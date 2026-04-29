Trải nghiệm xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang trọng giống Vision, đi 70km/lần sạc được lòng chị em

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế sang trọng giống Vision, đi 70km/lần sạc

Xe điện DKBike NOVA với thiết kế tựa Honda Vision

Thị trường xe điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, khi nhiều thương hiệu liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá ngày càng dễ tiếp cận.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, NOVA gây ấn tượng với phong cách thiết kế mang nhiều nét tương đồng với dòng xe tay ga "quốc dân" Honda Vision. Tổng thể xe có dáng đứng cao, thân xe thanh thoát và các đường nét bo cong mềm mại, hướng tới nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng cần một phương tiện đi lại hàng ngày nhưng vẫn có yếu tố thẩm mỹ.

Về kích thước, xe sở hữu thông số 1.900 x 690 x 1.110 mm, chiều cao yên 790 mm và khoảng sáng gầm lên tới 190 mm. Những con số này cho thấy NOVA được thiết kế phù hợp với điều kiện đường phố Việt Nam, kể cả khi phải leo vỉa hè hoặc di chuyển trên các đoạn đường không bằng phẳng.

DKBike NOVA được trang bị động cơ điện có công suất danh định 1.200W và công suất tối đa lên tới 2.100W. Đây là mức hiệu năng đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị, với tốc độ tối đa khoảng 50 km/h theo công bố của nhà sản xuất.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng dưới 25 giây trong điều kiện tiêu chuẩn. Dù không phải là mẫu xe thiên về hiệu năng cao, NOVA vẫn đảm bảo sự ổn định, dễ kiểm soát – yếu tố quan trọng với người dùng phổ thông.

Hệ thống điều khiển hoạt động ở mức điện áp 60V hoặc 72V tùy phiên bản, dòng điện đầu ra 40A±1 giúp tối ưu việc cấp điện và kiểm soát lực kéo trong quá trình vận hành.

Về nguồn năng lượng, DKBike NOVA được phân phối với hai tùy chọn gồm hệ 60V và 72V. Xe có thể sử dụng ắc quy AGM hoặc pin LFP tùy cấu hình mang lại sự linh hoạt cho người dùng khi lựa chọn.

Theo công bố, xe có thể di chuyển khoảng 70 km sau mỗi lần sạc đầy, mức đủ dùng cho nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong nội đô. Ngoài ra, xe còn được tích hợp tính năng tái tạo năng lượng khi giảm tốc hoặc thả ga giúp tối ưu hiệu suất sử dụng điện.

Ở phiên bản 60V, xe sử dụng bộ 5 bình ắc quy, mỗi bình nặng khoảng 7 kg, đi kèm chính sách bảo hành 24 tháng – yếu tố giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Thời gian sạc đầy từ 0–100% vào khoảng 7 giờ 30 phút, sử dụng bộ sạc công suất 225W/3A. Bộ sạc có khả năng tự ngắt khi đầy và tự động ngắt động cơ trong quá trình sạc, đảm bảo an toàn.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, DKBike NOVA còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý trong phân khúc.

Xe sở hữu hệ thống đèn pha với cường độ sáng 26.000 cd, giúp tăng khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 15 lít, đủ để chứa các vật dụng cá nhân cơ bản.

Một điểm đáng chú ý là khả năng mở khóa đa dạng, bao gồm thẻ từ NFC, ứng dụng kết nối Bluetooth và khóa cơ truyền thống. Đồng hồ LED hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, đồng thời có khả năng cảnh báo lỗi khi cần thiết.

Ngoài ra, xe còn tích hợp các tính năng hỗ trợ như khóa động cơ (P), chống trôi dốc và chế độ sửa chữa khi kiểm tra hệ thống. Những trang bị này giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, đặc biệt với người dùng trẻ yêu thích công nghệ.

Sự xuất hiện của DKBike NOVA cho thấy một xu hướng rõ ràng: xe máy điện tầm trung đang ngày càng tiệm cận thiết kế và trải nghiệm của xe tay ga truyền thống.

Giá xe máy điện DKBike NOVA

Với mức giá từ 26,39 triệu đồng, mẫu xe này tạo ra lựa chọn mới cho người dùng muốn sở hữu một chiếc xe có ngoại hình sang trọng nhưng chi phí thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phong cách.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và xu hướng di chuyển xanh, những mẫu xe như NOVA có thể trở thành “cầu nối” giúp người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.