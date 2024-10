Thái Bình: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 3.200 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Nghệ An: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 11.400 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở GĐXH - Toàn tỉnh Nghệ An có 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với hơn 11.400 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,1 đến 2 triệu đồng.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Thái Bình

Tiêu chí thành lập

Mỗi thôn, tổ dân phố loại I được thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Cứ 2 thôn, tổ dân phố cùng loại II hoặc cùng loại III hoặc cả loại II và loại III trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) được thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trường hợp sau khi bố trí các tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo 2 điểm nêu trên còn dư 1 thôn, tổ dân phố loại II hoặc loại III thì ghép với 1 thôn, tổ dân phố loại I hoặc ghép với 2 thôn, tổ dân phố cùng loại II hoặc cùng loại III hoặc cả loại II và loại III để thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiêu chí về số lượng

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) có 3 thành viên gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên).

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn phường, thị trấn và tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập theo quy định tại điểm c khoản 1 của Điều này có 4 thành viên, gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2 tổ viên.

Thái Bình thành lập 1.007 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với 3.251 thành viên

Theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình (có hiệu lực từ 1/9/2024), số lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh như sau:

Thành phố Thái Bình thành lập 115 tổ, 421 thành viên.

Huyện Đông Hưng thành lập 132 tổ, 415 thành viên.

Huyện Hưng Hà thành lập 140 tổ, 450 thành viên.

Huyện Kiến Xương thành lập 125 tổ, 395 thành viên.

Huyện Quỳnh Phụ thành lập 136 tổ, 427 thành viên.

Huyện Thái Thụy thành lập 134 tổ, 429 thành viên.

Huyện Tiền Hải thành lập 106 tổ, 340 thành viên.

Huyện Vũ Thư thành lập 119 tổ, 374 thành viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:

Tổ trưởng được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổ phó được hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/tháng

Tổ viên được hỗ trợ 1.300.000 đồng/người/tháng

Như vậy, với 1.007 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, có 3.251 thành viên tại Thái Bình, mỗi tháng phải chi khoảng hơn 4,5 tỷ đồng để duy trì riêng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Thái Bình thành lập 1.007 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với 3.251 thành viên. Ảnh minh hoạ

Đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác kiêm nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó, tổ viên, tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì được hưởng 100% mức hỗ trợ trên.

Thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 10% và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ thêm 10% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các chế độ, chính sách khác

Thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ 50% chi phí khám, chữa bệnh và tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị tai nạn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện; nếu tai nạn làm suy giảm 5% khả năng lao động thì được hỗ trợ 7.450.000 đồng, sau đó cứ suy giảm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng; nếu tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 32.400.000 đồng, tiền mai táng phí bằng 9.000.000 đồng.

Ngoài ra, lượng lượng tham bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình còn được hỗ trợ khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…