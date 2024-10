Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khống chế, bắt giữ đối tượng sát hại vợ cũ

Vĩnh Long: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 3.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở GĐXH - Toàn tỉnh Vĩnh Long thành lập 752 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 3.000 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.

Thành tích đặc biệt

Theo CTTĐT Bộ Công an, một Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã có thành tích nổi bật khi tham gia khống chế, bắt giữ đối tượng giết người.

Theo tư liệu, ngày 7/10/2024, gia đình, người thân không liên lạc được với bà H. (trú tại thôn Phú Ninh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Qua nắm bắt dư luận, phản ánh của quần chúng nhân dân thôn Phú Ninh, với cương vị là tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự, anh Trần Đình Ninh đã chủ động báo cáo tình hình cho Công an xã và tổ chức rà soát hệ thống camera tại thôn để xác định bà H. có rời khỏi địa phương không. Trong khi các biện pháp trên đang được lực lượng chức năng tiến hành thì phát hiện một thi thể trên sông Kim Sơn vào rạng sáng 12/10.

Nhờ vào sự nhạy bén và kinh nghiệm công tác, anh Ninh nhận định tình hình và báo cáo lãnh đạo vụ việc rất có thể liên quan đến trường hợp công dân tại thôn Phú Ninh mất liên lạc nhiều ngày với gia đình. Đồng thời, anh Ninh cùng 1 tổ công tác trực tiếp đến nhà bà H. để nắm tình hình. Vừa thấy bóng dáng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đến nơi thì người đàn ông tên Đ. (SN 1968, chồng cũ của bà H.) nhưng sống cùng nhà đã nhanh chóng tẩu thoát bằng cửa sau trốn vào trong rừng.

Xác định rất có thể ông Đ. là nghi phạm có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của bà H. và xác chết vừa phát hiện trôi trên sông Kim Sơn, tổ bảo vệ an ninh, trật tự đã tiến hành truy đuổi.

Nhờ thông thuộc địa hình, anh Ninh cùng tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ được đối tượng Đ.

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Phú Ninh (xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) khống chế, bắt giữ đối tượng giết người.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đ. đã thừa nhận hành vi giết chết bà H. vì mâu thuẫn tình cảm, sau đó đã ném xác nạn nhân xuống sông Kim Sơn phi tang.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định thụ lý để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Qua vụ việc có thể thấy rõ vai trò quan trọng của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trong việc hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Bình Định

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở từng thôn, làng, khu phố, khối phố, khu vực (gọi chung là thôn, khu phố) trên địa bàn tỉnh.

Về tiêu chí số lượng thành viên: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm có 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên được bố trí tương ứng với số lượng hộ của từng thôn, khu phố.

Cụ thể, đối với thôn có dưới 350 hộ, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 3 thành viên. Thôn từ 350 đến 700 hộ, Tổ có không quá 4 thành viên. Thôn trên 700 hộ, Tổ có không quá 5 thành viên.

Đối với khu phố dưới 500 hộ, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 3 thành viên. Khu phố từ 500 đến 800 hộ, Tổ có không quá 4 thành viên. Khu phố trên 800 hộ, Tổ có không quá 5 thành viên.

Mức hỗ trợ hằng tháng

Theo đó, mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

Tổ trưởng hưởng 1.440.000 đồng/người/tháng.

Tổ phó hưởng 1.260.000 đồng/người/tháng.

Tổ viên hưởng 1.080.000 đồng/người/tháng.

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức 165.000đ/người/tháng. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 3%.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định còn được hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; chi công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động; trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản có liên quan.