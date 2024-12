Tin tối 2/12: Cẩn trọng bị lừa đảo với dịch vụ cấp đổi hộ chiếu, mua vé ca nhạc trên mạng; Bộ Y tế công bố 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý mới nhất

Cẩn trọng bị lừa đảo với dịch vụ cấp đổi hộ chiếu, mua vé ca nhạc trên mạng

Cụ thể, lợi dụng một bộ phận người dân chưa thông thạo về công nghệ thông tin, gặp khó khăn trong việc tự nộp hồ sơ trực tuyến, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm "cò mồi" làm hộ chiếu (passport) nhanh. Việc sử dụng các dịch vụ trên mạng được cảnh báo là tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiếm đoạt thông tin cá nhân, mang đến nhiều hệ lụy khó lường. Thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam.

Tờ này cho hay: Hiện nay, thủ tục cấp, cấp đổi hộ chiếu được thực hiện trực tuyến (online). Mặc dù có đầy đủ thông tin, hướng dẫn thực hiện trên mạng, tuy nhiên các thao tác làm thủ tục không dễ thực hiện với nhiều người.

Nắm bắt được nhu cầu người dân ngại thực hiện các thủ tục khi đi làm hộ chiếu, đặc biệt hạn chế trong các thao tác làm hộ chiếu trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công, nhiều đối tượng đã tạo lập trang thông tin (web) giả mạo quảng cáo dịch vụ làm hộ chiếu online. Với những lời quảng cáo hấp dẫn như: Làm passport chưa bao giờ dễ dàng đến thế; hồ sơ được gửi về tận nhà chỉ cần cung cấp thông tin và file ảnh; không phải xếp hàng, không chen lấn; nhận làm hộ chiếu trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố...

Ngoài ra, trên mạng xã hội, đối tượng cũng sẽ tạo các hội nhóm mang tên "Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh", "Làm hộ chiếu nhanh giá rẻ tại Hà Nội", "Hộ chiếu Nhanh (Passport) Visa - Xuất nhập cảnh Việt Nam"... thu hút hàng nghìn lượt người quan tâm và để lại bình luận. Đáng nói, mặc dù được chào với mức chi phí cao hơn rất nhiều lần so với mức phí theo quy định của Nhà nước, nhiều người vẫn chọn nhờ dịch vụ làm hộ chiếu.

Cục An toàn thông tin cảnh báo, một số kẻ xấu đã lợi dụng dịch vụ làm giúp hộ chiếu để đánh cắp các thông tin của cá nhân như: Ảnh chân dung, căn cước công dân, số điện thoại, e-mail, địa chỉ thường trú, mã xác thực một lần OTP... nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng. Sau đó, kẻ xấu dùng tài khoản này để lừa đảo vay tiền của người thân, bạn bè, chiếm đoạt toàn bộ thông tin cư trú cá nhân của nhiều người trong ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nên tự thao tác nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong trường hợp không thể nộp hồ sơ, người dân có thể nhờ người thân, bạn bè quen biết, có uy tín, am hiểu công nghệ thông tin hoặc trực tiếp đến cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không sử dụng các "dịch vụ online" trên các mạng xã hội; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc.

Với trường hợp người dân bị lừa đảo khi mua vé xem Chương trình Anh trai "Say Hi" trên các nền tảng mạng xã hội, chuyên gia an toàn thông tin phân tích, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thường là tạo những tài khoản mạng xã hội giả mạo, tham gia hoặc tạo những hội nhóm trao đổi, bán lại vé (pass) vé nhằm thu hút người dùng. Ngoài ra, đối tượng còn tung ra nhiều chiêu thức như tạo ra vé giả với hình thức tương tự như vé thật và rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường.

Do được thiết kế giống vé thật nên người mua thường không phát hiện ra cho đến khi không thể sử dụng vé để cửa vào sự kiện. Thậm chí, một số đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người mua đặt cọc trước với lý do "đảm bảo giữ vé", sau đó biến mất và không cung cấp vé. Bên cạnh đó, một số đối tượng quảng cáo vé ưu tiên (VIP) hoặc các gói dịch vụ đặc biệt mà thực chất là không tồn tại nhằm dụ dỗ người mua với các lợi ích, giá trị không có thật.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi thực hiện mua hoặc mua lại vé xem chương trình ca nhạc, sự kiện; Chỉ nên tuân thủ đúng quy định về mua bán vé theo kênh phân phối của Ban Tổ chức. Trường hợp sang nhượng, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra độ uy tín của người bán, không vội vàng chuyển tiền nếu chưa chắc chắn về tính xác thực của giao dịch; Ưu tiên các hình thức thanh toán, giao dịch trực tiếp để có thể xác định được sự uy tín của tấm vé, tránh bị trục lợi. Với các sự kiện lớn, người dân theo dõi những thông tin trên kênh bán vé chính thống, không theo dõi những thông tin được chia sẻ tràn lan trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

'Thuốc lá điện tử là hàng cấm, vi phạm có thể bị phạt tù'

Ngày 2/12, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, cho biết cách đây hai hôm, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 để bảo đảm sức khỏe cộng đồng. VnExpress hôm nay đưa tin.

Như vậy, bắt đầu từ năm sau, thuốc lá mới này được liệt vào danh sách vào hàng cấm. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm, sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành. Hiện nay, việc xử phạt tội sản xuất, buôn bán hàng cấm được căn cứ Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Hay Nghị định 98/2020 cũng có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có mặt hàng thuốc lá.

"Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, xem xét có còn khoảng trống pháp lý nào không, từ đó có đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chế tài cho phù hợp, đồng bộ, nhất quán", bà Thủy nói.

Ngoài ra, cơ quan này lên các kế hoạch truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá mới.

Người trẻ hút thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe của bản thân và người hít khói thuốc thụ động.

Việc cấm thuốc lá mới đã được Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều tổ chức quốc tế, đơn vị, người dân đề xuất và mong chờ được thông qua nhiều năm nay. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Quốc hội có giải pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề buôn bán thuốc lá điện tử . Bộ Y tế mong muốn có nghị quyết của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trước khi Luật về sửa đổi Phòng chống tác hại thuốc lá được trình Quốc hội trong thời gian tới.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, tiến sĩ Angela Pratt, cho biết "hết sức vui mừng" khi biết Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nóng nung nóng. "Đây là một nghị quyết vì sức khỏe và tương lai của lớp trẻ. Chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh quyết định rất sáng suốt này", bà Pratt nói

WHO nhấn mạnh các sản phẩm nicotin và thuốc lá mới có hại cho sức khỏe. Chúng chứa các hóa chất độc hại đã được chứng minh là gây ung thư, bệnh tim và phổi. Trong ngắn hạn, những sản phẩm trên cũng có thể gây chấn thương phổi rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

Hiện có khoảng 40 quốc gia, bao gồm 5 nước trong ASEAN là Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei và Campuchia cấm sử dụng thuốc lá điện tử.

Bộ Y tế công bố 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý mới nhất

Ăn đủ, cân đối và đa dạng các loại thực phẩm; Uống đủ nước hằng ngày; Đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua, sử dụng; Hạn chế sử dụng các loại thức ăn chiên rán, thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, nhiều muối, đường, đồ uống có đường, có cồn... là những lời khuyên dinh dưỡng hợp lý của Bộ Y tế. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.

Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3594/QĐ-BYT ban hành "Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030" .

Theo quyết định do PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành "Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030" là cơ sở để các đơn vị trong ngành y tế phục vụ cho công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý trong nhân dân.

Bộ Y tế giao Viện dinh dưỡng xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện "Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030".

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 189/QĐ-BYT ngày 17/01/2013 của Bộ Y tế ban hành "Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020".

Hạn chế sử dụng các loại thức ăn chiên rán, thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, nhiều muối, đường, đồ uống có đường, có cồn... là một trong 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý mới nhất đến năm 2030 của Bộ Y tế.

Theo đó, Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030 của Bộ Y tế bao gồm:

Lời khuyên số 1: Ăn đủ, cân đối và đa dạng các loại thực phẩm hằng ngày; phối hợp hợp lý thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật.

Lời khuyên số 2: Sử dụng hằng ngày các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng; các loại rau, củ, quả có màu sắc khác nhau. Đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng.

Lời khuyên số 3: Sử dụng hợp lý các loại thực phẩm giàu đạm; nên ăn cá, thịt gia cầm và các loại hạt trong bữa ăn hằng ngày; ăn có mức độ các loại thịt đỏ.

Lời khuyên số 4: Uống đủ nước hằng ngày.

Lời khuyên số 5: Phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú cần thực hiện chế độ ăn uống hợp lý; bổ sung sắt và acid folic hoặc đa vi chất theo hướng dẫn.

Lời khuyên số 6: Cho trẻ bú mẹ sớm trong vòng một giờ đầu sau khi sinh, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; cho trẻ ăn bổ sung hợp lý và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Lời khuyên số 7: Hạn chế sử dụng các loại thức ăn chiên rán, thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, thức ăn nhiều muối, nhiều đường, đồ uống có đường, có cồn.

Lời khuyên số 8: Bảo đảm an toàn trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Lời khuyên số 9: Tổ chức tốt bữa ăn gia đình. Ăn đủ bữa (sáng, trưa, tối) phù hợp với lứa tuổi, không ăn quá no, không bỏ bữa.

Lời khuyên số 10: Duy trì và kiểm soát cân nặng hợp lý; thực hiện lối sống năng động, tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với lứa tuổi và tình trạng sức khỏe.

Theo Bộ Y tế, dinh dưỡng cân đối, hợp lý là yếu tố quan trọng nhằm hướng tới phát triển toàn diện về tầm vóc, thể chất, trí tuệ của người Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân. Cần tăng cường sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động dinh dưỡng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự tham gia toàn thể của các tổ chức xã hội và của môi người dân.

Hà Nội hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước 25/12/2024

Hà Nội sẽ thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã xong trước ngày 25/12/2024; đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025. An Ninh Thủ Đô hôm nay đưa tin.

Hà Nội sẽ thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã xong trước ngày 25/12/2024; đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện xong trước ngày 25/12/2024.

UBND quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới. UBND huyện, quận, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách, công bố các thôn, tổ dân phố của đơn vị hành chính mới.

Trong trường hợp sau khi sáp nhập, tên thôn, tổ dân phố trong đơn vị hành chính mới trùng nhau thì UBND các xã, phường, thị trấn thống nhất định tên tạm thời cho các thôn, tổ dân phố đó, sau đó sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục để trình HĐND TP đổi tên tại kỳ họp gần nhất.

Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ các Đoàn thể chính trị - xã hội quận, huyện, thị xã, chỉ đạo việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, đề nghị khắc dấu; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới, tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ra mắt các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới;

Đăng ký các loại con dấu mới cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính cấp xã mới, đồng thời đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Với việc chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các phường, xã liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

UBND TP giao Sở Nội vụ trao đổi, thống nhất với các quận, huyện, thị xã phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới, đảm bảo tới hết năm 2029, các đơn vị hành chính cấp xã mới có số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính;

Chủ trì, thực hiện công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện quy trình phân loại đơn vị hành chính đối với các xã, phường, thị trấn có thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

UBND TP yêu cầu đảm bảo đoàn kết, thống nhất; không để thất thoát tài sản của Nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động ổn định, bình thường, không làm ảnh hưởng nhiều đến giao dịch hành chính đối với các tổ chức và công dân trên địa bàn...

Tiếp tục mắc sai sót, ê-kíp sản xuất 'Vua tiếng Việt' xin lỗi

Ê-kíp sản xuất "Vua tiếng Việt" phát sóng trên VTV vừa lên tiếng xin lỗi về sai sót trong chương trình phát sóng vào thứ sáu ngày 29/11/2024. Thông tin trên VTC News.

Nhà sản xuất xin lỗi khán giả và người chơi vì sai sót trong khâu đồ họa. Cụ thể, trong câu hỏi số 1, khi ghi hình tại trường quay, chương trình hiện câu hỏi: Có bao nhiêu lỗi chính tả trong câu "Mặt trời chiếu rực dỡ rải sông, một buổi chiều êm ả và bao la. Dờ khắc thật rất hợp cho những lời tình tứ, nhưng trong đám người, tôi và Hậu chỉ nghồi lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau".

Đáp án của người chơi là 3 lỗi sai chính tả với các lỗi sai là "rải, dờ, nghồi". Chương trình xác nhận đây là một đáp án đúng và người chơi nhận được điểm ở câu này.

Tuy nhiên trên thực tế, khán giả phát hiện trong đoạn văn còn có từ "rực dỡ" viết sai. Đáp án đúng phải là "rực rỡ". Song người chơi không phát hiện ra lỗi sai này và chương trình cũng bỏ qua không nhắc đến.

Theo giải thích từ chương trình, đây là một lỗi sai ở phần đồ họa. "Khi hậu kỳ, do lỗi nạp dữ liệu, câu hỏi đã bị hiện sai khi phát sóng. Đây hoàn toàn là sai sót từ phía ban biên tập và không ảnh hưởng tới kết quả của người chơi", chương trình lý giải.

Chương trình để sai lỗi đồ hoạ gây tranh cãi.

Ê-kíp Vua tiếng Việt gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay trên các hệ thống số và trong số phát lại của chương trình.

"Chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay trên các hệ thống số và trong số phát lại của chương trình, đồng thời có kế hoạch điều chỉnh lại nội dung chương trình nhằm tăng cường sự hứng thú với trò chơi tiếng Việt và mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm tốt hơn.

Ban biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và phản hồi của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện", Ê-kíp sản xuất Vua tiếng Việt viết.

Ra đời từ năm 2021 nhưng đây cũng không phải lần đầu chương trình Vua tiếng Việt gặp phải những tranh cãi. Trước đó trong tập 28 phát sóng năm 2023, chương trình đặt câu hỏi cho người chơi chọn phương án đúng giữa hai phương án "trậm trễ" hay "chậm chễ". Sau khi người chơi chọn đáp án "chậm chễ", MC Xuân Bắc khẳng định đáp án của người chơi là đúng. Khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả phát hiện ra đây là một lỗi sai chính tả căn bản khi trong tiếng Việt chỉ có từ "chậm trễ".

Trước những tranh cãi, chương trình cũng nhanh chóng có động thái phản hồi và khẳng định ban biên tập đã sai chính tả, đính chính đáp án đúng phải là "chậm trễ".

Chương trình nhiều lần để sai lỗi chính tả.

Trong một tập, nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hoàng Tuấn Công nhận định Vua Tiếng Việt ra đề sai khi khẳng định từ "lang lổ" không có nghĩa, chỉ là cách viết sai chính tả của "loang lổ".

Một tập khác, hai từ "dúm dó" hay "rúm ró" được đưa ra cho người chơi. Đáp án đúng của Vua Tiếng Việt là "rúm ró". Nhưng "dúm dó" cũng không sai chính tả.

Vua tiếng Việt là một gameshow của VTV ra đời với mục đích giúp người chơi nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp và khám phá những nét đẹp của tiếng Việt.

Chương trình được dẫn dắt bởi NSND Xuân Bắc. Sau 3 mùa, Vua tiếng Việt vẫn thu hút được lượng khán giả khá đông đảo, tuy nhiên cũng không tránh khỏi nhiều tranh luận.

Đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đặng Nguyễn Hải Sơn

Đặng Nguyễn Hải Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cuối cùng trong một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Đà Nẵng. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Liên quan đến vụ "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) vào ngày 7/5, tối 1/12, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đặng Nguyễn Hải Sơn (22 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cuối cùng trong vụ án khi mà trước đó, hơn 20 đối tượng có liên quan đã bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ để điều tra…

Đối tượng Đặng Nguyễn Hải Sơn bị bắt giữ sau 2 tháng bị truy nã toàn quốc.

Trong vụ án này, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã rủ Trà Minh Nhật (22 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cùng nhiều đối tượng trong đó có Trần Văn Sinh (23 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau với nhóm của Lê Minh Long (24 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Đến khoảng 21 giờ ngày 7/5, nhóm của Tươi gặp nhóm của Long tại đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua phường Xuân Hà và xảy ra hỗn chiến. Thấy yếu thế hơn nên nhóm của Long bỏ chạy.

Lúc này, Phan Thành D. (trú quận Thanh Khê, trong nhóm của Long) bỏ chạy vào kiệt số 2 đường Hà Khê thì bị Tươi, Nhật đuổi kịp dùng hung khí là 2 cây mác chém nhiều nhát vào vùng đầu, người của Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh sau đó được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực vận động, truy xét, bắt giữ hơn 20 đối tượng có liên quan. Đặng Nguyễn Hải Sơn được xác định là đối tượng chính còn lại trong vụ án, vì vậy, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành kết thúc điều tra để đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.