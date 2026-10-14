Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên, trên đoạn ngắn thuộc hành lang bảo vệ đê hữu sông Ninh Cơ (địa bàn xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình), tình trạng tập kết vật liệu xây dựng và hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp đang diễn ra tương đối phức tạp.

Quan sát từ trên cao cho thấy, một dải bến bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông, trạm trộn asphalt và xưởng đóng, sửa chữa tàu thuyền nằm trải dài từ mép sông Ninh Cơ đến gần sát đường tỉnh 490C. Hầu hết các khu vực này có quy mô diện tích lớn, xuất hiện nhiều ngọn núi cát, đá vật liệu được chất cao ngay sát bờ sông.

Toàn cảnh loạt bến bãi, trạm trộn và xưởng đóng tàu ngay ven sông Ninh Cơ - (ảnh Nhật Tân).

Dọc theo mép sông Ninh Cơ, một số cơ sở đã lắp đặt các mố trụ cẩu, dầm sắt và hệ thống băng tải phục vụ việc truyền tải vật liệu từ dưới tàu thuyền lên bãi chứa trạm trộn. Việc lắp đặt các công trình phụ trợ này ngay sát mép nước bị đánh giá là có thể làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, cản trở lưu thông của các phương tiện giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đê điều, ảnh hưởng tới khả năng thoát lũ trong mùa mưa bão.

Không chỉ gia tăng áp lực lên hành lang bảo vệ đê, hoạt động của các trạm trộn bê tông tại khu vực này cũng đang dấy lên những lo ngại lớn về công tác bảo vệ môi trường.

Ghi nhận tại khu vực trạm trộn bê tông Thủy Nguyên vào ngày 13/10, phóng viên phát hiện có một mương dẫn chạy thẳng ra phía sông Ninh Cơ. Thời điểm ghi nhận, rãnh mương này xuất hiện luồng nước có màu trắng đục đục chảy ra sông. Tương tự, tại trạm trộn bê tông Hà Thành nằm kế bên cũng xuất hiện tình trạng tập kết và hoạt động quy mô lớn.

Các bến bãi trải dài dọc theo dòng sông Ninh Cơ - (ảnh Nhật Tân).

Ngay cạnh trạm trộn Hà Thành còn có sự xuất hiện của một xưởng đóng, sửa chữa tàu thuyền diện tích rộng. Tại khu vực này, nhiều khung vỏ tàu sắt đang trong quá trình hoàn thiện nằm sát bờ sông.

Bên cạnh đó, việc các xe bồn, xe tải trọng tải lớn ra vào khu vực bến bãi thường xuyên cuốn theo lớp bụi mù mịt, kết hợp với bụi mịn sinh ra từ quá trình trộn bê tông, bốc xúc cát đá đã ảnh hưởng không nhỏ đến không khí và đời sống của các hộ dân xung quanh.

Nhiều công trình, xe bồn và vật liệu tập kết tại bến bãi trong mùa mưa bão - (ảnh Nhật Tân).

Để làm rõ tính pháp lý cũng như công tác quản lý nhà nước đối với các bến bãi, trạm trộn nêu trên, ngày 13/10, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Vũ Thành Nhân – Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Qua trao đổi, ông Vũ Thành Nhân cho biết: "Cái này (các bến bãi, trạm trộn), ngày xưa tỉnh (tỉnh Nam Định cũ) cấp phép tạm thời nhưng hiện giờ đã hết phép. Chúng tôi đang xử lý, để họ chuyển đi. Chỗ bê tông Thủy Nguyên họ đã có kế hoạch chuyển đi chỗ khác (trong cụm công nghiệp)".

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc khu vực ven sông Ninh Cơ, thuộc xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, có nhiều bến bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông và cơ sở sản xuất công nghiệp - (ảnh Nhật Tân).

Nói về công tác xử lý và giải tỏa các điểm vi phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong thông tin thêm: "Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh Ninh Bình, trên địa bàn chúng tôi có khoảng chục bến bãi, hiện đã giải tỏa 6 nơi. Còn lại 4 điểm, trong đó có bê tông Thủy Nguyên, Hà Thành UBND xã cũng đã tiến hành đóng barie trong bến bãi, trong thời hạn nhất định phải di dời đi".

Hình ảnh mương nước dẫn ra sông Ninh Cơ có màu đục - (ảnh Nhật Tân).

Mặc dù đại diện chính quyền địa phương khẳng định đã có các biện pháp như đóng barie và yêu cầu di dời theo thời hạn, tuy nhiên trên thực tế, hoạt động vận chuyển và vận hành tại một số trạm trộn vẫn đang diễn ra.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn hành lang đê điều, an toàn giao thông đường thủy và môi trường sống của người dân, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sớm kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của các cơ sở này để có biện pháp xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.