra, nhà trường tuyển 20% chỉ tiêu từ học bạ; Xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) dùng 3 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT, Đại học Quốc gia TPHCM và xét tuyển kết hợp (đánh giá năng lực, kết quả THPT, học lực THPT và năng lực khác). Với thí sinh không dự thi đánh giá năng lực, nhà trường có phương án quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT sang điểm kỳ thi này. Thí sinh có điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội cũng được quy đổi sang điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM theo hệ số quy định.

Trường ĐH Nha Trang xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập THPT và kết quả đánh giá năng lực học tập đại học. Trường tổ chức sơ tuyển (điều kiện cần) thông qua kết quả học bạ theo các môn do trường quy định, sau đó xét tuyển (điều kiện đủ) bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Với việc sơ tuyển thông qua kết quả học tập THPT, ở mỗi ngành và chuyên ngành đào tạo có một số môn theo quy định của trường. Kết quả học các môn này cần đạt yêu cầu tối thiểu do trường công bố hàng năm.

Định hướng tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường gồm các môn chính là: toán, ngữ văn và tiếng Anh; toán, ngữ văn (một trong hai môn thi nhân hệ số 2); toán, ngữ văn và 1 môn thi phù hợp với ngành đào tạo. Trường hợp thí sinh không học các môn cần thiết ở THPT đối với ngành xét tuyển, trường xét kết quả học tập ở THPT và đánh giá năng lực môn học khác thay thế và sẽ bổ trợ kiến thức còn thiếu trong học kỳ đầu tiên của khóa học.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM dừng phương thức xét tuyển học bạ. Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ thành phương thức tuyển sinh chủ đạo. Phương thức này bao gồm việc sử dụng 2 môn vào xét tuyển mỗi ngành, trong đó 1 môn chính được nhân hệ số 2 và 1 môn phụ không nhân hệ số. Ngoài ra, trường xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT.