Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị ABS chẳng kém SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc thiết kế đẹp mắt, trang bị ABS chẳng kém SH

Thương hiệu xe máy hàng đầu Đài Loan SYM vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Cruisym 150 2026 mới dành cho thị trường Trung Quốc.

Ngoại hình của SYM Cruisym 150 2026 gây ấn tượng với phần đầu xe vô cùng độc đáo, kết hợp cùng những đường nét thân xe mượt mà, đảm bảo thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường. Cruisym 150 mới tiếp tục giữ nguyên thiết kế sàn để chân phẳng được nhiều người ưa chuộng, giúp nó trở thành một mẫu xe tay ga cực kỳ tiện dụng và mang tới sự thoải mái cho người cầm lái.

SYM Cruisym 150 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích thực tế 149cc, 4 van, làm mát bằng nước với công suất tối đa 14,3 mã lực. Sức mạnh này không thua kém quá nhiều so với Honda Vario 160 hay Air Blade 160, hoàn toàn đủ để thảo mãn nhu cầu sử dụng của người dùng ở các thành phố đông đúc.





Điểm nổi bật thực sự của Cruisym 150 không phải là sức mạnh, mà là hệ thống khung gầm. Sự kết hợp giữa thân xe nhỏ gọn và bánh xe lớn 14 inch ở cả trước và sau mang lại khả năng vượt địa hình tuyệt vời cũng như bảo đảm độ ổn định khi vào cua. Trọng lượng khô được giảm xuống chỉ còn 137 kg và với chiều cao yên xe thân thiện 785 mm, ngay cả những khách hàng nữ với vóc dáng nhỏ nhắn cũng đều có thể dễ dàng chống cả 2 chân xuống đất hay lái xe mà không cảm thấy nặng nề.

Chưa hết, SYM Cruisym 150 mới còn được bổ sung camera hành trình và hệ thống kết nối thông minh mới được bổ sung. Nhà sản xuất cũng trang bị cho Cruisym 150 phanh đĩa trên cả 2 bánh, đi kèm hệ thống ABS kênh đôi và hệ thống kiếm soát lực kéo TCS giống như Honda SH 160i.

Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ rộng rãi, để vừa được cả một chiếc mũ bảo hiểm fullface cùng nhiều vật dụng nhỏ gọn. Xe còn có ngăn chứa đồ phía trước, 2 cổng sạc USB, một móc treo ẩn ở giữa và hệ thống chìa khoá thông minh Smartkey.

Giá xe ga 150cc SYM Cruisym 150

Theo như thông tin được công bố, giá bán lẻ đề xuất của SYM Cruisym 150 mới được hãng niêm yết ở mức 13.380 nhân dân tệ, tương đương khoảng 51 triệu đồng tiền Việt. Đây là một mức giá khá hấp dẫn, rẻ hơn 500 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng) so với phiên bản Cruisym 150 cũ, đủ để giúp mẫu xe tay ga này tạo ra sự đe doạ cho Honda Vario, Air Blade hay thậm chí cả SH 160i.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



