Hà Giang: Ngang nhiên khai thác cát sỏi trái phép ở Hoàng Su Phì

Ngày 20/1/2025, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, mới đây vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, khoảng 09h20, ngày 15/01/2025, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Hoàng Su Phì tiến hành kiểm tra tại khu vực lòng sông Chảy thuộc tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Văn Toàn (SN 1987, trú tại tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì) cùng một số đối tượng khác đang thực hiện hành vi khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển khoáng sản (cát, sỏi) làm vật liệu xây dựng.

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 02 máy xúc, 03 xe ben tải nhãn hiệu THACO, 01 xe ô tô ben Hoàng Huy. Ngoài ra, còn phát hiện khối lượng 2.426,7m3 cát tại hiện trường và 02 địa điểm khác đã được các đối tượng khai thác, vận chuyển, tập kết để bán kiếm lời.

Thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục có liên quan đến việc khai thác cát. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và xác định khối lượng, vị trí khai thác cát, lực lượng chức năng xác định, khu vực các đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát, sỏi tại lòng sông Chảy thuộc tổ 5 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác.

Qua đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, giải quyết theo quy định.

