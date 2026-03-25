Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc

Xe điện YADEA iCandy

Một trong những mẫu xe được nhiều người chú ý trong phân khúc này là Yadea iCandy, sản phẩm đến từ thương hiệu Yadea.

YADEA iCandy sở hữu kiểu dáng gọn nhẹ, phù hợp với việc di chuyển trong những tuyến đường nội đô đông đúc. Xe có kích thước tổng thể khoảng 1770 × 625 × 1000 mm cùng chiều cao yên khoảng 755 mm, giúp người dùng dễ dàng chống chân và điều khiển.

Tổng thể thiết kế mang phong cách trẻ trung với các đường nét bo tròn mềm mại. Nhờ đó, iCandy tạo cảm giác thân thiện và dễ làm quen ngay từ lần đầu sử dụng.

Xe được trang bị hệ thống đèn full led

Xe cũng được cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc như trắng, đen, xám hoặc vàng cam, phù hợp với thị hiếu của người dùng trẻ. Sàn để chân rộng và yên xe bọc da êm ái giúp người lái giữ được tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển hàng ngày.

Về khả năng vận hành, YADEA iCandy được trang bị động cơ điện công suất danh định 240 W, có thể đạt mức tối đa khoảng 1.000 W khi cần tăng tốc.

Động cơ này mang lại khả năng vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đô thị. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 14 km/h, đúng tiêu chuẩn của xe đạp điện và phù hợp với nhóm người dùng học sinh.

Hệ thống truyền động được tối ưu nhằm mang lại cảm giác lái mượt mà, đồng thời giúp xe di chuyển ổn định ngay cả khi đi qua những đoạn đường dốc nhẹ hoặc cầu vượt trong thành phố.

Màn hình Led 6.3 inch hiển thị sắc nét

Nguồn năng lượng của YADEA iCandy đến từ hệ thống ắc quy 48V dung lượng khoảng 20–22Ah. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển 60 – 70 km sau mỗi lần sạc đầy, đủ để đáp ứng nhu cầu đi học hoặc di chuyển trong nội thành trong nhiều ngày.

Thời gian sạc pin dao động khoảng 4 – 5 giờ. Bộ sạc đi kèm được tích hợp chức năng tự ngắt khi pin đầy giúp tăng độ an toàn và kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, YADEA iCandy còn được trang bị nhiều tiện ích giúp tăng trải nghiệm sử dụng. Xe sở hữu hệ thống đèn LED với cường độ chiếu sáng tốt, hỗ trợ người dùng quan sát rõ hơn khi di chuyển vào buổi tối hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu.

Cụm màn hình LED kích thước lớn hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, dung lượng pin và quãng đường đã đi. Nhờ thiết kế hiển thị trực quan, người lái có thể theo dõi tình trạng xe chỉ trong một ánh nhìn.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hộc chứa đồ phía trước và cốp nhỏ dưới yên, giúp người dùng mang theo các vật dụng cá nhân như điện thoại, ví hoặc chai nước.

Cốp xe với dung tích 15L

Một số phiên bản của iCandy cũng tích hợp hệ thống chống trộm SmartKey, giúp tăng khả năng bảo vệ xe khi đỗ tại trường học hoặc khu dân cư.

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển cùng chi phí sử dụng thấp, YADEA iCandy đang trở thành một trong những lựa chọn phổ biến trong phân khúc xe điện dành cho học sinh.

Giá xe máy điện YADEA iCandy

Mức giá khoảng 14 triệu đồng giúp mẫu xe này dễ tiếp cận với nhiều gia đình. Trong khi đó, phạm vi di chuyển tới 70 km mỗi lần sạc đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi chơi hoặc di chuyển ngắn trong đô thị.

Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện điện ngày càng phổ biến, những mẫu xe như Yadea iCandy được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút người dùng trẻ nhờ sự tiện lợi, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast.

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+.





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



