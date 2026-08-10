Trấn Thành tái xuất đường đua phim Tết: 'Tôi tin vào sự sắp đặt của vũ trụ'

Em gái Trấn Thành mặc hở lưng táo bạo Em gái Trấn Thành gây ấn tượng bởi phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Từng chinh phục khán giả qua nhiều tác phẩm điện ảnh ghi dấu ấn vào dịp tết Nguyên đán, đạo diễn Trấn Thành tiếp tục khởi động dự án phim Tết 2027 mang tên "Em" bằng nghi thức cúng máy, đánh dấu ngày đầu tiên bước vào quá trình sản xuất.

Qua mỗi dự án điện ảnh, Trấn Thành luôn dành nhiều tâm huyết trong việc lựa chọn những câu chuyện có khả năng kết nối với khán giả đại chúng, đồng thời khai thác đa dạng cung bậc cảm xúc cũng như cách kể chuyện trên màn ảnh. Những bộ phim do anh đạo diễn qua các mùa Tết trước đây đã tạo nên dấu ấn riêng với những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

MC Trấn Thành trong buổi khai máy phim Tết.

Phim điện ảnh "Em" là "món ăn" tiếp theo được đạo diễn Trấn Thành bày biện trên "bàn tiệc" phim Tết. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án mới, đạo diễn Trấn Thành cho biết: "Bình thường Thành sẽ rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới, nhưng hôm nay Thành lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy. Vốn Thành đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động đối với câu chuyện của "Em" mãnh liệt đến mức mình quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn".

Đạo diễn cho biết kể cả nhân sự, diễn viên cũng có nhiều người được lựa chọn vào phút cuối: "Thành tin vào sự sắp đặt của vũ trụ, những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả nhiều nhất".

Ở thời điểm hiện tại, ê-kíp vẫn giữ kín toàn bộ thông tin liên quan đến nội dung phim, chủ đề khai thác cũng như dàn diễn viên tham gia nhằm mang đến những bất ngờ trọn vẹn cho khán giả trong thời gian tới. Trấn Thành chia sẻ, mục đích làm phim này không vì bất cứ điều gì ngoài sự rung cảm dành cho câu chuyện của phim, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả ekip cùng dàn diễn viên đã chọn đồng hành cùng bộ phim: "Thành tin rằng dù đôi khi mình là người ra quyết định, đó cũng là mối duyên của dự án với mọi người".

Sau khi tham gia dự án phim tại nước bạn Hàn Quốc, đạo diễn Trấn Thành cho biết đã học hỏi được rất nhiều điều. Anh hy vọng sẽ được áp dụng những kinh nghiệm có được sau trải nghiệm đó cho dự án phim Tết lần này: "Ê-kíp họ làm việc liên tục và luôn giữ tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao. Thành luôn yêu mến, ngưỡng mộ và biết ơn những người đặt trách nhiệm lên đầu. Thành hy vọng ê-kíp của "Em" cũng sẽ làm tốt nhất có thể những gì cần làm nhất cho dự án này".

Trấn Thành mỗi năm lại khiến khán giả ngóng chờ phim của anh.

Phim điện ảnh "Em" tiếp tục là một dự án do Trấn Thành Town sản xuất kết hợp cùng Galaxy Studio, HK Film và được phát hành bởi Galaxy Links. Lễ cúng máy đánh dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình đưa dự án phim "Em" đến với màn ảnh rộng. Toàn bộ ekip đoàn phim cùng dàn diễn viên đều mong muốn "Em" sẽ đem đến một món ăn tinh thần đặc biệt đến với khán giả trên "bàn tiệc" phim Tết 2027. Trong thời gian tới, những thông tin tiếp theo về bộ phim sẽ lần lượt được hé lộ, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ dành cho khán giả yêu điện ảnh. Phim "Em" của Trấn Thành dự kiến sẽ ra mắt vào đúng mùng Một Tết 2027.