2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sông
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.
Hai anh em Gilmar và Manoel Silas Bezerra có một câu chuyện câu cá có thật tuyệt vời để kể. Họ đã bắt được một con cá pirarucu nặng hơn 130kg và dài 2,2 mét ở sông Iaco, thuộc Sena Madureira, vùng nội địa Acre.
Gilmar Bezerra là một công chức và đã ở nhà anh trai mình tại cộng đồng São Salvador, vùng nông thôn của thành phố. Silas mời Gilmar Bezerra và em gái đi câu cá.
Một đoạn clip do em gái của họ quay lại cho thấy sự ngạc nhiên của hai anh em khi phát hiện ra kích thước của con cá và sự vất vả khi cố gắng đưa nó vào thuyền. "Liệu đây có phải là cá Arapaima không?", họ tự hỏi nhau nhiều lần trong đoạn clip.
Việc đánh bắt cá được chia cho khoảng 20 gia đình trong cộng đồng. "Anh trai tôi từng bắt được những con cá lớn, 100 kg, 80 kg, nhưng đây là con lớn nhất anh ấy từng bắt được", Gilmar Bezerra cho biết.
Gilmar Bezerra kể lại rằng họ đang thu gom dây câu và khi gần đến cuối bẫy, hai anh em nhận ra rằng dây câu rất nặng nhưng không hề có chuyển động nào.
"Chúng tôi nhận ra đó là một con vật lớn. Chúng tôi bắt đầu thu dọn mồi, anh trai tôi dùng lực mạnh hơn và nhấc mồi lên một chút vì chúng tôi cách đó khoảng 4 mét. Chúng tôi nhìn thấy đầu nó và nhận ra con cá đã chết, đó là lý do tại sao nó nằm bất động như vậy", anh nhớ lại.
Mặc dù bị bắt khi đã chết, hai anh em tin rằng cái chết mới xảy ra chưa lâu và con vật vẫn còn tươi ngon để ăn. Cả 3 người đã rất khó khăn khi kéo con cá lên mặt nước.
Đoạn clip quay cảnh câu cá đã được đăng tải trên mạng xã hội của Gilmar và đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem. "Chúng tôi phấn khích đến nỗi quên cả việc tiếp tục quay clip", anh kết luận.
Cá pirarucu được tìm thấy ở một số vùng thuộc lưu vực sông Amazon và là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận những cá thể nặng hơn 200 kg và dài tới 3 mét.
Đó là lý do tại sao loài động vật này được biết đến với cái tên "người khổng lồ Amazon", điều này được nhấn mạnh trong tên khoa học của nó, Arapaima gigas, tạm dịch là "người khổng lồ thuộc chi Arapaima".
Cá pirarucu là loài ăn tạp, thức ăn của chúng bao gồm trái cây, giun, côn trùng, động vật thân mềm, giáp xác, cá, động vật lưỡng cư, bò sát, và trong một số trường hợp thậm chí cả chim nước. Tuy nhiên, thói quen ăn uống của loài cá này lại gây nguy hiểm khi chúng được đưa vào các hệ sinh thái mà chúng không phải là loài bản địa. Ví dụ, tại các nguồn nước ở vùng nội địa São Paulo, nơi người ta đã theo dõi sự xuất hiện của loài này từ năm 2018.
Theo tổ chức phi chính phủ WWF Brazil, cá pirarucu đang có nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt quá mức. Từ năm 2004, việc đánh bắt loài cá này đã bị cấm trong một số thời kỳ nhất định trong năm.
Phương Linh
Nghiên cứu gần một triệu dữ liệu tiết lộ lý do con người luôn thấy cuộc sống tệ hơn vào nửa đêmTiêu điểm - 19 giờ trước
Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh vừa đưa ra kết luận đáng chú ý rằng cảm xúc tiêu cực thường đạt đỉnh vào nửa đêm, trong khi buổi sáng lại là thời điểm con người cảm thấy lạc quan và dễ chịu nhất.
"Xác ướp” 289 triệu năm hé lộ điều quan trọng về loài ngườiTiêu điểm - 1 ngày trước
Trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma - Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một kho báu: "Xác ướp 3D" của một sinh vật kỷ Nhị Điệp.
Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật BảnTiêu điểm - 2 ngày trước
Những con bạch tuộc to như cá voi từng là loài săn mồi hàng đầu ở một số vùng biển kỷ Phấn Trắng.
Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi 26 sau lựa chọn gây ngạc nhiên?Tiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Nữ thần đồng Trần Thục Ân đình đám ngày nào, giờ chọn sống bình dị và an yên.
Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?Tiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - 'Cô gái Harvard' Lưu Diệc Đình từng nổi đình đám cách đây 27 năm nhờ đỗ Đại học Harvard với học bổng toàn phần hiện đã kết hôn và có cuộc sống lặng lẽ tại nước Mỹ.
Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạTiêu điểm - 5 ngày trước
Các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.
Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngánTiêu điểm - 5 ngày trước
“Cơn sốt hoa tử đằng” đang gây náo loạn Tây London (Anh) khiến chủ của những căn biệt thự triệu đô khổ sở.
Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trongTiêu điểm - 1 tuần trước
Sinh vật huyền thoại này được mệnh danh là sứ giả của thảm họa.
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầuTiêu điểm - 1 tuần trước
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thành công hồi sinh công nghệ cách đây cả thế kỷ.
Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đấtTiêu điểm - 1 tuần trước
Các hợp chất trước đây chỉ được tìm thấy trong tiểu hành tinh sẽ giúp con người rất nhiều trong việc chinh phục vũ trụ.
Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trongTiêu điểm
Sinh vật huyền thoại này được mệnh danh là sứ giả của thảm họa.