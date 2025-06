TP Huế: Lũ cuốn làm 2 anh em ruột đi đánh cá tử vong, ghe chở 6 người bị lật

Đi thả lừ đánh cá, 2 anh em ở TP Huế bị lũ cuốn tử vong

Trao đổi với VietNamNet chiều 13/6, ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là em Nguyễn V.A. (24 tuổi) và Nguyễn V.V. (22 tuổi, cùng trú thôn Diêm Trường 2, xã Vinh Hưng).

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h trưa nay, A. cùng em trai mang theo lừ ra khu vực ruộng gần nhà để đánh cá. Thời điểm trên, ảnh hưởng của bão số 1 kèm mưa lớn, nước lũ dâng cao ở khu vực đồng ruộng của thôn.

Đến khoảng 15h, một người em khác ra hiện trường, không thấy 2 anh mà chỉ thấy đôi dép để trên bờ nên chạy về nhà báo cho gia đình.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng, người dân tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Đến 16h chiều nay, lực lượng chức năng tìm thấy A. và V. trong tình trạng đã tử vong.

“Hiện, lãnh đạo địa phương đang phối hợp với ban ngành các cấp, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các nạn nhân”, ông Huy cho biết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế, do ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão số 1, ngày và đêm nay 13/6 trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa dự báo phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn kết hợp với các hồ thuỷ điện điều tiết, xả nước khiến mực nước lũ trên sông Hương, sông Bồ dâng cao. Trong sáng và chiều nay, nhiều vùng thấp trũng của các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền bị ngập nặng, một số tuyến đường trung tâm TP Huế ngập cục bộ, người dân đi lại gặp khó khăn.

Lũ cuốn trôi ghe chở 6 người ở TP Huế

Chiều 13/6, bà Đặng Thị Hương, Chủ tịch UBND xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, TP Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lũ cuốn trôi chiếc ghe chở 6 người khi qua đoạn ngập lụt.

Nước lũ bủa vây nhiều vùng thấp trũng của TP Huế. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, nhóm 6 người dân sinh sống tại làng bún Vân Cù (xã Hương Toàn) đi chung trên 1 chiếc ghe chở bún lên phía xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà).

Khi đến đoạn nước lũ chảy xiết giáp ranh với phường Hương Vinh (quận Phú Xuân), chiếc ghe bất ngờ bị lật, nước lũ cuốn trôi. Lúc này, 6 người dân trên ghe vội nhảy xuống nước.

Ghe đò là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân trong đợt mưa lũ. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, nhiều người dân và lực lượng cứu hộ gần đó bơi ra để ứng cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước lũ, 6 người dân may mắn được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

Quảng Trị: Dây điện đứt rơi xuống nước làm 1 người tử vong

Chiều 13/6, ông Võ Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật làm chết người.

Theo đó, vào khoảng 12h20 cùng ngày, ông Hồ Viết K. (SN 1954, trú tại thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Thuận) đang phụ giúp con gái phòng, chống mưa lũ do ảnh hưởng bão số 1. Khi đang lội dưới nước, ông K. bất ngờ bị điện giật, tử vong. Nguyên nhân là trước đó gió mạnh làm dây điện bị đứt, rơi giữa nước lũ nhưng ông K. không biết.

Mưa lớn làm nhiều nhà dân ở xã Triệu Thuận bị ngập nặng. Ảnh: Hương Lài

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã thông báo để phía Điện lực Quảng Trị ngắt điện, xử lý sự cố. Sau đó, thi thể ông K. đã được đưa về cho gia đình lo hậu sự.

Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận cho hay, trên địa bàn xã hiện có hàng trăm ngôi nhà và hơn 400ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trên toàn tỉnh có hàng ngàn nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó nặng nhất là huyện Hải Lăng với hơn 1.480 hộ bị ngập. Mưa lớn cũng khiến 18.337ha lúa và 1.000ha hoa màu của nông dân Quảng Trị bị ngập, nguy cơ cao mất trắng.