Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa tái hợp sau gần 3 thập kỷ xa cách

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi rời khỏi sân khấu chung, Quả Dưa Hấu - nhóm nhạc từng được biết đến như "dấu son" rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 với phong cách trẻ trung hiện đại sẽ chính thức tái hợp trong live-concert có tên gọi "Bản Ghi Nhớ". Chương trình diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (40–40A Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội) do công ty MarsEntertainment tổ chức.

Nhóm Quả Dưa Hấu quyết định tái hợp sau gần 3 thập kỷ xa cách.

Sự kiện đánh dấu cuộc hội ngộ được người yêu nhạc mong đợi sau nhiều năm, khi những giai điệu từng gắn với thanh xuân của nhiều thế hệ được mang trở lại, nhắc nhớ khoảng trời ký ức xưa nhưng được kể lại bằng màu sắc âm nhạc mới, chín chắn và giàu trải nghiệm hơn.

Mang tinh thần của một lời hẹn ước, "Bản Ghi Nhớ" không đơn thuần là một đêm diễn mà còn là nơi ký ức được mở ra bằng âm nhạc, nơi người ta có thể bắt gặp chính mình của những năm tháng đã qua trong từng giai điệu quen thuộc. Không chỉ vậy, 2 đêm diễn lần này cũng là nơi để các thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu gặp lại nhau trong âm nhạc, bước lên sân khấu với một diện mạo khác, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn nhưng vẫn nguyên vẹn "chất" riêng từng khiến hàng triệu khán giả say mê. Đặc biệt, tên gọi của live-concert cũng giống như cách mà các thành viên trong ban nhạc tự nhắc mình rằng có những điều dang dở không phải để bỏ lại hay quên đi mà là để một ngày nào đó khi đủ duyên sẽ quay lại viết tiếp câu chuyện âm nhạc bằng những trải nghiệm sâu sắc hơn.

Lần trở lại này, Bằng Kiều – Tuấn Hưng – Anh Tú (Tú Dưa) là những "mảnh ghép" sẽ xuất hiện trên sân khấu, cùng nhau khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong diện mạo mới qua bàn tay của Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và những bùng nổ bất ngờ dành cho các khán giả.

Đáng chú ý, 2 đêm diễn của live-concert "Bản Ghi Nhớ" sẽ không chỉ đưa khán giả trở về với những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi của nhóm một thời mà còn mở ra sự tiếp nối bằng các sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành riêng cho Quả Dưa Hấu - những giai điệu mang theo tinh thần âm nhạc mới được kỳ vọng sẽ trở thành "bản ghi" tiếp theo của nhóm trong lòng người yêu nhạc.

Hiện tại, 3 thành viên có sự thấu hiểu và nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn.

Trong quá trình chuẩn bị cho live-concert, các thành viên cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường vừa gần gũi vừa hài hước.Tuấn Hưng cho biết cảm giác thu âm cùng nhau khiến anh như trở lại những ngày đầu khi cả nhóm ngồi chờ tới lượt thu, có khi "ngủ một giấc dậy vẫn chưa đến lượt". Nam ca sĩ thậm chí còn đầu tư chăm sóc nhan sắc để có làn da tươi tắn hơn sẵn sàng cho ngày trở lại với những đồng nghiệp yêu quý.

Điểm đặc biệt của live-concert "Bản Ghi Nhớ" không chỉ nằm ở sự tái hợp của các thành viên Quả Dưa Hấu mà còn ở sự xuất hiện thú vị của ba nghệ sĩ khách mời – ba giọng ca nữ đại diện cho những màu sắc âm nhạc khác nhau, hứa hẹn tạo nên một bức tranh cảm xúc nhiều lớp trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội.

Nếu ca sĩ Lệ Quyên với nhiều bản hit của nhạc sĩ Tường Văn gây thương nhớ thị trường âm nhạc một thời thì Minh Tuyết là giọng ca từng song hành cùng Bằng Kiều qua những bản tình ca ngọt ngào, giàu chất tự sự, được khán giả yêu mến bởi sự tinh tế và cảm xúc trọn vẹn. Ca sĩ trẻ Thùy Chi - người sở hữu giọng hát ngọt lành sẽ mang đến một màu sắc khác, nhẹ nhàng, trong trẻo và sâu lắng. Thùy Chi cũng đồng thời cũng là nghệ sĩ có những cuộc gặp gỡ nghề nghiệp với nhạc sĩ Anh Tú trong hành trình âm nhạc những năm gần đây. Sự xuất hiện của ba nữ ca sĩ được kỳ vọng tạo nên những nhịp cầu cảm xúc để "Bản Ghi Nhớ" trở thành một đêm nhạc có không gian mở, nơi ký ức cũ được kể lại bằng hơi thở mới hơn.

Không dừng lại ở hai đêm live-concert mang tính dấu mốc, "Bản Ghi Nhớ" còn mở ra một giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu. Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, đây là một dự án comeback được đầu tư dài hơi, có định hướng rõ ràng. Song song với live-concert, Quả Dưa Hấu sẽ chính thức ra mắt EP Livesession "Bản Ghi Nhớ" gồm 6 MV, được đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn, đảm bảo trải nghiệm âm nhạc cho khán giả. Đó là 3 bản hit: Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng)

Đặc biệt, trong EP này sẽ có những ca khúc hoàn toàn mới: "Cho tôi thêm một lần", "Unstopable" dành cho Quả Dưa Hấu với phần nhạc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận và nhà báo Hà Quang Minh chắp bút viết lời. Cùng với đó là bài hát "Cảm ơn âm nhạc" của một tác giả trẻ tiềm năng là nhạc sĩ Tùng Sax viết tặng riêng nhóm Quả Dưa Hấu mới được phát hành và lập tức gây những ấn tượng đặc biệt cho người nghe nhạc.

Quả Dưa Hấu thể hiện ca khúc mới trước khán giả.

Sau live-concert "Bản Ghi Nhớ", Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm ba thành viên, tham gia biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và các dự án được lựa chọn kỹ lưỡng.