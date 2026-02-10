Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

GĐXH - Lưu Hương Giang mới đây đã lên tiếng về những vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô chỉ tiếp nhận những góp ý về nghề, còn những bàn luận về nhan sắc cô sẽ bỏ qua.