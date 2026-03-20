Xe máy điện Honda giá 15,8 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, động cơ mạnh, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha chắc chắn chị em hài lòng

Xe máy điện Honda bán ở Việt Nam đẹp long lanh, động cơ mạnh, đi 100km/lần sạc





Xe điện Honda VSUN V2

Xe máy điện Honda VSUN V2 được giới thiệu như một sản phẩm mang phong cách gần giống xe tay ga, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Ngoài thiết kế thời trang, xe còn gây chú ý nhờ động cơ công suất khá lớn trong phân khúc phổ thông, cùng khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết mưa hoặc đường ngập nhẹ – yếu tố khá quen thuộc tại nhiều thành phố ở Việt Nam.

Về tổng thể, Honda VSUN V2 được thiết kế theo phong cách khá giống các mẫu xe tay ga dung tích nhỏ. Thân xe có các đường nét mềm mại, bo tròn tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại. Cách tạo hình này giúp chiếc xe dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là học sinh và người dùng trẻ.

Phần khung xe được chế tạo từ thép hợp kim cứng cáp giúp tăng độ ổn định trong quá trình vận hành. Theo nhà sản xuất, kết cấu khung này được tối ưu để chịu lực tốt đảm bảo sự cân bằng khi chở hai người hoặc mang theo nhiều đồ dùng.

Bên ngoài xe được bao phủ bởi lớp vỏ nhựa ABS dày dặn, có độ hoàn thiện khá cao so với các mẫu xe điện phổ thông. Lớp vỏ này không chỉ tạo cảm giác chắc chắn mà còn góp phần bảo vệ các linh kiện bên trong khỏi bụi bẩn hoặc nước bắn khi di chuyển.

Một điểm đáng chú ý trên VSUN V2 là thiết kế dàn áo khép kín. Các chi tiết thân xe được lắp ráp khá liền mạch, giúp hạn chế việc nước hoặc bụi lọt vào bên trong. Nhờ đó, chiếc xe có khả năng chống nước tốt hơn trong điều kiện di chuyển hàng ngày. Xe cũng được cung cấp với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như đỏ, xanh, trắng hoặc đen giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo phong cách cá nhân.

Ở khía cạnh vận hành, Honda VSUN V2 được trang bị động cơ điện công suất 1.200W. Đây là mức công suất tương đối phổ biến trong phân khúc xe điện phổ thông, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Nhờ động cơ này, xe có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 60 km/h, phù hợp với các cung đường nội đô. Mức tốc độ này cũng tương đương với nhiều mẫu xe máy điện dành cho học sinh hoặc người đi làm quãng đường ngắn.

Ngoài ra, xe có khả năng tải trọng khá tốt, dao động khoảng 180–200 kg cho phép chở hai người hoặc mang theo nhiều hành lý khi cần thiết. Điều này giúp VSUN V2 trở thành một lựa chọn thực dụng cho việc đi học, đi làm hoặc di chuyển trong các khu đô thị đông đúc.

Động cơ của xe cũng được thiết kế dạng khép kín nhằm hạn chế bụi và nước xâm nhập. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng độ bền cho các bộ phận điện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nguồn năng lượng của Honda VSUN V2 đến từ bộ 5 bình ắc quy 20Ah được bố trí bên trong thân xe. Hệ thống này giúp xe đạt quãng đường di chuyển khoảng 80–100 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế.

Mức quãng đường này được đánh giá khá phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng trong đô thị. Với quãng đường trung bình 10–20 km mỗi ngày, người dùng có thể sử dụng xe trong nhiều ngày trước khi cần sạc lại.

Ngoài ra, bộ ắc quy còn được thiết kế với lớp bảo vệ nhằm hạn chế rung động và chống nước tốt hơn. Điều này giúp tăng độ ổn định cho hệ thống điện khi xe di chuyển trên các đoạn đường gồ ghề hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Về trang bị an toàn, Honda VSUN V2 được trang bị phanh đĩa ở bánh trước – loại phanh phổ biến trên nhiều mẫu xe hiện nay. Hệ thống phanh này giúp tăng khả năng kiểm soát tốc độ và rút ngắn quãng đường phanh trong những tình huống cần xử lý nhanh.

Xe cũng sử dụng vành đúc kết hợp lốp không săm giúp tăng độ bám đường và giảm nguy cơ xì lốp khi cán phải vật sắc nhọn. Trang bị này cũng góp phần giúp xe vận hành ổn định hơn trên nhiều loại mặt đường khác nhau.

Một trong những yếu tố được người dùng quan tâm khi lựa chọn xe điện là khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết xấu. Với thiết kế khép kín cùng động cơ được bảo vệ tốt, Honda VSUN V2 có thể di chuyển ổn định khi trời mưa.

Nhờ cấu trúc thân xe kín và các linh kiện được bố trí bên trong, nước mưa khó xâm nhập vào hệ thống điện hoặc động cơ. Điều này giúp giảm nguy cơ hư hỏng khi di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ngoài ra, xe cũng được thiết kế với bánh xe có đường kính tương đối lớn, góp phần nâng cao khoảng sáng gầm xe. Nhờ đó, VSUN V2 có thể di chuyển qua các đoạn đường ngập nhẹ, với mực nước khoảng 30–35 cm.

Tuy vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng nên hạn chế đi vào những khu vực ngập sâu. Việc di chuyển trong nước ngập cao không chỉ ảnh hưởng tới xe mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, xe máy điện đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm nhờ chi phí vận hành thấp và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Giá xe máy điện Honda VSUN V2

Với mức giá khoảng 15,8 triệu đồng, Honda VSUN V2 nằm trong nhóm xe điện phổ thông, hướng tới người dùng cần một phương tiện tiết kiệm và dễ sử dụng. Thiết kế giống xe tay ga, động cơ đủ mạnh cho nhu cầu đi lại hàng ngày cùng quãng đường di chuyển khá dài là những điểm giúp mẫu xe này thu hút sự chú ý.

Đối với học sinh, sinh viên hoặc người làm việc trong khu vực nội đô, VSUN V2 có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển ngắn đến trung bình. Nếu được bảo dưỡng và sử dụng đúng cách, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện giá dưới 20 triệu đồng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast.

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+.





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.