Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda đẹp sang trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch, rẻ hơn SH Mode, Air Blade khiến thị trường xôn xao

Xe ga 125cc của Honda trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch chẳng kém SH

Mới đây, Wuyang Honda chính thức ra mắt một mẫu xe tay ga mới mang tên HooRide125.

Xét về định vị, mẫu xe tay ga mới này được gọi là một “dòng xe lai (cross-over) hoàn toàn mới”, rõ ràng sở hữu khả năng vận hành trên địa hình không trải nhựa ở mức nhất định.

Kết hợp với phong cách thiết kế cơ giáp và màu sơn rằn ri, cảm giác tương lai và hơi hướng dã ngoại nhẹ được đẩy lên tối đa, hoàn toàn phá vỡ lối mòn của xe tay ga truyền thống. Nhìn qua là biết dành cho những biker thích khám phá, cá tính và khác biệt.

Wuyang Honda về “cross-over” không chỉ dừng ở ngoại hình

Tuy nhiên, cách hiểu của Wuyang Honda về “cross-over” không chỉ dừng ở ngoại hình — bình xăng lớn 8,2L giúp giảm lo lắng về quãng đường, cốp dưới yên dung tích 35L có thể chứa hai mũ bảo hiểm 3/4, cùng với sàn để chân siêu rộng dài 276mm, rộng 450mm, chở đồ hay mang hành lý đều rất thoải mái. Lốp đa địa hình cũng tạo điều kiện để “quẩy” ngoài trời tốt hơn.

Điểm bất ngờ nằm ở hệ thống động cơ. Nhiều người đoán xe sẽ dùng động cơ ESP làm mát bằng gió như trên SquareX125, nhưng Wuyang Honda lại trang bị luôn động cơ ESP+ làm mát bằng nước, 4 van giống LEAD125, cho công suất tối đa 8,2 kW tại 8250 vòng/phút — mạnh hơn 17% so với động cơ ESP làm mát bằng gió 7 kW của chính Honda.





Khung xe cũng là loại hoàn toàn mới, đi kèm phanh đĩa trước sau và giảm xóc đôi phía sau, cân bằng giữa khả năng điều khiển và tính thực dụng.

Trang bị an toàn cũng rất đầy đủ

Trang bị an toàn cũng rất đầy đủ: ABS trước sau kết hợp TCS, màn hình TFT 5 inch với nút điều khiển “tùy chỉnh linh hoạt” độc quyền của Wuyang Honda, hệ thống thông minh WILINK hỗ trợ mở khóa thông minh, cùng cổng sạc kép 24W.

Đáng chú ý hơn, hãng còn cung cấp sẵn hàng loạt phụ kiện chính hãng: kính chắn gió cao, giá nâng hạ kính, khung bảo vệ, thanh mở rộng, tấm chống bỏng, lưới két nước, chân chống mở rộng, gương gập, yên có tựa lưng…

Dù muốn độ theo phong cách cá nhân hay tăng tính tiện dụng, người dùng đều có thể “làm một lần cho xong”, không cần tự mày mò thêm.

Giá xe ga 125cc HooRide125

Mẫu xe này được định vị là "trợ thủ đa năng cho cuộc sống", với 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn giá 12.980 tệ (~ 43 triệu đồng), bản cao cấp 14.680 tệ (~ 48,7 triệu đồng) và bản cao cấp kèm thùng sau 15.180 tệ (~ 50,5 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



