Tôn vinh những thành tựu công nghệ tạo tác động cho hệ sinh thái số Việt Nam

Chương trình "Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 Impact Awards) 2026" chính thức khởi động, hướng tới tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiên phong tạo ra những giải pháp công nghệ mang lại tác động thực chất cho nền kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Với cách tiếp cận mới nhấn mạnh yếu tố "impact" – giá trị thực tiễn của công nghệ, chương trình được kỳ vọng trở thành sân chơi uy tín để các doanh nghiệp công nghệ khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo và lan tỏa các mô hình chuyển đổi số tiêu biểu.

Chương trình dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026 tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Sự kiện do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức, cùng sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức khoa học – công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng chuyên gia trong nước và quốc tế.

Lễ biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ 4 năm 2025.

Chương trình này được tổ chức hằng năm từ 2022 đến 2025 với tên gọi I4.0 Awards. Năm nay, Chương trình đổi tên gọi thành "I4 Impact Awards". Đây không chỉ là thay đổi về mặt hình thức, mà phản ánh một bước tiến trong tư duy đánh giá đổi mới sáng tạo. Nếu như trước đây Chương trình chủ yếu tôn vinh (award) các thành tựu công nghệ gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì cách tiếp cận mới đặt trọng tâm vào "impact" – tác động thực tiễn mà công nghệ mang lại cho kinh tế, xã hội và đời sống.

Khái niệm I4 theo cách tiếp cận mới được mở rộng thành 4 trụ cột: Industry (Công nghiệp) – Innovation (Đổi mới) – Intelligence (Trí tuệ) – Impact (Tác động).

Một công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chưa đủ, nếu nó không tạo ra giá trị cụ thể cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế và cho cộng đồng. Chính vì vậy, chương trình được thiết kế như một nền tảng nhằm phát hiện và lan tỏa những mô hình đổi mới sáng tạo có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam, từ quản trị doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp, tài chính – ngân hàng, thương mại điện tử, đến y tế, giáo dục, nông nghiệp và đô thị thông minh.

Chương trình hướng tới tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã chứng minh được hiệu quả ứng dụng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và các công nghệ tiên tiến khác, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ở góc độ rộng hơn, chương trình còn mang tham vọng tạo ra một điểm gặp của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam – nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách cùng chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và hình thành những cơ hội hợp tác mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học nằm trong khuôn khổ Chương trình Biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ 4 năm 2025.

Theo kế hoạch, Chương trình sẽ bao gồm 2 hoạt động trọng tâm: Hội thảo khoa học thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 impact Forum), nơi các chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng thảo luận về những xu hướng công nghệ mới, các mô hình chuyển đổi số tiêu biểu và những kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lễ Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 Impact Awards) 2026, nhằm vinh danh các thành tựu nổi bật trong ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Những giải pháp công nghệ có khả năng thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị, hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân sẽ là những ứng viên sáng giá cho giải thưởng.

Theo đó, chương trình sẽ biểu dương các điển hình tiêu biểu trong 5 hạng mục chính, phản ánh những lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam như: Công nghiệp số và hạ tầng số (Digital industry & infrastrucure); Tác động xã hội và tính bền vững (Human impact & sustainability); Văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu (culture, heritage & global collaboration); Quản trị và năng lực lãnh đạo (Governance & leadership); Rồng Xanh Awards.

Những giải pháp công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn, những mô hình chuyển đổi số giúp doanh nghiệp bứt phá năng suất, hay những sáng kiến công nghệ đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội đều có cơ hội được vinh danh tại Việt Nam I4 Impact Awards 2026.