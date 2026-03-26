Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Thứ năm, 06:49 26/03/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2026 đã được Henley Passport Index công bố. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 84 thế giới.

Danh sách xếp hạng 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026

Theo chỉ số Henley Passport Index năm 2026, dưới đây là danh sách 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026:

Thứ hạng

Quốc gia


Số lượng quốc gia tự do đi lại

1

Singapore

192

2

Nhật Bản

187

Hàn Quốc

187

Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất

187

3

Thụy Điển

186

4

Bỉ

185

Đan Mạch

185

Phần Lan

185

Pháp

185

Đức

185

Ireland

185

Ý

185

Luxembourg

185

Hà Lan

185

Na Uy

185

Tây Ban Nha

185

Thụy Sĩ

185

5

Áo

184

Hy Lạp

184

Malta

184

Bồ Đào Nha

184

6

Hungary

183

Malaysia

183

Ba Lan

183

Vương quốc Anh

183

7

Úc

182

Canada

182

Cộng hòa Séc

182

Latvia

182

New Zealand

182

Slovakia

182

Slovenia

182

8

Estonia

181

9

Liechtenstein

180

10

Iceland

179

Hoa Kỳ

179
Hộ chiếu châu Á chiếm lĩnh 4 vị trí dẫn đầu.

Theo bảng xếp hạng năm nay, châu Á vẫn chiếm lĩnh 4 vị trí dẫn đầu với hộ chiếu Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất xếp hạng cao nhất. Số lượng điểm đến miễn thị thực cho người giữ hộ chiếu Singapore là 192, trong khi con số này của hộ chiếu Nhật Bản, Hàn Quốc và Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất là 187.

Hộ chiếu (passport) Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới?

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 thế giới.

Cũng theo chỉ số xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 toàn cầu đồng hạng với Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi.

Với thứ hạng 84, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. Bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Các tiêu chí chính được sử dụng để xếp hạng hộ chiếu

Số lượng quốc gia miễn visa: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Càng nhiều quốc gia miễn visa, quyền lực của hộ chiếu càng cao.

Các loại visa: Chỉ số này cũng xem xét các loại visa khác nhau như: Visa điện tử (eVisa) hoặc visa khi đến (visa-on-arrival).

Các hạn chế đi lại: Các hạn chế về sức khỏe.

Mức độ an toàn và an ninh: Những quốc gia ổn định về chính trị và kinh tế thường có hộ chiếu được đánh giá cao.

Hộ chiếu càng mạnh thì số lượng quốc gia mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin visa hoặc chỉ cần xin visa khi đến nơi càng nhiều. Mặc dù không phải là yếu tố trực tiếp để tính điểm, nhưng danh tiếng và ổn định chính trị của quốc gia phát hành hộ chiếu cũng có ảnh hưởng đến sức mạnh của hộ chiếu.

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thăng hạng thứ bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thăng hạng thứ bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam ở thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam ở thứ hạng bao nhiêu?

