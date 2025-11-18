Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan
Cathy Warren, 29 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire, Anh cho biết cuộc đời cô “thay đổi mãi mãi” sau khi bị đột quỵ trong chuyến du lịch cùng bạn bè tại thành phố Fethiye, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/9/2024.
Khi đang cùng nhóm bạn tới một nhà hàng để ăn tối nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của mình, Cathy Warren đột nhiên cảm thấy chóng mặt dữ dội, “chân không chịu làm việc” và không thể đi tiếp.
Trước đó, ngay trong ngày, cô cũng bị đau đầu nghiêm trọng. Ban đầu, Cathy cho rằng mình bị say nắng, nhưng sau khi được đưa đến bệnh viện và chụp quét, bác sĩ xác nhận cô đã bị đột quỵ.
Điều đặc biệt hơn, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Cathy nhận thấy bên trái cơ thể bị liệt và giọng nói của cô thay đổi hoàn toàn, mang âm hưởng Thái Lan thay vì giọng Anh gốc Hampshire.
Bác sĩ chính thức chẩn đoán cô mắc Hội chứng Giọng nói Nước ngoài (Foreign Accent Syndrome) vào tháng 3/2025. Đây là một rối loạn nói hiếm gặp, khiến giọng nói của người bệnh mang âm hưởng “nước ngoài”, thường xảy ra sau đột quỵ hoặc tổn thương não khác, theo NHS. Cathy cho biết cô cảm thấy “mất một phần bản sắc” vì thay đổi giọng nói.
Cathy kể lại: “Tôi tắm nắng hôm đó và cảm thấy như bị say nắng. Chúng tôi đang đi bộ tới nhà hàng và vừa chụp vài bức ảnh… thì đột nhiên tôi không thể đi được.”
Lúc đầu, nhân viên khách sạn tưởng cô say rượu nên chỉ dẫn Cathy vào phòng. Tuy nhiên, khi cô phải “bò trên sàn nhà” để tới nhà vệ sinh, bác sĩ tại chỗ mới được gọi đến và cô được chuyển ngay sang bệnh viện.
Sau đó, Cathy phải trải qua liệu pháp ngôn ngữ. Cô chia sẻ: “Tôi không nghĩ giọng nói của mình sẽ trở lại như cũ. Tôi từng có giọng Anh, nhưng khi tỉnh dậy, giọng tôi hoàn toàn khác. Mẹ tôi là người Thái, có giọng Thái, và giọng tôi bây giờ nghe giống mẹ tôi - Thái, nước ngoài. Các bác sĩ nói rằng có lẽ vì mẹ tôi có giọng đó và sự việc lại xảy ra ở nước ngoài.”
Sau một tháng điều trị tại Thổ Nhĩ Kỳ, Cathy được phép về Anh vào tháng 10/2024. Cô tiếp tục nằm viện thêm hai tháng và sau đó trải qua ba tháng phục hồi chức năng, trong đó phải học lại cách đi bộ. Ban đầu, cô cần đến sự hỗ trợ của ba người chỉ để đi được năm phút mỗi ngày, sau đó dần dùng các dụng cụ hỗ trợ như chân chống và nạng. Đến mùa hè 2025, Cathy đã có thể đi bộ độc lập sau gần 10 tháng phục hồi.
Nguồn: ladbible
