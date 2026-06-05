Đoàn Thiên Ân và Hương Giang làm giám khảo Miss Grand Vietnam 2026

Miss Grand Vietnam 2026 vừa công bố những gương mặt đầu tiên trong ban tổ chức và hội đồng chấm thi. Điểm đáng chú ý trên hàng ghế giám khảo là sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Trở về từ cuộc thi quốc tế MGI All Stars với danh hiệu Á hậu 2, Hương Giang mang theo những trải nghiệm thi đấu trực tiếp để chia sẻ và đánh giá các ứng viên một cách toàn diện. Trong khi đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vừa ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh, sẽ mang đến góc nhìn của một người đi trước giàu trải nghiệm.

Việc cả hai giám khảo đều từng là thí sinh giúp họ dễ dàng thấu hiểu tâm lý, áp lực của các cô gái dưới ánh đèn sân khấu để từ đó đưa ra những nhận xét công tâm, thiết thực.

Hàng ghế giám khảo có sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ảnh: BTC

Bên cạnh ban giám khảo, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiếp tục đảm nhận vai trò Giám đốc Điều hành (Grand Executive Director) của cuộc thi. Trên cương vị này, Hoàng Phương trực tiếp tham gia vào việc xây dựng và phát triển các phần thi phụ được đổi mới năm nay như: The Grand Heat, The Grand Chat hay The Grand Talent.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương làm Giám đốc Điều hành (Grand Executive Director). Ảnh: BTC

Theo lịch trình, Miss Grand Vietnam 2026 khởi động từ ngày 19/6 với vòng sơ khảo tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hoạt động “The Grand Arrival”. Sau đó, các thí sinh sẽ chính thức tập trung từ ngày 2/7 để bước vào chuỗi hoạt động huấn luyện, trải nghiệm và tranh tài. Ngày 3/7, cuộc thi tổ chức họp báo công bố thí sinh và trao sash, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của các gương mặt nổi bật tại mùa giải năm nay.

Vòng loại "The Grand Talent" sẽ diễn ra vào ngày 7/7 trước khi bước vào chung khảo phần thi (ngày 10/7). Tiếp đó, ngày 12/7, “The Grand Chat” sẽ mang đến không gian đối thoại, kết nối và chia sẻ giữa các thí sinh với khán giả.

Top 5 chung cuộc Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Một trong những hoạt động được mong chờ nhất mùa giải là "Vietnam Beauty Fashion Fest" diễn ra ngày 15/7, nơi thời trang, sân khấu và nhan sắc hòa quyện trong không gian trình diễn mãn nhãn. Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 31/7, tân hoa hậu sẽ lộ diện và trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International.

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