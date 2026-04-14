Xe máy điện Honda giá 34 triệu đồng thiết kế đẹp như xe ga, màn TFT, đi 102km/lần sạc, pin hoán đổi, rẻ như Vision sẽ về Việt Nam?
Honda Activa e nổi lên như một mẫu xe đáng chú ý khi kết hợp giữa thiết kế quen thuộc và công nghệ mới. Ngay từ ngoại hình, mẫu xe điện này mang phong cách gần giống xe tay ga truyền thống. Các đường nét được thiết kế mềm mại, liền mạch, không quá cầu kỳ giúp tổng thể xe trở nên thanh lịch và dễ tiếp cận.
Cụm đèn pha LED đặt ở mặt nạ trước, trong khi đèn định vị ban ngày (DRL) bố trí gần khu vực tay lái, tạo nên diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ nét quen thuộc. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện không bị “bỡ ngỡ”.
Thiết kế này cho thấy Honda không chỉ hướng tới công nghệ mà còn chú trọng trải nghiệm người dùng – đặc biệt ở những thị trường có thói quen sử dụng xe tay ga lâu năm.
Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Honda Activa e còn được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý. Xe sở hữu màn hình TFT màu hiển thị đầy đủ thông tin vận hành như tốc độ, dung lượng pin và quãng đường còn lại. Trên phiên bản cao cấp RoadSync, hệ thống này còn hỗ trợ kết nối Bluetooth với smartphone.
Nhờ đó, người lái có thể nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn hoặc sử dụng dẫn đường từng chặng ngay trên màn hình xe. Đây là những tính năng đang dần trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu xe tay ga hiện đại.
Việc tích hợp công nghệ kết nối cho thấy Honda đang bắt kịp xu hướng “xe thông minh” – nơi phương tiện không chỉ để di chuyển mà còn trở thành một phần của hệ sinh thái số.
Điểm nổi bật nhất của Honda Activa e nằm ở hệ thống pin hoán đổi. Xe sử dụng hai viên pin lithium-ion, mỗi viên dung lượng 1,5 kWh, nâng tổng dung lượng lên 3 kWh. Với cấu hình này, xe có thể di chuyển khoảng 102 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn thử nghiệm.
Đáng chú ý, hệ thống pin được thiết kế theo dạng hoán đổi, cho phép người dùng thay pin tại các trạm đổi pin thay vì chờ sạc. Đây là giải pháp giúp rút ngắn thời gian “tiếp năng lượng”, tương tự như việc đổ xăng trên xe máy truyền thống.
Mô hình này cũng đang được nhiều hãng xe điện theo đuổi, đặc biệt tại các thị trường đông dân như Ấn Độ và Đông Nam Á.
Về khả năng vận hành, Honda Activa e được trang bị động cơ điện công suất khoảng 8 mã lực. Mẫu xe điện này có thể tăng tốc từ 0–60 km/h trong khoảng 7,3 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 80 km/h – mức đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và các tuyến đường liên quận.
Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Sport giúp cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Cấu hình này cho thấy Activa e không chỉ hướng tới sự tiện dụng mà còn đảm bảo trải nghiệm vận hành linh hoạt, phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.
Giá xe máy điện Honda Activa e
Honda Activa e được phân phối tại Ấn Độ với giá từ khoảng 1,17 – 1,52 lakh rupee (tương đương khoảng 34 – 44 triệu đồng). Với mức giá này, mẫu xe nằm trong phân khúc phổ thông, cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe điện đô thị hiện nay. Nếu được đưa về Việt Nam, Activa e hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm của các mẫu xe cùng tầm giá.
Sự xuất hiện của Activa e cũng cho thấy Honda đang tăng tốc chiến lược điện hóa trong phân khúc xe tay ga – vốn là “thế mạnh” truyền thống của hãng tại châu Á.
Tổng thể, Honda Activa e là một mẫu xe điện đáng chú ý nhờ sự kết hợp giữa thiết kế quen thuộc, công nghệ hiện đại và hệ thống pin hoán đổi tiện lợi. Nếu được phân phối rộng rãi hơn, đặc biệt tại Việt Nam, đây có thể là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện phổ thông.
Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa
Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.
Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng
VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).
Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.
Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.
Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.
Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng
Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.
Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.
Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.
Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.
Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng
Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.
Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.
Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.
Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng
Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.
NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.
Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.
