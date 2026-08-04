Em gái Trấn Thành mặc hở lưng táo bạo

Diễn viên Uyển Ân - em gái Trấn Thành vừa trở thành tâm điểm tại một sự kiện thời trang khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Lựa chọn thiết kế đen đính sequin lấp lánh, Uyển Ân gây ấn tượng bởi phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Bộ trang phục ôm sát giúp Uyển Ân tôn lên vóc dáng thon gọn. Điểm nhấn nằm ở những khoảng cut-out táo bạo ở phần eo và đặc biệt là thiết kế hở toàn bộ lưng, khoe trọn tấm lưng mảnh mai. Kết hợp cùng mái tóc suôn dài, lối trang điểm sắc sảo và thần thái lạnh lùng, em gái Trấn Thành mang đến hình ảnh trưởng thành, cá tính hơn hẳn so với phong cách nữ tính thường thấy.

Em gái Trấn Thành - Diễn viên Uyển Ân với hình ảnh táo bạo tại một sự kiện thời trang mới đây. (Ảnh chụp màn hình TikTok Ngọc Hiềnnnz)

Trên thảm đỏ, em gái Trấn Thành - Uyển Ân tự tin tạo dáng ở nhiều góc máy, phô diễn trọn vẹn thiết kế từ phía trước đến phía sau. Khoảnh khắc nữ diễn viên xoay lưng khoe đường cắt xẻ táo bạo nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, đông đảo khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Uyển Ân. Không ít ý kiến nhận xét em gái Trấn Thành ngày càng biết cách chăm chút ngoại hình, thần thái cuốn hút và phong cách thời trang cũng có nhiều sự thay đổi theo hướng hiện đại, quyến rũ hơn.

Thời gian gần đây, Uyển Ân liên tục ghi điểm khi xuất hiện tại các sự kiện với nhiều tạo hình đa dạng. Bên cạnh việc theo đuổi hoạt động diễn xuất, em gái Trấn Thành cũng được đánh giá là ngày càng tự tin trong việc làm mới hình ảnh. Sự thay đổi tích cực về phong cách lẫn thần thái giúp Uyển Ân nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đồng thời cho thấy bước chuyển mình rõ nét trên hành trình hoạt động nghệ thuật.