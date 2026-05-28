2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sông

Hai anh em Gilmar và Manoel Silas Bezerra có một câu chuyện câu cá có thật tuyệt vời để kể. Họ đã bắt được một con cá pirarucu nặng hơn 130kg và dài 2,2 mét ở sông Iaco, thuộc Sena Madureira, vùng nội địa Acre.

Gilmar Bezerra là một công chức và đã ở nhà anh trai mình tại cộng đồng São Salvador, vùng nông thôn của thành phố. Silas mời Gilmar Bezerra và em gái đi câu cá.

Một đoạn clip do em gái của họ quay lại cho thấy sự ngạc nhiên của hai anh em khi phát hiện ra kích thước của con cá và sự vất vả khi cố gắng đưa nó vào thuyền. "Liệu đây có phải là cá Arapaima không?", họ tự hỏi nhau nhiều lần trong đoạn clip.

Việc đánh bắt cá được chia cho khoảng 20 gia đình trong cộng đồng. "Anh trai tôi từng bắt được những con cá lớn, 100 kg, 80 kg, nhưng đây là con lớn nhất anh ấy từng bắt được", Gilmar Bezerra cho biết.

Gilmar Bezerra kể lại rằng họ đang thu gom dây câu và khi gần đến cuối bẫy, hai anh em nhận ra rằng dây câu rất nặng nhưng không hề có chuyển động nào.

Con cá khổng lồ nặng 130kg bị bắt.

"Chúng tôi nhận ra đó là một con vật lớn. Chúng tôi bắt đầu thu dọn mồi, anh trai tôi dùng lực mạnh hơn và nhấc mồi lên một chút vì chúng tôi cách đó khoảng 4 mét. Chúng tôi nhìn thấy đầu nó và nhận ra con cá đã chết, đó là lý do tại sao nó nằm bất động như vậy", anh nhớ lại.

Mặc dù bị bắt khi đã chết, hai anh em tin rằng cái chết mới xảy ra chưa lâu và con vật vẫn còn tươi ngon để ăn. Cả 3 người đã rất khó khăn khi kéo con cá lên mặt nước.

Đoạn clip quay cảnh câu cá đã được đăng tải trên mạng xã hội của Gilmar và đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem. "Chúng tôi phấn khích đến nỗi quên cả việc tiếp tục quay clip", anh kết luận.

Cá pirarucu được tìm thấy ở một số vùng thuộc lưu vực sông Amazon và là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận những cá thể nặng hơn 200 kg và dài tới 3 mét.

Đó là lý do tại sao loài động vật này được biết đến với cái tên "người khổng lồ Amazon", điều này được nhấn mạnh trong tên khoa học của nó, Arapaima gigas, tạm dịch là "người khổng lồ thuộc chi Arapaima".

Cá pirarucu là loài ăn tạp, thức ăn của chúng bao gồm trái cây, giun, côn trùng, động vật thân mềm, giáp xác, cá, động vật lưỡng cư, bò sát, và trong một số trường hợp thậm chí cả chim nước. Tuy nhiên, thói quen ăn uống của loài cá này lại gây nguy hiểm khi chúng được đưa vào các hệ sinh thái mà chúng không phải là loài bản địa. Ví dụ, tại các nguồn nước ở vùng nội địa São Paulo, nơi người ta đã theo dõi sự xuất hiện của loài này từ năm 2018.

Theo tổ chức phi chính phủ WWF Brazil, cá pirarucu đang có nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt quá mức. Từ năm 2004, việc đánh bắt loài cá này đã bị cấm trong một số thời kỳ nhất định trong năm.

Phương Linh