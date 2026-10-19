Toyota ra mắt SUV 7 chỗ thiết kế thể thao, nâng cấp công nghệ, chắc chắn hút khách hơn Hyundai Santa Fe vì giá rẻ

Vượt trội Hyundai Creta, SUV cỡ B giá 530 triệu đồng thiết kế thể thao, tiêu thụ 6,3 lít/100 km, chắc chắn hút khách nhờ giá rẻ GĐXH - SUV cỡ B vừa ra mắt thị trường đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế cực thể thao, dễ hút khách hơn Kia Seltos và Hyundai Creta nhờ mức giá cực rẻ chỉ 530 triệu đồng.

Toyota ra mắt SUV 7 chỗ thiết kế thể thao, nâng cấp công nghệ





Toyota Fortuner Leader Edition 2026

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, Toyota Fortuner Leader Edition 2026 vừa được Toyota Kirloskar Motor giới thiệu tại thị trường Ấn Độ, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV diesel cỡ lớn có ngoại hình khác biệt và nội thất cao cấp hơn.





Toyota Fortuner Leader Edition 2026 sở hữu lưới tản nhiệt với họa tiết riêng

Về thiết kế, Toyota Fortuner Leader Edition 2026 sở hữu lưới tản nhiệt với họa tiết riêng, kết hợp các chi tiết sơn đen nhằm tạo diện mạo thể thao và khỏe khoắn hơn. Nóc xe được xử lý theo phong cách hai tông màu, đi cùng bộ mâm hợp kim sơn đen bóng và nắp chụp mâm đồng màu. Các chi tiết như ăng-ten màu đen, ốp trang trí cửa sau, nẹp thân xe và biểu tượng riêng trên nắp ca-pô tiếp tục tạo sự khác biệt so với Fortuner thông thường. Xe có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Super White, Platinum White Pearl và Attitude Black.

Khoang nội thất cũng được làm mới theo hướng tương phản màu sắc, với ghế bọc vật liệu giả da hai tông đen và đỏ mận, kết hợp ốp cửa đồng bộ. Những trang bị đáng chú ý gồm hệ thống đèn viền nội thất, bậc cửa có đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu ngoài tự động gập và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Trong đó, đèn viền nội thất là một trong những điểm bổ sung đáng chú ý của phiên bản 2026, góp phần tăng cảm giác cao cấp cho khoang cabin.

Khoang nội thất cũng được làm mới theo hướng tương phản màu sắc

Về vận hành, Fortuner Leader Edition tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.755 cc. Khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Với hộp số sàn 6 cấp, mô-men xoắn cực đại ở mức 420 Nm. Cả hai cấu hình đều sử dụng hệ dẫn động hai bánh 4x2, truyền lực tới cầu sau; Toyota không cung cấp tùy chọn dẫn động bốn bánh 4x4 cho phiên bản đặc biệt này.





Về vận hành, Fortuner Leader Edition tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh

Bên cạnh động cơ, Fortuner vẫn duy trì kết cấu khung gầm rời đặc trưng của dòng SUV, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường sá. Tuy nhiên, do không có hệ dẫn động bốn bánh, Leader Edition phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hằng ngày, di chuyển đường trường và những cung đường thông thường thay vì tập trung vào khả năng vượt địa hình khó như các phiên bản 4x4.

Giá SUV 7 chỗ Toyota Fortuner Leader Edition 2026

Thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, phiên bản đặc biệt này được phân phối với hai cấu hình dẫn động 4x2, gồm số sàn và số tự động, có giá lần lượt 36,51 lakh rupee và 38,72 lakh rupee (khoảng 980 – 1,04 tỷ đồng). Toyota dự kiến mở đặt hàng từ ngày 12/10/2026. So với phiên bản Fortuner tiêu chuẩn, Leader Edition chủ yếu được nâng cấp về thiết kế ngoại thất, cách phối màu nội thất và một số trang bị tiện nghi, trong khi hệ truyền động được giữ nguyên.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.