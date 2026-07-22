Trấn Thành lên tiếng sau khi lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 GĐXH - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an đang xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ giải đề; Trấn Thành vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ sự bất ngờ khi biết mình được bình chọn vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Nam MC hài hước cho rằng có lẽ đã có sự nhầm lẫn nào đó và liên tục pha trò rằng biết đâu anh chỉ được bình chọn là một trong 100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi (Thủ Đức, TP.HCM) hoặc trong phạm vi V-biz.

Trấn Thành thừa nhận thông tin này khiến anh vừa ngại ngùng, vừa thấy lạ lẫm và không ngừng bật cười. Cuối bài đăng, nam MC còn dí dỏm kêu gọi mọi người "giải cứu" mình trước bình chọn này.

Trấn Thành tự chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân và ngạc nhiên trước việc được bình chọn vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Trước những chia sẻ của Trấn Thành, khán giả gửi những bình luận hài hước và nam MC vẫn khẳng định "chắc họ nhầm thôi". Thậm chí, các nghệ sĩ như diễn viên Bình An, MC Thái Dũng, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng viết những dòng hài hước "chọc quê" Trấn Thành. Phần đa khán giả đều khó tin khi nam MC được bình chọn vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Dù tranh cãi về tiêu chí "đẹp nhất thế giới" nhưng Trấn Thành được đánh giá cao bởi thần thái tự tin cùng hình ảnh ngày càng chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ liên tục thay đổi phong cách thời trang, chăm chút ngoại hình và duy trì phong độ ổn định.

Bên cạnh ngoại hình, Trấn Thành còn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt Nam. Anh hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Ở vai trò người dẫn chương trình, Trấn Thành ghi dấu ấn với lối dẫn dắt linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh và kết nối cảm xúc với người tham gia. Trong lĩnh vực điện ảnh, anh liên tiếp tạo tiếng vang với nhiều dự án đạt doanh thu ấn tượng, khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường phim Việt.

Trấn Thành trong cuộc họp báo ra mắt phim "Thỏ ơi" hồi đầu năm.

Việc xuất hiện trong danh sách này cũng được nhiều người nhận định không chỉ phản ánh yếu tố ngoại hình mà còn cho thấy mức độ nhận diện và sức lan tỏa của nam nghệ sĩ trong phạm vi quốc tế.

MC Trấn Thành (tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành), sinh ngày 5/2/1987 tại TP.HCM, là MC, diễn viên, nghệ sĩ hài, đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng của Việt Nam. Anh được biết đến nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, khả năng ứng biến linh hoạt và thành công ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trấn Thành kết hôn với ca sĩ Hari Won từ năm 2016 và là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt.