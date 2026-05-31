Hương Giang xuất sắc giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Chủ nhật, 08:54 31/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Hương Giang - đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Hương Giang. Người đẹp nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước khi bước vào đêm thi quyết định.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Nguyễn Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026. Cô trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị này tại cuộc thi.

Hương Giang giành ngôi Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

Hương Giang lọt top 10 cùng đại diện đến từ Peru, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Ghana, Colombia… Cô giành điểm số cao nhất trong top 10. Cô nhận 8,64 điểm từ ban giám khảo (thấp nhất trong top 10) nhưng lại áp đảo nhờ phần bình chọn của khán giả. Sau đó, ở phần trình diễn Evening Gown của top 10, Hương Giang nhận 78,5/80 điểm. Với kết quả trên, hoa hậu xuất sắc lọt top 5.

Trong phần thi ứng xử quyết định, Hương Giang trả lời chung câu hỏi với 2 thí sinh còn lại: "Phẩm chất nào khiến bạn trở thành một ngôi sao và khiến mọi người nhìn thấy bạn rõ ràng?”

"Tôi không trở thành một ngôi sao chỉ để bản thân mình tỏa sáng. Tôi trở thành một ngôi sao để soi sáng cho người khác, để nâng đỡ cả một cộng đồng, mở ra những cánh cửa mới và giúp mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất mà tôi tự hào sở hữu" , Hương Giang tự tin trả lời.

Top 5 của Miss Grand International All Stars 2026. Ảnh: Missosology.

Trong phần thi ứng xử top 5, đại diện Việt Nam nhận được câu hỏi: "Công chúng bình chọn bằng trái tim, giám khảo làm việc bằng trách nhiệm. Vậy đâu là điều không ai có thể bắt chước ở bạn?".

Trả lời bằng tiếng Anh, Hương Giang nhấn mạnh hành trình vượt qua định kiến và vai trò tiên phong của bản thân. "Tôi là người chuyển giới đầu tiên đạt được top 5. Tôi đã sẵn sàng để truyền cảm hứng cho toàn thế giới và không ai trên sân khấu này có thể làm tốt điều đó như tôi" , Hương Giang nói.

Sau phần thi trên, Hương Giang được gọi tên ở vị trí á hậu 2. Trong khi, đại diện Colombia và Ghana lần lượt trở thành hoa hậu, á hậu 1.

Hương Giang gây ấn tượng khi có màn trả lời ứng xử thông minh.

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90 cm. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012 và đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan. Hiện người đẹp hoạt động với vai trò ca sĩ, đồng thời sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế như: The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới... Năm 2025, cô dự thi Miss Universe lần thứ 74 nhưng không đạt thành tích.

Hoa hậu Hương Giang xuất sắc giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 - Ảnh 4.

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên.

Hoa hậu Hương Giang xuất sắc giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 - Ảnh 5.Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo

GĐXH - Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Hoa hậu Vi Minh hoàn toàn sụp đổ khi bị quy kết là lừa dối dân bản, sống giả tạo.

