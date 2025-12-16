Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?
GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2025 đã được Henley Passport Index. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 90 thế giới.
Danh sách xếp hạng 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025
Theo chỉ số Henley Passport Index năm 2025, dưới đây là danh sách 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2025:
|
Thứ hạng
|
Quốc gia
|
|
1
|
Singapore
|
193
|
2
|
Hàn Quốc
|
190
|
3
|
Nhật Bản
|
189
|
4
|
Bỉ
|
187
|
|
Đan Mạch
|
187
|
|
Phần Lan
|
187
|
|
Pháp
|
187
|
|
Đức
|
187
|
|
Ireland
|
187
|
|
Italy
|
187
|
|
Luxembourg
|
187
|
|
Hà Lan
|
187
|
|
Tây Ban Nha
|
187
|
|
Thụy Sĩ
|
187
|
5
|
Áo
|
186
|
|
Hy Lạp
|
186
|
|
Na Uy
|
186
|
|
Bồ Đào Nha
|
186
|
|
Thụy Điển
|
186
|
6
|
Hungary
|
185
|
|
Malta
|
185
|
|
New Zealand
|
185
|
|
Ba Lan
|
185
|
|
Slovakia
|
185
|
|
Slovenia
|
185
|
7
|
Australia
|
184
|
|
Croatia
|
184
|
|
Séc
|
184
|
|
Estonia
|
184
|
|
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
|
184
|
|
Vương quốc Anh
|
184
|
8
|
Canada
|
183
|
|
Latvia
|
183
|
9
|
Liechtenstein
|
182
|
|
Litva
|
182
|
10
|
Iceland
|
181
|
|
Malaysia
|
181
Theo bảng xếp hạng năm nay, châu Á vẫn chiếm lĩnh 3 vị trí dẫn đầu với hộ chiếu Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản xếp hạng cao nhất. Số lượng điểm đến miễn thị thực cho người giữ hộ chiếu Singapore là 193, trong khi con số này của hộ chiếu Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt là 190, 189.
Hộ chiếu (passport) Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới?
Cũng theo chỉ số xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 toàn cầu đồng hạng với Burundi, Campuchia, Liberia.
Với thứ hạng 90, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.
Để xếp hạng hộ chiếu (passport) quyền lực cần đáp ứng những tiêu chí gì?
Theo Henley Passport Index (Henley Passport là cơ quan đánh giá và xếp hạng hộ chiếu phổ biến dựa trên dữ liệu độc quyền từ Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế - IATA), đánh giá quyền lực của một cuốn hộ chiếu dựa trên số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà người sở hữu hộ chiếu đó có thể nhập cảnh mà không cần xin visa hoặc chỉ cần xin visa tại cửa khẩu. Nói cách khác, chỉ số này đo lường mức độ tự do đi lại của công dân một quốc gia.
Các tiêu chí chính được sử dụng để xếp hạng hộ chiếu gồm có:
Số lượng quốc gia miễn visa: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Càng nhiều quốc gia miễn visa, quyền lực của hộ chiếu càng cao.
Các loại visa: Chỉ số này cũng xem xét các loại visa khác nhau như: Visa điện tử (eVisa) hoặc visa khi đến (visa-on-arrival).
Các hạn chế đi lại: Các hạn chế về sức khỏe.
Mức độ an toàn và an ninh: Những quốc gia ổn định về chính trị và kinh tế thường có hộ chiếu được đánh giá cao.
Hộ chiếu càng mạnh thì số lượng quốc gia mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin visa hoặc chỉ cần xin visa khi đến nơi càng nhiều. Mặc dù không phải là yếu tố trực tiếp để tính điểm, nhưng danh tiếng và ổn định chính trị của quốc gia phát hành hộ chiếu cũng có ảnh hưởng đến sức mạnh của hộ chiếu.
