Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ

Chủ nhật, 19:00 31/05/2026 | Giải trí
GĐXH - "Từ hoa hậu của cuộc thi chuyển giới lớn nhất Thế giới tới Á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên siêu mạnh... Hành trình nhan sắc này với tôi không còn gì tuyệt hơn", Hương Giang chia sẻ sau ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đại diện nhan sắc Việt là Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc giành Á hậu 2. 

Ngay sau khi cuộc thi khép lại, Hương Giang đã đăng tải "tâm thư" trên trang cá nhân, chia sẻ cảm xúc về thành tích vừa đạt được cũng như hành trình đặc biệt mà cô từng đối mặt khi quyết định trở lại đấu trường sắc đẹp.

Hương Giang gọi đây là "một hành trình đầy vất vả nhưng không thể hạnh phúc hơn". Cô thừa nhận bản thân đã đắn đo rất nhiều trước khi nhận lời tham gia MGI All Stars bởi hiểu rằng quyết định này có thể gây tranh cãi. Bởi không ít người từng cho rằng cô đang "không biết lượng sức", "cố chấp" hoặc sẽ thất bại khi trở lại thi sắc đẹp ở thời điểm hiện tại. Chính những ý kiến trái chiều đó khiến cô lo lắng nếu kết quả không như mong đợi thì mọi lời nhận xét tiêu cực sẽ càng được khẳng định.

Top 3 Miss Grand International All Stars 2026.

Nguyễn Hương Giang bày tỏ sau ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026: "Một hành trình đầy vất vả, nhưng không thể hạnh phúc hơn của Giang cả nhà ạ!".

Tuy nhiên, cuối cùng Hương Giang quyết định bước tiếp vì muốn truyền tải một thông điệp quan trọng. "Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình và để bất kỳ một kết quả nào không như mong muốn đánh gục niềm tin đó. Thất bại không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy và đi tiếp", Hương Giang chia sẻ.

Người đẹp nhấn mạnh rằng không ai có quyền định nghĩa hay giới hạn cuộc đời của người khác. Với cô, việc dám quay trở lại cuộc thi đã là một chiến thắng trước nỗi sợ của chính mình.

Hương Giang cũng bày tỏ niềm tự hào khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại sân chơi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật đến từ các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Cô xem đây là câu trả lời thuyết phục nhất cho những nỗ lực và quyết tâm của bản thân trong lần tái xuất đặc biệt này.

"Đó là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những gì Giang muốn chứng minh trên hành trình quay lại này. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ ấy, Giang không có gì để hối tiếc", cô viết.

Đáng chú ý, Hương Giang cho biết MGI All Stars là cột mốc cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc của mình. Theo người đẹp, cô sẽ không tiếp tục tham gia các mùa giải tiếp theo.

"Từ hoa hậu của cuộc thi dành cho người chuyển giới lớn nhất thế giới, tới Á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên siêu mạnh tới từ các cuộc thi sắc đẹp khác nhau tham gia. Hành trình nhan sắc này với Hương Giang không còn gì tuyệt hơn. Nên mọi người hãy đặt xuống tất cả mọi băn khoăn và cùng Giang tận hưởng thành quả này nhé!", cô trải lòng.

Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn đồng hành, tin tưởng và chấp nhận "liều" cùng cô trong lần trở lại này. Người đẹp hào hứng giới thiệu danh xưng mới: "Hương Giang - Second Runner Up MGI All Stars - Việt Nam".

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và cho rằng Hương Giang đã có thành tích ấn tượng tại cuộc thi. Không ít người bày tỏ sự xúc động trước thông điệp về lòng tin vào bản thân mà cô truyền tải sau cuộc thi.

Trước đó, Hương Giang từng tham gia Miss Universe 2025 nhưng không đạt được thành tích như mong đợi. Đến tháng 1/2026, cô được ban tổ chức Miss Grand International công bố tham gia MGI All Stars. Sau hành trình 2 tuần đáng nhớ, Hương Giang đã đoạt danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
