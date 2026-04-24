Trăn "khủng" nặng 45kg xơi tái vật nuôi trong đồn điền, cảnh tượng khiến lão nông rụng rời
Một con trăn dài khoảng 5,5m đã bị phát hiện đang nuốt chửng một con bê tại đồn điền cọ dầu gần khu vực Paya Keladi, huyện Baling, bang Kedah (Malaysia) vào ngày 29/3.
Chủ nhân của con bê, ông Wan Hasbullah Wan Ismail (57 tuổi), cho biết sự việc xảy ra vào buổi chiều cùng ngày khi con bê khoảng 5 tháng tuổi bất ngờ biến mất trong lúc đang ăn cỏ cùng mẹ. “Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trước đó. Khi phát hiện thì một nửa cơ thể con bê đã nằm trong bụng con trăn,” ông kể lại, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ngay sau đó, ông lập tức liên hệ với lực lượng Phòng vệ Dân sự Baling (APM) để nhờ hỗ trợ bắt giữ con vật.
Theo ông Wan Hasbullah, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy trăn xuất hiện trong khu vực này. Ông cho rằng thời tiết nắng nóng kéo dài cùng tình trạng thiếu thức ăn có thể đã khiến con trăn bò ra khỏi môi trường sống tự nhiên để tìm kiếm con mồi.
Đại diện lực lượng APM, Leftenan (PA) Mohd Faizol Abd Aziz cho biết đơn vị nhận được cuộc gọi vào lúc 20h20 cùng ngày. Ngay lập tức, một đội gồm 4 nhân sự do Lans Koperal (PA) Mohd Radzi Said dẫn đầu đã đến hiện trường để xử lý.
“Khi chúng tôi đến nơi, con trăn nặng khoảng 45kg vẫn đang trong quá trình nuốt con bê. Lực lượng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để khống chế,” ông cho biết.
Trong quá trình vây bắt, con trăn đã nôn lại con bê nhằm tìm cách thoát thân, tuy nhiên vẫn bị khống chế thành công sau khoảng 30 phút.
|Clip hiện trường
Được biết, khu vực xảy ra vụ việc chỉ cách khu dân cư gần nhất khoảng 500m, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ động vật hoang dã xuất hiện gần nơi sinh sống của người dân.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc xử lý những tình huống tương tự, mà cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Nguyên nhân xuất hiện của con trăn được nhận định có thể liên quan đến việc khan hiếm thức ăn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến chúng buộc phải rời khỏi môi trường sống tự nhiên.
Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đườngTiêu điểm
Người phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.