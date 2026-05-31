Vì sao Hương Giang không đăng quang Miss Grand All Stars dù áp đảo bình chọn?
Việc Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2 Miss Grand All Stars khiến không ít khán giả tiếc nuối, đặc biệt khi cô nhận được lượng bình chọn áp đảo.
Một trong những điều khiến khán giả bất ngờ nhất sau chung kết Miss Grand All Stars là việc Hương Giang nhận được lượng bình chọn cực lớn nhưng vẫn không thể giành chiến thắng.
Lượng bình chọn lớn nhưng chưa đủ
Theo thể lệ cuộc thi, Miss Grand International All Stars áp dụng tỷ lệ chấm điểm gồm 70% từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Điều này đồng nghĩa, sức mạnh fandom chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc phần lớn vào đánh giá chuyên môn.
Từ Top 18 đến Top 3, Hương Giang nhận hơn 160.000 lượt bình chọn từ người hâm mộ. Theo ước tính của cộng đồng sắc đẹp, con số này tương đương khoảng 4,5-5 tỷ đồng.
Dù vậy, bảng điểm được công bố ngay trong đêm chung kết cho thấy điểm số từ ban giám khảo mới là yếu tố tạo nên khác biệt. Trong khi lượng bình chọn vượt xa nhiều đối thủ, điểm chuyên môn của Hương Giang lại không thực sự nổi bật ở các vòng quyết định.
Điểm yếu nằm ở đánh giá chuyên môn
Nhìn vào bảng điểm Top 10, Top 5 và Top 3, có thể thấy đại diện Việt Nam không tạo được lợi thế đủ lớn ở phần chấm điểm của hội đồng giám khảo.
Một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất là phần thi ứng xử. Khán giả trong nước đánh giá cao những câu trả lời của Hương Giang bởi tính truyền cảm hứng và gắn liền với hành trình vượt khó của bản thân.
Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ sắc đẹp quốc tế lại cho rằng cô đôi lúc tập trung quá nhiều vào câu chuyện cá nhân thay vì đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi. Trong khi đó, các đối thủ như Vanessa Pulgarín (Colombia) hay Faith Maria Porter lại được đánh giá cao nhờ phong cách trả lời ngắn gọn, trực diện và mạch lạc.
Phần trả lời ứng xử top 3 của Hương Giang.
Bên cạnh đó, yếu tố hình thể cũng được xem là bất lợi của đại diện Việt Nam. So với nhóm thí sinh mạnh nhất cuộc thi, Hương Giang không sở hữu lợi thế nổi bật về chiều cao hay tỷ lệ cơ thể.
Ở phần thi áo tắm, cô được khen ngợi về thần thái và kinh nghiệm sân khấu nhưng vẫn gặp nhiều cạnh tranh trước những đối thủ sở hữu hình thể chuẩn người mẫu như Colombia, Ghana hay Czech Republic.
Một số chuyên gia sắc đẹp cũng nhận định phong độ của người đẹp Việt Nam trong suốt cuộc thi chưa thực sự đồng đều. Bên cạnh những phần thi bùng nổ và được đánh giá cao, vẫn có những vòng thi cô chưa tạo được dấu ấn mạnh như kỳ vọng ban đầu.
Hành trình đáng nhớ của đại diện Việt Nam
Dù không chạm tay đến vương miện, Hương Giang vẫn là một trong những thí sinh nổi bật nhất Miss Grand All Stars năm nay.
Trước chung kết, cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Sash Factor và Sash Nation dự đoán có khả năng cạnh tranh vương miện. Trong suốt 15 ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tục dẫn đầu nhiều bảng bình chọn, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và được xem là một trong những đại diện châu Á nổi bật nhất mùa giải.
Đặc biệt, Hương Giang còn giành giải thưởng World's Choice Award - danh hiệu do khán giả bình chọn.
Việc lọt Top 3 chung cuộc được xem là thành tích đáng ghi nhận bởi Miss Grand International All Stars là sân chơi quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu giàu kinh nghiệm từng chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.
Trong khi Hương Giang sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ và lượng người hâm mộ đông đảo, người đẹp Colombia Vanessa Pulgarín lại được đánh giá vượt trội về sự ổn định, kỹ năng trình diễn và điểm số chuyên môn xuyên suốt cuộc thi.
