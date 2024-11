Tin tối 8/11: Xác minh clip 'Mẹ ơi, đừng đánh con!' gây phẫn nộ trên mạng xã hội; Đã tìm thấy máy bay YAK-130 rơi gần trạm kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đôn

Xác minh clip "Mẹ ơi, đừng đánh con!" gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Ngày 8/11, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh liên tiếp vào một bé gái. Người Lao Động thông tin.

Người phụ nữ đạp bé gái mặc cho bé van xin. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đăng tải cách đây vài ngày, có thời lượng khoảng 1 phút. Nội dung clip thể hiện một người phụ nữ đánh vào đầu rồi dùng chân đạp vào một bé gái (khoảng 5-6 tuổi) dưới lòng đường. Bé gái ngồi ôm đầu và nài nỉ: "Mẹ ơi, đừng đánh con mà!".

Sau đó, người phụ nữ tiến lại chiếc xe máy, lấy ra một sợi dây. Bé gái sợ hãi chạy lên vỉa hè nhờ người gần đó giúp.

Người phụ nữ liền tới túm tóc, dùng dây đánh liên tiếp vào người bé. Lúc này, bé gái vẫn gào khóc, van xin: "Đừng đánh con mà!". Bé gái liền bỏ chạy thì sự việc mới dừng lại.

Điều đáng nói, tại hiện trường có 3 người chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn. Vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Long.

Người phụ nữ dùng dây đánh bé gái, xung quanh nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Clip trên thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của người phụ nữ và sự vô cảm của những người xung quanh khi không ai giúp bé.

Đã tìm thấy máy bay YAK-130 rơi gần trạm kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đôn

Chiều 8/11, một nguồn tin của Pháp luật TPHCM cho biết các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác định được vị trí máy bay YAK-130 rơi.

Theo nguồn tin, vị trí trí máy bay YAK-130 rơi gần chốt kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 9 của Vườn Quốc gia Yok Đôn. “Hiện cơ quan chức năng, cùng lực lượng quân đội đang tiếp cận hiện trường” – nguồn tin của Pháp luật TPHCM cho biết.

Lực lượng chức năng tìm kiếm máy bay YAK-130 ở sông Sêrêpốk. Ảnh: TT

Như đã đưa tin, sáng 8/11, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, hàng nghìn người của các lực lượng phòng không không quân, quân sự, chính quyền địa phương đang tham gia tìm kiếm tại vị trí nghi máy bay rơi ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng cùng ngày, một người dân tại buôn Đrang Phốc cung cấp thông tin về việc người này nghe tiếng nổ bất thường trong rừng, nghi là nơi máy bay rơi để lực lượng chức năng có thêm cơ sở tìm kiếm.

Cùng ngày, bà Bun Sốm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, cho biết xã đã phát đi thông báo về việc sẽ thưởng 10 triệu đồng đối với bất kỳ người dân nào tìm được máy bay Yak-130.

Trước đó, ngày 7/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin từ Trung đoàn 940, thông báo về việc máy bay huấn luyện YAK-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắk...

Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng về yêu cầu 'bắt' giáo viên dạy thêm

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại tin nhắn chỉ đạo về vấn đề dạy thêm học thêm của Sở GD-ĐT TPHCM gửi Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện. Nội dung tin nhắn yêu cầu “bắt giáo viên dạy thêm”. VietnamNet đưa tin.

Tin nhắn cụ thể như sau: "Sở GD-ĐT đề nghị các phòng GD-ĐT báo cáo về tình hình của các trường tiểu học và THCS theo yêu cầu cụ thể như sau:

1.Theo dõi sát sao địa bàn từng nhiệm vụ bắt và lập kiểm điểm các hành vi giáo viên dạy ngoài giờ đi kèm theo hình ảnh dẫn chứng cụ thể của trường nào, ở đâu, địa điểm tại thời điểm, lập biên bản báo cáo về Sở GD-ĐT.

2. Rà soát tình hình dạy thêm học thêm trên địa bàn. Báo cáo thống kê và báo cáo tình hình dạy thêm gửi mail về cho Phòng Giáo dục tiểu học và Phòng Giáo dục trung học trước 9 giờ ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố".

Về vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - khẳng định đây là tin nhắn giả mạo, có khả năng nhằm thu thập thông tin trái quy định.

Theo ông Minh, Sở GD-ĐT đã chuyển thông tin về tin nhắn giả mạo, mạo danh này đến công an thành phố để xác minh sự việc.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường, giáo viên không cung cấp thông tin theo nội dung tin nhắn giả mạo nói trên. Đồng thời, nếu nhà trường hay giáo viên có thông tin cụ thể về tin nhắn này thì báo về Sở để cung cấp cho công an xử lý.

Ông Minh lưu ý khi có chỉ đạo, Sở GD-ĐT sẽ ban hành văn bản hành chính theo quy định.

Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế phương tiện, giảm phát thải tại quận Hoàn Kiếm

Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm ngay đầu năm 2025. Phương tiện không đạt tiêu chuẩn phát thải sẽ bị hạn chế hoặc phải trả phí. Hà Nội lấy ý kiến phân 5 nhóm vùng để hạn chế phương tiện. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Đến năm 2031, thành phố khuyến khích tất cả quận, huyện xác lập vùng phát thải thấp (vùng LEZ). Đây là nội dung mới được Sở TN-MT bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội.

Dự thảo nghị quyết mới đã đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện vùng phát thải thấp. Theo đó giai đoạn 2025-2030, thành phố sẽ lựa chọn một khu vực ở quận Hoàn Kiếm để thí điểm, sau đó đánh giá hiệu quả và nhân rộng ở các quận huyện. Quận Hoàn Kiếm dự kiến áp dụng vùng phát thải thấp ở khu vực Hồ Gươm, vùng phụ cận và phố cổ với tổng diện tích hơn 145 ha.

Vùng LEZ áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế giao thông và kinh tế để giảm ô nhiễm, trong đó cấm lưu thông xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel, ưu tiên ôtô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe máy đáp ứng tiêu chuẩn mức 2. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại khu vực phát thải thấp đạt 45-50%, 100 xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Khu vực Hồ Gươm và phố cổ, quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp.

Những cá nhân, tổ chức sinh sống và làm việc tại vùng LEZ sẽ được ưu tiên lộ trình 12 tháng để chuyển đổi phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải cho phép lưu thông ở vùng này.

Giai đoạn tiếp theo từ năm 2031 đến 2035, thành phố khuyến khích các quận huyện xác lập vùng LEZ và từ năm 2036 trở đi bắt buộc các vùng ô nhiễm không khí phải đầu tư nguồn lực, đảm bảo điều kiện để thực hiện vùng LEZ.

Mục tiêu chính của xây dựng vùng LEZ là hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, Sở TN-MT Hà Nội cũng cho rằng, việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn do hiện chưa có tiêu chuẩn/quy chuẩn khí thải áp dụng cho môtô, xe máy đang lưu hành.

Hà Nội cũng chưa có mạng lưới cơ sở kiểm tra khí thải đối với phương tiện giao thông đang lưu hành. Mạng lưới trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí tại thành phố chưa đầy đủ. Thành phố chưa có số liệu kiểm kê phát thải cập nhật và thường kỳ, đặc biệt từ nguồn khí thải giao thông để làm cơ sở đánh giá thực thi chính sách.

Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 12 và có hiệu lực từ 1/1/2025.

Kỳ Duyên ngày thứ 10 Miss Universe: Người khen "slay", người chê sến, nhưng có 1 điểm cộng cực lớn!

Vào ngày 17/11 sắp tới, Chung kết của cuộc thi Miss Universe 2024 sẽ chính thức diễn ra. Cuộc thi Miss Universe lần thứ 73 bắt đầu từ ngày 1/11 tại Mexico. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Mọi sự thể hiện của người đẹp sinh năm 1996 tại cuộc thi đều nhận được sự chú ý. Đời sống & Pháp luật nhận định.

Trong ngày thứ 10 tại Miss Universe 2024, Kỳ Duyên xuất hiện nổi bật với chiếc váy ôm sát tông màu hồng. Trong loạt hình mới, nàng hậu 9x khéo léo khoe vòng eo con kiến thon gọn. Nhiều người dành lời khen ngợi cho khả năng biến hóa đa dạng của đại diện Việt Nam trong thời gian qua. Trang phục lần này tiếp tục khoe được vóc dáng thon gọn trứ danh của nàng hậu. Tuy nhiên, số khác netizen lại nhận xét bộ trang phục này khá sến sẩm và rườm rà.

Tuy vậy, mới đây đoạn clip Kỳ Duyên giao lưu với truyền thông quốc tế tại Miss Universe 2024 nhận được sự quan tâm. Người đẹp sinh năm 1996 chủ động gửi lời chào và còn tự tin thể hiện bản thân trước ống kính. Khi phóng viên ngỏ ý muốn chụp hình, Kỳ Duyên đã nhanh chóng thể hiện thần thái của một Hoa hậu và tạo dáng. Trước khi rời đi, người đẹp sinh năm 1996 còn gửi lời cảm ơn tới người phóng viên. Sự nhanh nhẹn, chủ động của cô trong tình huống này nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau những lần bị cho là "né camera, né mic", Kỳ Duyên nay đã lắng nghe lời góp ý của netizen để tự tin, chủ động hơn trong việc giao lưu. Đây là điểm cộng cực kỳ lớn, tạo thêm nhiều thiện cảm cho nàng hậu trong mắt người hâm mộ.

Ở chặng cuối của cuộc thi Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi báo "tin vui" lọt Top thí sinh trang điểm xuất sắc nhất tại lớp học trang điểm trong khuôn khổ của cuộc thi. Được biết, buổi học này không chỉ giúp các thí sinh nâng cao kỹ năng trang điểm, mà còn cung cấp kiến thức chuyên sâu về xây dựng thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc cơ thể.

Bão số 7 suy yếu do gặp không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ 08/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin.

Dự báo lúc 13h ngày 9/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20km/h, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Bão số 7 nhiều khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Đến 13h ngày 10/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Nam khoảng 10km/h, suy yếu dần ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.

13h ngày 11/11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5-10km/h, suy yếu thêm; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Tây Bắc với sức gió cấp 9, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay, không khí lạnh suy yếu, nhưng đến ngày 11/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường đẩy đường đi của bão lệch về phía nam. Cũng do không khí lạnh tăng cường khiến sức mạnh của bão suy yếu xuống còn cấp 10 giật cấp 12. Đến đêm 11 rạng sáng 12/11, bão số 7 có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan ngay trên biển. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão nên khu vực miền Trung có mưa vừa đến mưa to.