Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi rời khỏi sân khấu chung, "Quả Dưa Hấu" - nhóm nhạc từng được biết đến như "dấu son" rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 với phong cách trẻ trung hiện đại sẽ chính thức tái hợp trong live-concert có tên gọi "Bản Ghi Nhớ". Chương trình diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (40–40A Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội) do công ty MarsEntertainment tổ chức.

Hồ Hoài Anh nói về vai trò tổng đạo diễn của mình.

Và điều ấn tượng nhất chính là việc Hồ Hoài Anh sẽ trở thành tổng đạo diễn của dự án "Bản ghi nhớ". Đây được xem như bước trở lại của anh với nhóm nhạc cũ. Nói về việc này, Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Quả Dưa Hấu ngày xưa đã rất thành công giờ bước khởi đầu mới nên 2 đêm diễn sắp tới sẽ không chỉ các bài hát cũ mà có cả những ca khúc mới được đầu tư âm nhạc công phu. Chúng tôi không kỳ vọng đây sẽ là những sản phẩm "triệu view", "hot hit" ghê gớm gì nhưng là tất cả những gì tâm huyết mà chúng tôi đặt vào đó. Tôi cũng cảm nhận được những cảm xúc thay đổi ở các thành viên trong ban nhạc trong lần trở lại này. Tôi kỳ vọng với concert lần này, 3 nghệ sĩ đã thành danh, có dấu ấn lớn trong nền âm nhạc Việt Nam sẽ được tiếp thêm "lửa" và tình yêu, đam mê với nghề nghiệp, sau đó sẽ là chặng đường tươi mới".

Hồ Hoài Anh còn lần đầu tiết lộ anh vào nhóm "Quả Dưa Hấu" là nhờ Tuấn Hưng giới thiệu, lúc đó thành viên chính - ca sĩ Bằng Kiều đã rời đi để theo đuổi sự nghiệp solo. Thực tế, Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh là bạn thân thiết từ lâu. Theo Tú Dưa tiết lộ họ quen nhau từ lớp 6, lớp 7.

Tú Dưa, Bằng Kiều, Tuấn Hưng sẽ quẩy hết mình trong "Bản Ghi Nhớ".

Khi được tin tưởng, Hồ Hoài Anh đã vào nhóm với vai trò nhạc công và suốt quãng thời gian gắn bó cùng nhau anh cũng giữ một vai trò quan trọng. Vì vậy lần "tái hợp" nhóm nhạc này, nam nhạc sĩ muốn làm một chương trình chỉn chu với vai trò tổng đạo diễn.

"Thật ra khi lên list các nghệ sĩ khách mời trong show này, chúng tôi vẫn đang cân nhắc, tư duy có sự rụt rè nhất định. Chúng tôi kỳ vọng nếu Concert 28 năm mà thành công thì tới đây, chương trình kỷ niệm 30 năm sẽ là show lớn hơn. Kho tàng âm nhạc của nhóm trong tương lai sẽ nhiều bài hơn, nên các khách mời trong show sau sẽ trẻ hơn, mới mẻ hơn. Lần này lựa chọn khách mời có chút dè dặt, đều là những người khá là gắn bó với các thành viên trong nhóm: Lệ Quyên, Thùy Chi, Minh Tuyết… Kỳ vọng đến năm kỷ niệm 30 năm sẽ không chỉ là những người bạn đồng hành xưa cũ nữa mà mới mẻ hơn, các bạn trẻ chẳng hạn. Có thể mô hình show này: mọi người có thể quay trở lại với thời thanh xuân và cả những tác phẩm mới", Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Hồ Hoài Anh nói về việc từng ra nhập "Quả Dưa Hấu".

Suốt thời gian qua, Hồ Hoài Anh chỉ tận tâm với công việc. Anh ít xuất hiện trước công chúng nhưng lại là "hậu phương" sản xuất vững vàng cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Ngọc Anh và hiện tại là nhóm "Quả Dưa Hấu".

MV Unstoppable của nhóm Quả Dưa Hấu.