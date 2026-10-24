Trạng thái độc thân của Hương Giang gây chú ý

Hương Giang xuất sắc giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 GĐXH - Hương Giang - đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

Suốt nhiều tháng qua, mối quan hệ giữa nàng hậu và Phú Cường liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Từ việc cả hai ít xuất hiện cùng nhau, giảm tương tác cho đến những động thái khó hiểu trên trang cá nhân, loạt chi tiết từng khiến fan đặt dấu hỏi về tình trạng tình cảm của cặp đôi.

Tối 23/10, trong phiên livestream trò chuyện với người hâm mộ, Hương Giang chính thức xác nhận đã độc thân được một thời gian.

Cụ thể, trong buổi livestream mới đây, khi đọc được bình luận yêu cầu tặng quà cho người yêu, Hương Giang thẳng thắn cho biết mình hiện không có người yêu. "Tôi không có người yêu thì tặng cho ai giờ. Tôi độc thân cũng một thời gian rồi", cô tâm sự.

Nàng hậu sau đó nói thêm: "Mọi người sẽ không biết tôi độc thân từ lúc nào đâu, vì tôi đâu có chia sẻ".

Hương Giang xác nhận đã độc thân một thời gian.

Dù không trực tiếp nhắc tên Phú Cường, phát ngôn mới nhất của người đẹp được xem là động thái công khai việc đã chia tay bạn trai.

Trước đó, Phú Cường và Hương Giang có thời gian gắn bó, thường xuyên đồng hành trong các sự kiện giải trí lẫn cuộc sống thường ngày. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, cả hai dần cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh chung cũng như những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Thậm chí dịp Tết Nguyên đán 2026, Hương Giang còn xuất hiện thân thiết bên gia đình Phú Cường.

Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, dân mạng phát hiện mối quan hệ của hai người có dấu hiệu rạn nứt.

Hương Giang và Phú Cường liên tục đi sự kiện, du lịch nước ngoài và thoải mái tình tứ. Tuy nhiên vài tháng gần đây, cả hai hạn chế nhắc về nhau.

Cụ thể, cả hai không còn đăng tải hình ảnh, hay chia sẻ về nửa kia trên mạng xã hội. Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 hầu như chỉ dành thời gian bên bạn bè, không còn xuất hiện cùng bạn trai như trước. Mới đây nhất, Phú Cường chia sẻ vlog chuyến du lịch nước ngoài, nhưng Hương Giang không xuất hiện trong chuyến đi này.

Hương Giang tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1991, quê Hà Nội, từng tham gia Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Những năm qua, người đẹp hoạt động trong showbiz ở một số vai trò như ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất truyền hình. Tháng 5 năm nay, cô giành được ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026, tổ chức tại Bangkok (Thái Lan).