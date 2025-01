TP Nam Định trong năm 2024 triển khai 79 dự án trọng điểm

Theo số liệu từ UBND TP Nam Định cho biết, năm 2024, TP Nam Định, tỉnh Nam Định hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, thu ngân sách của TP hơn 5.300 tỷ đồng, đạt 166% dự toán tỉnh Nam Định giao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,02%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 97,53%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 9,77% so với cùng kỳ…

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ - thương mại tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong năm 2024, TP Nam Định triển khai thực hiện 79 dự án. Trong đó, chuẩn bị đầu tư 31 dự án, khởi công mới 14 dự án, triển khai thực hiện 10 dự án chuyển tiếp. Hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 24 dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nam Định cũng công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, TP Nam Định đã hoàn thành trước 1 năm chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của cả nhiệm kỳ.

Theo số liệu từ UBND TP Nam Định cho biết, trong năm 2024, TP Nam Định triển khai thực hiện 79 dự án. Trong đó, chuẩn bị đầu tư 31 dự án, khởi công mới 14, triển khai thực hiện 10 dự án chuyển tiếp, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 24.

Đối với công tác y tế, UBND TP Nam Định đã chủ động phòng, chống, giám sát dịch bệnh theo mùa. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin cổ động được tăng cường. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, thăm hỏi, trao quà đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, trợ cấp, bảo trợ xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Với những thành tích xuất sắc toàn diện trên các mặt công tác trong năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc tiêu biểu cấp huyện" năm 2024 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nam Định.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, các lễ hội đầu năm; kiểm tra rà soát hệ thống chiếu sáng, đảm bảo cấp điện ổn định, đặc biệt là vào dịp tết Nguyên đán và dịp khai ấn Đền Trần…

Xem thêm video đang được quan tâm:

Diễn biến giá đất nền tại Long Biên, Hà Nội những ngày đầu năm 2025