Trải nghiệm xe máy điện giá 9,6 triệu đồng đi 65km/lần sạc, rẻ nhất Việt Nam

Xe máy điện giá 31 triệu đồng sang hơn SH Mode, đi 72km/1 lần sạc, có I-Control, TCS xịn nhất GĐXH - Xe máy điện đang khiến Honda Vision phải lép vế nhờ thiết kế sang trọng như SH Mode, có I-Control, TCS xịn nhất tầm giá 30 triệu đồng.

Xe máy điện đi 65km/lần sạc, rẻ nhất Việt Nam

Xe máy điện VinFast Amio

VinFast Amio được phát triển theo hướng tối giản, ưu tiên trọng lượng nhẹ và khả năng điều khiển dễ dàng cho người mới sử dụng. Xe có kích thước dài 1.715 mm, rộng 690 mm và cao 1.050 mm, chiều dài cơ sở 1.168 mm.

Trọng lượng khoảng 70 kg giúp học sinh thuận tiện hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong khu vực trường học và những tuyến phố nhỏ.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Amio so với nhiều mẫu xe điện khác là thiết kế có bàn đạp, cho phép người dùng hỗ trợ di chuyển bằng sức người khi cần thiết, chẳng hạn trong trường hợp xe hết điện.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, mẫu xe vẫn được trang bị đèn pha LED tích hợp thấu kính projector và đèn hậu LED, tạo diện mạo hiện đại.

Cốp dưới yên có dung tích 12 lít, phù hợp để chứa một số vật dụng cá nhân nhỏ. Xe cũng bố trí cổng sạc tại khu vực chứa đồ tùy theo cấu hình.

Xe đi xa 65km/lần sạc





Hệ thống bánh xe sử dụng mâm 10 inch, kết hợp phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau. Trong khi đó, hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Theo thông số công bố, xe có khả năng chịu tải tối đa 130 kg. Tuy nhiên, với thiết kế nhỏ gọn và hành trình giảm xóc không lớn, người sử dụng nên hạn chế chở quá nặng để bảo đảm sự thoải mái và an toàn.

VinFast Amio sử dụng bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 0% lên 100% được công bố khoảng 6 giờ, phù hợp với nhu cầu sạc tại nhà vào buổi tối.

Về khả năng vận hành, phiên bản Amio sử dụng động cơ điện tích hợp ở bánh sau, công suất danh định 400 W và tốc độ tối đa 30 km/h.

Hai phiên bản Amio S và Amio S2 có công suất danh định 250 W, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 25 km/h. Những thông số này cho thấy dòng Amio hướng đến nhu cầu di chuyển quãng đường ngắn, thay vì vận hành tốc độ cao.

Nếu mỗi ngày học sinh đi học và về nhà tổng cộng 10–15 km, phạm vi 65 km về mặt lý thuyết có thể đáp ứng khoảng 4–6 ngày sử dụng. Tuy nhiên, quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào tải trọng, điều kiện đường sá, mức độ chai pin và thói quen điều khiển xe.

Một điểm cần lưu ý là cách bố trí pin giữa các phiên bản. Theo thông tin sản phẩm, Amio và Amio S2 sử dụng pin đặt dưới sàn để chân, trong khi Amio S có pin bố trí trong cốp và hỗ trợ đổi pin.

Vì vậy, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ phương án sạc, đổi pin và chính sách áp dụng cho từng phiên bản trước khi lựa chọn.

Về chi phí điện năng, với dung lượng pin 1,024 kWh và phạm vi hoạt động công bố 65 km, mức tiêu thụ lý thuyết tương đương khoảng 1,58 kWh/100 km.

Nếu tính giá điện giả định 3.000 đồng/kWh, chi phí điện năng vào khoảng 4.700 đồng/100 km, chưa bao gồm hao hụt khi sạc. Đây là mức chi phí thấp, phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên nhưng quãng đường ngắn của học sinh.

Giá xe máy điện VinFast Amio

Thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp tục ghi nhận những chương trình giảm giá đáng chú ý khi VinFast Amio được đưa về mức giá chỉ từ 9,6 triệu đồng sau ưu đãi. Đây là mức giá thấp nhất trong danh mục xe điện hai bánh của VinFast tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh đang tìm phương tiện đi học cho con.

Tuy nhiên, mức giá ưu đãi này đi kèm điều kiện riêng, không mặc nhiên áp dụng cho tất cả khách hàng.

Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, được VinFast triển khai từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, các phiên bản Amio đang được giảm giá đáng kể.

Cụ thể, VinFast Amio và Amio S có giá sau ưu đãi cùng ở mức 9,6 triệu đồng, trong khi Amio S2 được bán với giá 10 triệu đồng.

Để được hưởng mức giá trên, người mua hoặc người thân cần đứng tên đăng ký một phương tiện thuộc diện áp dụng của chương trình, bao gồm xe máy hoặc ô tô của các thương hiệu khác nhau, kể cả VinFast.

Khách hàng nên xác nhận với đại lý về hồ sơ chứng minh quyền sở hữu phương tiện và điều kiện hưởng ưu đãi trước khi đặt mua. Đáng chú ý, Amio từng được giới thiệu với giá 13,9 triệu đồng trước khi giá niêm yết điều chỉnh xuống 11,6 triệu đồng từ tháng 7/2026.

So với thời điểm mới ra mắt, giá bán sau ưu đãi hiện tại đã giảm 4,3 triệu đồng, tương đương khoảng 31%.

Không chỉ Amio, nhiều mẫu xe điện dành cho học sinh khác của VinFast cũng có giá dễ tiếp cận. Sau ưu đãi, ZGoo có giá khoảng 11,3 triệu đồng, Flazz khoảng 12,2 triệu đồng và Flazz Max khoảng 15,8 triệu đồng, theo thông tin bán hàng được cung cấp.

Điều này giúp Amio duy trì vị trí là dòng xe điện có mức giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



