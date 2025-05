TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng gần gấp 3, xuất hiện nhiều trường hợp nặng trên nền bệnh lý

Hệ thống giám sát dịch tễ của TP Hồ Chí Minh vừa ghi nhận 79 ca mắc COVID-19 trong tuần thứ 21 của năm 2025, tăng gần gấp ba lần so với mức trung bình của bốn tuần trước đó (27 ca/tuần). Từ tuần thứ 16 đến nay, số ca có chiều hướng gia tăng rõ rệt so với giai đoạn 15 tuần đầu năm – thời điểm chỉ ghi nhận 1 đến 2 ca mỗi tuần. Tính từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 204 ca mắc COVID-19, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Sở Y tế, dù phần lớn các ca bệnh ở mức độ nhẹ, song đã xuất hiện các ca diễn tiến nặng trên nền bệnh lý. Cụ thể, từ đầu năm 2025, các bệnh viện trên địa bàn đã điều trị cho 54 bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện, trong đó người trên 60 tuổi chiếm 67% (36 ca). Đặc biệt, từ tuần thứ 16 đến nay đã có ba trường hợp bệnh nền nặng phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực, trong đó hai ca đã tử vong do suy đa cơ quan trên nền bệnh lý phức tạp.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tuần qua tiếp nhận một bệnh nhân nữ 66 tuổi mắc COVID-19 trên nền bệnh đa u tủy đang hóa trị, dù đã tiêm hai mũi vaccine và từng mắc bệnh vào năm 2021. Bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, phải thở oxy nhưng hiện đã qua giai đoạn nặng.

Liên quan đến tác nhân gây bệnh, theo báo cáo ngày 23/5 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và OUCRU, biến thể NB.1.8.1 hiện chiếm đa số trong các mẫu giải trình tự gene của bệnh nhân nhập viện. Biến thể này thuộc dòng Omicron, mang nhiều đột biến mới trên protein gai nhưng chưa có bằng chứng cho thấy làm tăng độc lực hoặc né tránh miễn dịch mạnh hơn so với JN.1. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi (VUM) để tiếp tục đánh giá.

Ngày 21/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn 5423/SYT-NVY yêu cầu các đơn vị y tế từ dự phòng đến điều trị sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch bệnh, tăng cường thu dung, chăm sóc và xử trí kịp thời ca bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập, chú ý dinh dưỡng – vận động và khám ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Đặc biệt, nhóm người cao tuổi, có bệnh lý nền, miễn dịch yếu cần hạn chế tiếp xúc nơi đông người, theo dõi sức khỏe thường xuyên và duy trì điều trị bệnh nền đúng chỉ định.