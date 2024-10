Ninh Bình: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 5.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Vĩnh Long: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 3.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở GĐXH - Toàn tỉnh Vĩnh Long thành lập 752 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 3.000 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Ninh Bình

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình, tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở thôn, tổ dân phố. Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên. Trong đó, số lượng được xác định như sau:

Thôn dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố dưới 500 hộ gia đình bố trí 1 Tổ viên.

Thôn, tổ dân phố cứ tăng thêm đủ 200 hộ gia đình so với quy định nêu trên bố trí thêm 1 Tổ viên.

Tổng số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Ninh Bình

Toàn tỉnh Ninh Bình thành lập 1.679 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở các thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn, với tổng số 5.040 thành viên.

Trong đó, huyện Kim Sơn có tới 298 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với 894 thành viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:

Tổ trưởng được hưởng 1.500.000 đồng/tháng.

Tổ phố được hưởng 1.300.000 đồng/tháng.

Tổ viên được hưởng 1.100.000 đồng/tháng.

Như vậy, với 1.679 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có 5.040 thành viên tại Ninh Bình, chỉ tính riêng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng nêu trên, phải chi khoảng 6,5 tỷ đồng để duy trì.

Toàn tỉnh Ninh Bình thành lập 1.679 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở các thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn, với tổng số 5.040 thành viên. Ảnh minh hoạ

Hỗ trợ 25% trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hỗ trợ 50% trên mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng theo quy định đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trừ trường hợp người đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thuộc nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhóm do Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng.

Các chế độ, chính sách khác

Nghị quyết cũng quy định về mức bồi dưỡng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ được hưởng bồi dưỡng bằng 1 gờ ngày làm việc bình thường x 150% số giờ làm ngoài giờ, không quá 300 giờ/người/năm.

Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng là 80.000 đồng/người/ngày, không quá 10 ngày/người/tháng. Trường hợp thực hiện các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng là 100.000 đồng/người/ngày, không quá 10 ngày/người/tháng.

Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm là 50.000 đồng/người/ngày, không quá 10 ngày/người/tháng.

Ngoài ra lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nình Bình còn được hỗ trợ về trang phục, huy hiệu, phương tiện thiết bị…