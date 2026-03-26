Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?
GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2026 đã được Henley Passport Index công bố. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 84 thế giới.
Danh sách xếp hạng 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026
Theo chỉ số Henley Passport Index năm 2026, dưới đây là danh sách 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026:
|
Thứ hạng
|
Quốc gia
|
|
1
|
Singapore
|
192
|
2
|
Nhật Bản
|
187
|
Hàn Quốc
|
187
|
Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất
|
187
|
3
|
Thụy Điển
|
186
|
4
|
Bỉ
|
185
|
Đan Mạch
|
185
|
Phần Lan
|
185
|
Pháp
|
185
|
Đức
|
185
|
Ireland
|
185
|
Ý
|
185
|
Luxembourg
|
185
|
Hà Lan
|
185
|
Na Uy
|
185
|
Tây Ban Nha
|
185
|
Thụy Sĩ
|
185
|
5
|
Áo
|
184
|
Hy Lạp
|
184
|
Malta
|
184
|
Bồ Đào Nha
|
184
|
6
|
Hungary
|
183
|
Malaysia
|
183
|
Ba Lan
|
183
|
Vương quốc Anh
|
183
|
7
|
Úc
|
182
|
Canada
|
182
|
Cộng hòa Séc
|
182
|
Latvia
|
182
|
New Zealand
|
182
|
Slovakia
|
182
|
Slovenia
|
182
|
8
|
Estonia
|
181
|
9
|
Liechtenstein
|
180
|
10
|
Iceland
|
179
|
Hoa Kỳ
|
179
Theo bảng xếp hạng năm nay, châu Á vẫn chiếm lĩnh 4 vị trí dẫn đầu với hộ chiếu Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất xếp hạng cao nhất. Số lượng điểm đến miễn thị thực cho người giữ hộ chiếu Singapore là 192, trong khi con số này của hộ chiếu Nhật Bản, Hàn Quốc và Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất là 187.
Hộ chiếu (passport) Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới?
Cũng theo chỉ số xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 toàn cầu đồng hạng với Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi.
Với thứ hạng 84, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. Bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.
Các tiêu chí chính được sử dụng để xếp hạng hộ chiếu
Số lượng quốc gia miễn visa: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Càng nhiều quốc gia miễn visa, quyền lực của hộ chiếu càng cao.
Các loại visa: Chỉ số này cũng xem xét các loại visa khác nhau như: Visa điện tử (eVisa) hoặc visa khi đến (visa-on-arrival).
Các hạn chế đi lại: Các hạn chế về sức khỏe.
Mức độ an toàn và an ninh: Những quốc gia ổn định về chính trị và kinh tế thường có hộ chiếu được đánh giá cao.
Hộ chiếu càng mạnh thì số lượng quốc gia mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin visa hoặc chỉ cần xin visa khi đến nơi càng nhiều. Mặc dù không phải là yếu tố trực tiếp để tính điểm, nhưng danh tiếng và ổn định chính trị của quốc gia phát hành hộ chiếu cũng có ảnh hưởng đến sức mạnh của hộ chiếu.
