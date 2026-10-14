Sang hơn Honda SH Mode, xe ga 125cc Yamaha động cơ hybrid đẹp long lanh giá 50 triệu đồng về đại lý

Xe ga 125cc Yamaha động cơ hybrid đẹp long lanh

YAMAHA GRAND FILANO HYBRID

Cách đây ít ngày, Yamaha đã làm mới dòng xe tay ga thời trang cao cấp Grand Filano Hybrid với hai màu sắc mới, mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch đặc trưng. Bộ sưu tập mới được giới thiệu dưới concept “New Shades of Class: The Blues Cool”, lấy cảm hứng từ những sắc độ khác nhau của màu xanh để thể hiện cá tính, phong cách và chất riêng của người sở hữu.

YAMAHA GRAND FILANO HYBRID gây ấn tượng với thiết kế kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Hệ thống đèn FULL LED được bố trí trên toàn xe góp phần tạo nên diện mạo cao cấp, trong khi cụm đồng hồ Digital LCD kết hợp màn hình màu TFT cung cấp đầy đủ thông tin vận hành và hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống Hybrid.

YAMAHA GRAND FILANO HYBRID gây ấn tượng với thiết kế kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ Blue Core Hybrid 125 cc, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ DiASiL góp phần nâng cao hiệu quả tản nhiệt, độ cứng và độ bền của động cơ, đồng thời mang đến mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa được công bố lên tới 62,5 km/lít. Hệ thống Hybrid cũng hỗ trợ quá trình tăng tốc, mang đến cảm giác vận hành êm ái, yên tĩnh nhưng vẫn đủ linh hoạt trong những pha xuất phát.





Sức mạnh của xe đến từ động cơ Blue Core Hybrid 125 cc

Bên cạnh khả năng vận hành, GRAND FILANO HYBRID được trang bị loạt tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Hệ thống One Push Start giúp khởi động xe nhanh chóng và êm ái, trong khi Stop & Start System hỗ trợ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe dừng.





GRAND FILANO HYBRID được trang bị loạt tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Phiên bản ABS được trang bị hệ thống phanh ABS nhằm tăng khả năng kiểm soát và sự tự tin khi vận hành. Với phiên bản STANDARD, hệ thống UBS (Unified Brake System) có nhiệm vụ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, góp phần nâng cao hiệu quả phanh.

Không gian tiện ích cũng là một điểm đáng chú ý trên YAMAHA GRAND FILANO HYBRID. Phiên bản ABS được trang bị Smart Key System, bên cạnh cổng sạc smartphone USB Type-A.

Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 27 lít, tích hợp đèn LED

Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 27 lít, tích hợp đèn LED, giúp tăng khả năng chứa đồ và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, hệ thống Smart & Easy Refuel với vị trí nắp bình xăng phía trước giúp thao tác tiếp nhiên liệu trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid

Theo ghi nhận, Yamaha Grand Filano Hybrid mới đã chính thức cập bến đại lý tại Thái Lan với 2 phiên bản và được mở bán với mức giá như sau:

YAMAHA GRAND FILANO HYBRID ABS Version: Màu mới: Deep Navy Blue; Các màu khác: Iron Blue, Digital Lavender, Brown Berry, Bluish Gray; Giá đề xuất từ 69.200 baht (khoảng 54 triệu đồng)

YAMAHA GRAND FILANO HYBRID STANDARD Version: Màu mới: Light Pastel Blue; Các màu khác: Matcha Latte, Obsidian Black, Dark Blue, Solid Gray; Giá đề xuất từ 64.700 baht (tương đương 50 triệu đồng)

Giá xe Yamaha Grand Filano Hybrid (được phân phối tại Việt Nam với tên gọi Yamaha Grande) có giá đề xuất từ 46.244.000 VNĐ đến 51.644.000 VNĐ tùy phiên bản.

Hướng đến nhóm khách hàng có phong cách sống hiện đại, Yamaha cũng tích hợp khả năng kết nối smartphone thông qua ứng dụng YAMAHA MOTOR ON. Người dùng có thể theo dõi thông tin phương tiện, nhận thông báo bảo dưỡng, lưu lại hành trình và truy cập các thông tin liên quan đến xe ngay trên điện thoại, qua đó tăng tính tiện dụng và kết nối trong quá trình sử dụng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.