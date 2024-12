Tin tối 7/12: Diễn biến mới vụ vé số trúng 2 tỉ đồng không được nhận; Giáo viên TPHCM có thể nhận hàng chục triệu đồng vào dịp Tết nguyên đán

Tin tối 6/12: Bé trai chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ; khối không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét bao lâu? GĐXH - Bé trai nặng 3,8 kg chào đời tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cùng với chiếc vòng tránh thai trong tử cung của người mẹ; Khối không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền Bắc chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ.

Vé số trúng 2 tỉ không được nhận: Thay đổi địa chỉ nộp đơn kiện

Tờ vé số trúng 2 tỉ đồng không được trao thưởng





Chiều 6-12, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa gặp, làm việc và ủy quyền cho luật sư để nộp hồ sơ khởi kiện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên – Huế (gọi tắt là Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế) ra tòa.

Theo bà Ng, sau khi đọc thông tin trên Báo Người Lao Động và được tư vấn từ luật sư, bà đã thay đổi địa chỉ nộp đơn khởi kiện.

Cụ thể, thay vì gửi đơn đến TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), bà Ng. nộp đơn đến TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) – nơi đặt trụ sở chính của Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế.

Luật sư Nguyễn Trung Thành, Công ty Đông Phương Luật - thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết theo điểm a, khoản 1, Điều 39, Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, TAND nơi bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự.

Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế có trụ sở chính tại thị xã Hương Thủy, theo quy định nêu trên thì phải chuyển đến TAND có thẩm quyền là Tòa án thị xã Hương Thủy để giải quyết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14-10, bà Ng. mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền polymer rồi bỏ trong túi áo. Do sơ suất nên gặp mưa ướt, chúng dính lại với nhau. Chiều cùng ngày, bà Ng. lấy vé số ra dò thì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách phần lề rất nhỏ ở phía dưới.

Ngày 15-10, bà Ng. đưa 2 tờ vé số trúng thưởng ra Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế. Tại đây, lãnh đạo công ty hướng dẫn, sau đó cùng bà đem 2 tờ vé số sang Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu giám định. Bà Ng. là người chi trả 12 triệu đồng để thực hiện giám định. Sau đó, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nhận kết quả giám định nhưng từ chối cung cấp cho bà Ng.

Ngày 29-10, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế thông báo chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, riêng tờ trúng độc đắc thì không trả thưởng. Trong văn bản gửi cho bà Ng. ngày 14-11, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nêu lý do không trả thưởng là "do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Bà Ng. sau đó đã làm đơn khởi kiện Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế ra TAND TP Huế.

Nếu khoản thu nhập tăng thêm quý 4 được trả đúng hạn, giáo viên TPHCM sẽ nhận thu nhập hàng chục triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán.

Giáo viên TPHCM có thể nhận hàng chục triệu đồng vào dịp Tết nguyên đán

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Chia sẻ với PV, một giáo viên ở TPHCM cho hay, thông thường thu nhập tăng thêm quý 4 của các năm sẽ được trả vào dịp Tết nguyên đán.

"Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế việc này cũng phụ thuộc vào sự phê duyệt của Sở GD-ĐT. Nếu Sở GD-ĐT phê duyệt sớm, thu nhập tăng thêm quý 4 năm 2024 sẽ được chi trả đúng vào dịp Tết Nguyên đán này"- ông nói.

Như vậy, giáo viên có thể nhận thu nhập tăng thêm lên tới hàng chục triệu đồng bên cạnh lương hàng tháng. Ngoài ra, các trường cũng sẽ cân đối thu chi, có một khoản thưởng Tết cho giáo viên.

Theo Nghị quyết 185/2023 HĐND TPHCM ban hành về dự toán thu ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách năm 2024 thì hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa áp dụng cho năm 2024 là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Với cách tính này thì một giáo viên mầm non hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 7,37- 17,1 triệu đồng/tháng. Một giáo viên mầm non hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 8,2- 17,4 triệu đồng/tháng. Giáo viên mầm non hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 14- 22,3 triệu.

Trong khi đó, đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 8,2- 17,4 triệu đồng/tháng. Giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 14- 22 triệu đồng/tháng. Giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 15,4- 23,7 triệu đồng/tháng.

Thu nhập tăng thêm ở TPHCM được trả theo quý, 3 tháng tính là 1 quý.

Bổ sung hàng chục máy bay phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Nhằm tăng tải cung ứng, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hãng bay đã liên tục bổ sung thêm máy bay mới.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines dự kiến bổ sung 5 máy bay (thuê khô và thuê ướt).

Còn hãng hàng không giá rẻ Vietjet, hôm qua cũng tiếp nhận máy bay thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin Flex). Máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau hành trình từ nhà máy Airbus tại Hamburg, Đức.

Đây là thành viên thứ 111 gia nhập đội máy bay hiện đại hàng đầu thế giới của Vietjet. Theo kế hoạch, trong tháng 12 này Vietjet sẽ nhận thêm 3 máy bay mới.

Bên cạnh các máy bay mới nhận, Vietjet cũng cho biết dự kiến sẽ thuê ướt ngắn hạn thêm từ 6 đến 10 máy bay trong dịp Tết nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu đi lại mùa cao điểm của người dân và du khách.

Trước đó, vào ngày 5/11, máy bay thân hẹp A320 mang số hiệu JU-1410 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, trở thành máy bay mới nhất gia nhập đội bay Bamboo Airways trước thềm cao điểm cuối năm.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng và triển khai phương án phục vụ Tết Ất Tỵ từ sớm, kể cả phương án khai thác ban đêm nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân về quê và đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo thống kê, trong giai đoạn cao điểm Tết, từ ngày 14/1/2025 đến 12/02/2025, các hãng hàng không Việt Nam sẽ cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, nội địa với bình quân 227 nghìn ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024.

Tổng ghế cung ứng trên các đường bay nội địa xấp xỉ 4,8 triệu ghế (bình quân 160 nghìn ghế/ngày), tăng khoảng 3,5% so so với cùng kỳ năm 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế đạt hơn 2,1 triệu ghế (bình quân gần 71 nghìn ghế/ngày), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Giả thám tử, gửi hình ảnh để tống tiền

Hình ảnh và nội dung tin nhắn của đối tượng giả thám tử.





Ngày 7/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vừa qua một số công dân trên địa bàn tỉnh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung xưng là thám tử , thông báo đã thu thập thông tin đời tư, hình ảnh nhạy cảm , chứng cứ phạm tội và đe dọa sẽ tung lên mạng để yêu cầu người nhận được tin nhắn phải chuyển tiền để giữ bí mật.

Cụ thể, trong ngày 6/12/2024, một số người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trình báo cho cơ quan công an việc trở thành nạn nhân của tin nhắn đe dọa tống tiền qua điện thoại.

Những người này bất ngờ khi nhận được tin nhắn có nội dụng: "Xin chào, tôi là thám tử tư, được sự ủy thác của khách hàng và sếp giao nhiệm vụ theo dõi bạn từ lâu. Qua thu thập chứng cứ, tôi đã tìm ra bằng chứng về lối sống và các vấn đề phạm tội của bạn. Đáng lẽ tôi phải chuyển thông tin này cho sếp của tôi, sự việc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, vì lý do bảo mật nên tôi chụp ảnh màn hình để gửi thông báo cho bạn".

"Tôi nghĩ bạn sẽ đối xử lịch sự với tôi chứ? Tôi cho rằng bạn cũng không muốn tôi giao thứ này cho sếp của tôi phải không? Hãy chuẩn bị sẵn số tiền 2 tỷ và liên hệ với tôi nhanh nhất có thể. Nếu bạn không muốn Scandal của mình xuất hiện trên nền tảng trực tuyến thì hãy liên hệ"- theo nội dung tin nhắn mà một số người nhận được.

Đáng chú ý, kèm theo nội dung tin nhắn là hình ảnh chụp màn hình giống với hình ảnh trong một đoạn video nhạy cảm để đe dọa.

Theo cơ quan công an, thông tin, hình ảnh của nạn nhân được kẻ gian thu thập từ nhiều nguồn khác nhau : Mạng xã hội, địa chỉ trang web, trang thông tin điện tử, nơi công tác, làm việc... Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân rồi ghép vào các hình ảnh từ các clip trên Internet có nội dung nhạy cảm. Cuối cùng, "thám tử" giả yêu cầu chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc yêu cầu chuyển bằng tiền ảo để chuộc hoặc ngăn không phát tán các clip, hình ảnh này.

Trước tình hình trên, Công an Thanh Hóa đã đưa ra khuyến cáo , đây là một thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người dân khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung đe dọa tống tiền cần bình tĩnh, không hoảng sợ, cần nói cho người trong gia đình biết và trình báo ngay với lực lượng công an, chính quyền địa phương hoặc Đường dây nóng Công an tỉnh qua số điện thoại: 02373.725.725 để được hướng dẫn giải quyết. Không làm theo yêu cầu của các đối tượng, ví dụ như: yêu cầu tiền chuộc; yêu cầu chuyển tiền để điều tra, chứng minh vô tội; yêu cầu truy cập vào đường link web; yêu cầu cài ứng dụng (app) để xác minh thông tin, bảo mật…

Xe ôm phải có thẻ hành nghề, Hà Nội tạo thêm 'rào cản' hành chính cho tài xế ?

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo quyết định việc sử dụng môtô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

Dự thảo quy định, người điều khiển các phương tiện trên để chở khách hay hàng hóa phải đăng ký với UBND phường, xã, thị trấn để xác nhận đóng dấu vào Thẻ hoạt động vận chuyển. Thẻ này do tổ chức, cá nhân tự in ấn theo mẫu.

UBND xã, phường, thị trấn được giao bố trí vị trí đón trả khách cho xe ôm và xếp dỡ hàng hóa cho xe gắn máy, xe thô sơ tham gia kinh doanh.

UBND TP Hà Nội cũng khuyến khích cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia, thành lập các tổ chức (hợp tác xã, hội nghề nghiệp) để giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động.

Cũng theo dự thảo, người chạy xe ôm hay chở hàng khi hoạt động phải mang theo các giấy tờ, như: Giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe (điều khiển xe môtô hai bánh), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lực, thẻ hoạt động vận chuyển đúng theo quy định.

Trước đó, vào cuối năm 2019, Sở GTVT Hà Nội cũng đã từng dự thảo quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, môtô hai bánh và các loại tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Đề xuất này đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận, đặc biệt là đội ngũ những người đang hành nghề xe ôm.

Ông Nguyễn Văn Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Vợ chồng ông từ Hòa Bình xuống Hà Nội thuê nhà để mưu sinh. Vợ ông đi làm giúp việc theo giờ, còn ông hàng ngày chạy xe ôm cho mấy nhà quen gần nơi ông trọ.

"Họ thuê tôi sáng đưa trẻ đi học, chiều đón về. 2 nhà khác thì thuê tôi chở trẻ đi học thêm. Tôi là dân ngụ cư, nếu yêu cầu phải đi xin xác nhận để được "cấp thẻ hành nghề" tại phường tôi đang ở liệu có dễ không?

Hầu hết những người hành nghề xe ôm như tôi đều từ địa phương khác về, việc đi xin xác nhận ở phường liệu có gặp khó khăn? Có làm cho chúng tôi thêm nhiều thủ tục, đẩy chúng tôi vào thế…đã khổ thêm khó hay không?", ông Bình băn khoăn.

Còn chuyên gia giao thông TS. Phan Lê Bình, Trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản tại Việt Nam băn khoăn: Xe ôm phải có thẻ hành nghề để làm gì?.

"Tôi chưa nhìn thấy mục đích của quy định xe ôm phải có thẻ hành nghề. Và thành thật mà nói cảm giác đề xuất như một rào cản về mặt hành chính chứ không hẳn phục vụ mục đích lớn lao liên quan đến giao thông", TS. Phan Lê Bình bày tỏ.

Ông cho biết thêm, hiện còn bộ phận rất nhỏ xe ôm hành nghề tự do, không đăng ký. Còn phần lớn họ đã chuyển thành thành viên của một hãng xe ôm công nghệ nào đó. Tại các hãng này, để có tài khoản vận hành, họ sẽ xác nhận bằng lái xe của tài xế. Như vậy cũng đã khẳng định tính pháp lý của các lái xe.

"Vậy tại sao phải phát sinh thêm thẻ hành nghề nữa? Điều này sẽ tạo thêm khó khăn cho những người vốn thu nhập không phải cao trong xã hội", TS. Phan Lê Bình bày tỏ.

Lý giải với VietNamNet về nội dung này, ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Hà Nội cho biết, mục tiêu của việc cấp thẻ hành nghề với xe ôm nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, đảm bảo an toàn cho hành khách chứ không phát sinh thủ tục gây khó khăn.

"Chúng tôi muốn hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho hành khách. Khi xe ôm có thẻ hành nghề, có sự nhận diện, chính quyền địa phương sẽ ưu tiên vị trí đón khách, xếp hàng hóa thay vì sự tuỳ tiện như hiện nay. Người có thẻ sẽ được ưu tiên hơn", ông Tuyển nói.

Cũng theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, với xe ôm công nghệ chở khách của các hãng, đa phần đều có logo thương hiệu riêng để phân biệt và giúp người tiêu dùng nhận diện. Song, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, mất an toàn giao thông rất lớn. Do đó cần thiết quản lý với đội ngũ tài xế xe hai bánh.

Tuy nhiên, đại diện Sở GTVT cũng nhấn mạnh, hiện Thành phố mới đang lấy ý kiến rộng rãi, trong trường hợp đề xuất không được đồng thuận thì sẽ không thể ban hành.

Cách phân biệt biển số xe thật và biển số xe giả

Hình dạng và kích thước biển số xe ô tô, biển số xe mô tô. Ảnh: Bộ Công an





Ngày 7/12, Bộ Công an cho biết, thời gian qua nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi của người dân về thắc mắc "làm thế nào để phân biệt biển số xe thật, biển số xe giả?"

Về vấn đề này, Bộ Công an thông tin, biển số được sản xuất theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được cấp, quản lý theo quy định pháp luật được coi là biển số xe thật.

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 81 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Trong đó, quy định quy chuẩn cụ thể về kích thước và màu sắc biển số xe.

Theo quy định tại Thông tư 81, biển số xe được sản xuất bằng hợp kim nhôm; có màng, mực (hoặc sơn) phản quang; ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm rõ nét; các chữ, số và ký hiệu được dập nổi có chiều cao: (1,7 ± 0,1) mm.

Biển số xe đảm bảo đúng kích thước, chất lượng và bảo mật; nét chữ và số sắc gọn, không nhòe mực, dễ dàng nhận biết thông tin; màng phản quang được dán vào tấm hợp kim nhôm không có vết rỗ khí. Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối trên biển số xe.

Đối với biển số xe ô tô, biển số ngắn có kích thước (330 x 165) mm, bốn góc được bo tròn. Vị trí Công an hiệu được dập ở giữa 2 hàng chữ, số trên và dưới, cách mép trái 5 mm.

Biển số dài xe ô tô có kích thước (520 x 110) mm, bốn góc được bo tròn. Vị trí Công an hiệu dập phía trên của nét gạch ngang, mép trên Công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số.

Đối với biển số xe mô tô, kích thước biển số (190 x 140) mm, bốn góc được bo tròn. Ký hiệu bảo mật Công an hiệu được dập ở vị trí phía trên nét gạch ngang hàng trên của biển số xe mô tô, cách mép trên của biển số xe mô tô 5 mm.

Về màu sắc biển số xe, biển số xe nền màu trắng sẽ viền ngoài, chữ, số và ký tự màu đen; Biển số xe nền màu vàng sẽ có viền ngoài, chữ, số và ký tự màu đen; Biển số xe nền màu xanh sẽ có viền ngoài, chữ, số, các ký tự màu trắng; Biển số xe nền màu trắng sẽ có chữ màu đỏ; viền ngoài, số và ký tự màu đen

Bộ Công an khẳng định, mọi hành vi vi phạm, sử dụng biển số xe giả, không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe đều bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.